Předdůchod bude žádanější, míní penzijní společnost. Kdo ho může využít?

Do předčasné penze lze podle nových pravidel odcházet už jen tři roky před řádným důchodem. Kdo chce jít ještě dřív, může využít takzvaný předdůchod. Má řadu výhod, ale jedno velké minus: lidé na něj musí mít naspořeno dost peněz. Jak vlastně předdůchod funguje a jak ho správně využít?

Pravidla pro předčasný důchod jsou od října přísnější. Zájemci o něj mohou požádat nejdříve tři roky před řádným důchodem, dosud to bylo pět let. Také vypočtená penze je nižší než podle dřívějších pravidel – řádově o stokoruny měsíčně.

Zpřísnění předčasných důchodů by podle KB penzijní společnosti mohlo o dost zvýšit zájem o takzvaný předdůchod. Ten zatím využívá jen minimum lidí – ročně zhruba 10 tisíc. S předdůchodem přitom lze odejít do penze i pět let před řádným důchodem. Také penalizace za dřívější odchod z trhu práce v podobě nižší penze není velká, někdy dokonce žádná.

Je tu ovšem jeden problém. Na předdůchod musí mít lidé naspořeno dost peněz v penzijním spoření. Právě z vlastních úspor se totiž platí.

„Doposud předdůchod čerpali zejména lidé, kteří pár let před důchodem ztratili práci, zhoršil se jejich zdravotní stav nebo potřebovali pečovat o člena rodiny. Dnes je tato možnost východiskem i pro ty, kterým se nově přijatou důchodovou reformou o dva roky prodlouží doba odchodu do předčasného důchodu, takže předpokládáme, že zájem o předdůchody se výrazně zvýší,“ říká Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti.

O předdůchod je možné požádat nejdříve pět let před důchodovým věkem. Musí trvat minimálně dva roky, maximálně pět let. Aby vznikl nárok na předdůchod, musí mít zájemce přinejmenším pět let penzijní spoření – ať už doplňkové penzijní spoření, nebo penzijní připojištění.

Jen musí případně peníze ze „starého“ penzijního připojištění, takzvaného transformovaného fondu, převést na nově uzavřenou smlouvu o doplňkovém penzijním spoření, a to u stejné penzijní společnosti. Jakmile nová smlouva vznikne, je možné podat žádost o předdůchod. Převod ale může trvat i půl roku.

„Pokud je tedy důchodový věk 65 let, může jít žadatel do předdůchodu už v 60 letech, ale spořit musí minimálně od 55 let. A také musí mít na svém penzijním účtu naspořeno tolik peněz, aby měsíční vyplácená penze byla minimálně na úrovni 30 procent průměrné mzdy dané státem,“ upřesňuje Petrovská.

Protože je průměrná mzda v letošním roce stanovena částkou 40 324 korun, bude minimální měsíční penze 12 tisíc. Pro dvouletý předdůchod tedy musí mít žadatel naspořeno alespoň 288 tisíc korun, pro pětiletý už 720 tisíc korun. Pokud takový obnos na penzijním spoření žadatel nemá, může potřebnou částku doplnit mimořádným vkladem na účet.

„V současné době u naší penzijní společnosti čerpá předdůchod 1765 účastníků penzijního spoření, kteří si jej nejčastěji vybírají na dobu jednoho roku až tří let. Z našich statistik je ale vidět, že žadatelé chtějí odejít do penze ještě dříve, pětina účastníků využívá již dnes předdůchod na pět let,“ dodává Petrovská. Toto číslo se podle ní bude zvyšovat.

Předdůchod má svá pravidla a řadu výhod. „Na rozdíl od předčasného důchodu umožňuje mnohem větší flexibilitu v rozhodování během jeho čerpání. Když po dvou měsících doma zjistíte, že vám práce chybí, můžete začít bez omezení znovu pracovat. Pokud chcete dělat práci, po které jste celý život toužili, ale je hůře placená, můžete i bez ohrožení výše konečného důchodu. Zkoušíte si najít práci s nižším úvazkem a věci nejdou podle plánu, můžete se evidovat na úřadu práce a nadále pobírat předdůchod,“ uvádí výhody Jiřina Holubová ze společnosti Freedom Financial Services.

Předdůchod je tak možné kombinovat s dalšími činnostmi, které navíc mohou výši konečného důchodu ještě zvýšit. „A to je velký rozdíl oproti předčasnému důchodu, který krátí penzi trvale,“ upozorňuje Holubová.

Jak naložit s předdůchodem

Pokud chtějí lidé pouze čerpat předdůchod a nepracovat, budou si vyplácet z vlastních úspor stanovenou částku a z té žít do doby, než nastoupí na klasický důchod. Zdravotní pojištění za ně bude hradit stát až do dosažení důchodového věku. Sociální (důchodové) pojištění se neplatí. „V tomto případě se ale doba pojištění pro výpočet následného starobního důchodu sníží o dva až pět roků, to znamená, že se sníží procentní výměra starobního důchodu o 3 až 7,5 procenta,“ upozorňuje Holubová.

Je ale také možné předdůchod kombinovat s evidencí na úřadu práce. Evidence na úřadu práce (jak s podporou, tak bez ní) se totiž započítává jako náhradní doba pojištění, která se redukuje jen na 80 procent. Konečný důchod se tedy sníží jen minimálně.

O náhradních dobách pojištění jsme psali podrobně: Studium, rodičovská, vojna. Co všechno se vám počítá do důchodu a jak

„Další výhodou je, že prvních 11 měsíců může vzniknout nárok na podporu v nezaměstnanosti při splnění zákonných podmínek. Poté se může počítat doba bez nároku na podporu až po dobu 36 měsíců. Závisí to na tom, zda už byla nějaká doba evidence v minulosti a rovněž na aktivním hledání nového zaměstnání,“ říká expertka na důchody Jiřina Holubová.

Výše vyplacené podpory v nezaměstnanosti bude záviset na čistém příjmu a na způsobu ukončení pracovního poměru. Maximální měsíční výše podpory v nezaměstnanosti v roce 2023 dosahuje 22 798 korun, což je 0,58násobek průměrné mzdy. Je tak možné získat až 250 778 korun.

Jak s podporou v nezaměstnanosti naložit?

Použít na okamžitou spotřebu, pokud aktuální příjmy nepokryjí životní náklady.

Použít na přilepšení předdůchodu.

Využít na zaplacení dobrovolného důchodového pojištění. Tímto způsobem si lze udržet celkovou dobu pojištění tak, aby vůbec nebyl krácený konečný starobní důchod. Po předdůchodu bude přiznán plný starobní důchod, jako byste po celou dobu pracovali se stejným příjmem, jakého jste dosáhl před odchodem do předdůchodu.

„Existují i další varianty, třeba nejprve se evidovat na úřadu práce a teprve poté začít čerpat předdůchod. Tím by se zkrátila doba čerpání předdůchodu a výše potřebných úspor na doplňkovém penzijním spořením. Takovou variantu se však vždy vyplatí dopředu propočítat, aby se dosáhla co nejvyšší doba pojištění,“ radí Holubová.

Předdůchod lze využít i v situaci, kdy chce člověk pouze zvolnit pracovní tempo a neplánuje výdělečnou činnost úplně ukončit.

„Kombinaci předdůchodu a výdělečné činnosti lze doporučit především v případě, pokud příjmy z výdělečné činnosti po dobu, která se kryje s předdůchodem, jsou nízké a snižovaly by osobní vyměřovací základ, a tím i konečný starobní důchod. O nezahrnutí nízkých příjmů do vyměřovacího základu při stanovování osobního vyměřovacího základu lze totiž požádat v případě, že se období s těmito příjmy kryje s dobou, kterou je možné hodnotit jakou vyloučenou,“ upřesňuje Holubová.

Podle ní je tato varianta významná především pro zaměstnance s vysokými příjmy, kteří například dostanou výpověď pár let před nárokem na starobní důchod a nové zaměstnání se stejně vysokým příjmem už nenajdou. Nebo dobrovolně zvolní tempo a požádají například o částečný úvazek. „Právě předdůchod může, alespoň částečně nebo zcela pomoci eliminovat negativní vliv nízkých příjmů na výši starobního důchodu,“ tvrdí expertka.

Důležité podle ní je, aby alespoň jeden z jeho příjmů zakládal účast na důchodovém pojištění, a tím nedošlo ke krácení doby pojištění. Tento přístup tedy znamená, že mu bude přiznán po předdůchodu plný starobní důchod, stejný jako v případě, že by po celou dobu pracoval se stejným příjmem, jakého dosáhl před odchodem do předdůchodu.

