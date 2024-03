Jak neztratit státní příspěvky na penzijní spoření? Stačí trochu kouzlit

Od 1. července se změní pravidla pro nárok na státní příspěvek k doplňkovému penzijnímu spoření či penzijnímu připojištění.

Aby lidé příspěvek dostali, budou si muset nově ukládat aspoň 500 korun měsíčně místo dosavadních 300 korun. U takového minimálního vkladu bude státní příspěvek 100 korun měsíčně, dosud je 90 korun.

Maximální částka, k níž lze státní příspěvek získat, stoupne na 1700 korun měsíčně z nynějších 1000 korun. Klient pak dostane od státu 340 korun, dosud dostává maximálně 230 korun.

Výše příspěvku se nově sjednotí na 20 % k ukládané částce, zatímco dosud je to 23 až 30 %.

Asociace penzijních společností věří, že většina klientů, kteří si do penzijního fondu zatím spoří jen 300 korun měsíčně, si postupně svůj vklad zvýší.

„Předpokládáme, že reakce lidí bude podobná jako při posledním zvyšování hranic pro přiznání státního příspěvku před deseti lety. Tenkrát si za první tři roky od platnosti nové spodní hranice zvýšilo příspěvek ze sto na tři sta korun na 75 procent dotčených účastníků. Proto odhadujeme, že tři čtvrtiny těch, co si dnes dávají na penzijko tři sta korun, si nejpozději do července 2027 zvýší příspěvek na pětistovku,“ říká Jan Sedláček, mluvčí Asociace penzijních společností.

Pro lidi, kteří si dnes pravidelně posílají do fondu tři sta korun a z finančních důvodů si nemohou ukládat nejméně pětistovku, asociace teď přišla s řešením, jak alespoň část státního příspěvku získat.

„Klient musí oznámit své penzijní společnosti, že bude ukládat 500 korun a následně si své platby rozdělí tak, že první měsíc v kvartálu pošle oněch 500 korun a ve zbývajících dvou měsících po dvou stovkách. Za kvartál tak bude jeho úložka stejná jako dosud, tedy 900 korun,“ říká Sedláček.

Klient si tedy platby rozdělí systémem 500 Kč, 200 Kč a 200 Kč místo pravidelných 300 Kč, 300 Kč a 300 Kč. Díky tomu získá na tu jednu vyšší úložku státní příspěvek ve výši 100 Kč. Za rok tedy od státu inkasuje 400 korun, které by při ukládání po třech stovkách už nedostal.

Ještě lepšího efektu lze docílit, když klient bude posílat do fondu první půlrok 500 korun a druhý půlrok 100 korun. „Opět by za rok poslal celkem 3600 korun jako doposud, ale tentokrát by si přišel na státním příspěvku na šest stovek,“ potvrzuje Sedláček.

Variant, jak rozdělit platby do fondu je víc – například jednu úložku v daném čtvrtletí uhradit ve výši 600 nebo 700 korun. Důležité ale je, aby dvě nižší platby byly alespoň ve výši sto korun – to je totiž minimální výše vkladu, kterou klient musí měsíčně fondu posílat, aby se mu započítal do doby odspořených měsíců ve smlouvě. Pokud by ji nesplnil, neměl by nárok na vyplacení svých úspor včetně státního příspěvku.

I v tomto příkladě je nutné nahlásit své penzijní společnosti změnu měsíční úložky na 600 nebo 700 korun, i když ve zbylých dvou měsících daného čtvrtletí klient pak pošle jen stokorunovou úložku.

„Za takovou úpravu měsíčních plateb klientovi žádný postih nezhrozí. Jde o zcela legální možnost,“ zdůrazňuje Sedláček. Za penzijní společnosti nicméně připomíná, že je určitě lepší zkusil ušetřit dvě stovky měsíčně navíc a přijít si tím ročně na státní příspěvek 1200 korun.

Že je takový systém placení do penzijního fondu v souladu se zákonem, potvrzuje i ministerstvo financí, u něhož penzijní společnosti o státní příspěvky pro své klienty žádají.

„Co se týče červencové změny podmínek pro poskytování státního příspěvku, pak bude platit, že měsíční příspěvek ve výši 100 Kč zakládá nárok na započtení příslušného kalendářního měsíce do splněné spořicí doby. Měsíční příspěvek ve výši 500 Kč a vyšší pak při splnění dalších podmínek zakládá nárok na státní příspěvek. To platí i v případě, že chce klient posílat rozdílné částky,“ říká Ondřej Macura z tiskového oddělení ministerstva.

Ministerstvo financí doporučuje, aby změnu příspěvku klienti vždy komunikovali s penzijní společností. „Nebude pak docházet ke sporům ohledně výše sjednaného a placeného příspěvku účastníka,“ vysvětluje Macura.

Kdyby si klient na dříve sjednaný pravidelný měsíční vklad 300 korun začal od července bez úpravy smlouvy posílat pětistovku, penzijní společnost přeplatek použije jako „předplacení si budoucích plateb“. Jinými slovy: na klient by poslanou pětistovku státní příspěvek nezískal. Změnu výše měsíčního příspěvku je nutné v penzijní společnosti udělat nejpozději v červnu.

Nárok na státní příspěvek od července ztratí lidé, kteří pobírají starobní důchod.

