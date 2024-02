Důchodci, o příspěvek k penzijku nepřijdete, slibují první společnosti

Co se děje

Důchodci, kteří spoří v některém z penzijních fondů, budou dostávat státní příspěvek už jen do konce letošního června. Od července na něj zůstane nárok už jen lidem, kterým ještě nebyl přiznán starobní důchod.

Některé penzijní společnosti už proto podnikají kroky k tomu, aby zrušený státní příspěvek seniorům alespoň po určitou dobu nahradily. Chtějí tím zpomalit jejich odchod z penzijních fondů a pokusit se rozložit ztrátu ohromné sumy vkladů do delšího období.

„V krátkodobém období je ve hře odliv až 100 miliard korun. V průzkumu, který pro nás provedla agentura Ipsos, tři čtvrtiny lidí s nárokem na důchod uvedly, že v penzijním spoření po zrušení příspěvku nechtějí pokračovat nebo o tom uvažují,“ říká Jan Sedláček, mluvčí Asociace penzijních společností.

„Penzijní společnosti se budou snažit jejich odchody alespoň nějak zpomalit. Budou je motivovat, aby smlouvy hned neukončovali,“ dodává Sedláček.

Podle odhadu asociace bude v penzijních fondech k začátku letošního července přibližně jeden milion klientů, kteří už pobírají státní důchod, nebo na něj do té doby budou mít nárok. Celkově budou mít na penzijku naspořeno zhruba 150 miliard korun. Z nich asi tři čtvrtě milionu klientů už bude spořit více než pět let a smlouvu tak můžou kdykoliv zrušit, protože nepřijdou o dosud získané státní příspěvky.

Neodcházejte, příspěvek nahradíme

S nabídkou náhrady za státní příspěvek zatím přišly dvě penzijní společnosti.

KB Penzijní společnost oznámila, že od letošního července do konce roku 2025 klientům se starobním důchodem garantuje věrnostní odměnu ve výši státního příspěvku, který dostali v lednu 2024. Odměna se bude připisovat zpětně do tří měsíců po ukončení každého kalendářního čtvrtletí.

Při podrobnějším zkoumání nabídky je patrné, že míří na dlouhodobé klienty, kteří spoří třeba dvacet až třicet let, a často i s příspěvky od zaměstnavatele, takže na svém penzijním účtu dnes mohou mít vyšší statisíce korun. Pro připsání věrnostní odměny totiž klient musí mít na účtu nejméně 500 tisíc korun.

Například když klient v lednu získal nejvyšší státní příspěvek ve výši 230 korun a na účtu má půl milionu, bude mu automaticky připisována odměna čtvrtletně do konce roku 2025. Za období osmnácti měsíců – od poloviny letošního do konce příštího roku – tak od KB Penzijní společnosti dostane celkem 4140 korun.

Chybějící vklady si klient může jednorázově doplnit. V tom případě mu bude odměna vyplacena až od čtvrtletí, kdy zůstatek dosáhl alespoň půl milionu korun. Například klient s nejvyšším státním příspěvkem 230 korun, který bude mít na penzijním účtu 500 tisíc až v listopadu 2024, dostane odměnu za celé čtvrté čtvrtletí 2024 a za celý rok 2025 – celkem 3450 korun.

Další podmínkou pro získání věrnostní odměny je spořit nadále minimálně 300 korun měsíčně.

Udržovací akci pro klienty ve starobním důchodu už spustila také Generali penzijní společnost. Její podmínky jsou však neveřejné, což vysvětluje tím, že nabídku dává konkrétnímu klientovi.

„Pro případ, že by klient v důchodovém věku chtěl ukončit svoje spoření z důvodu ztráty nároku na státní příspěvek, máme k dispozici individualizovanou nabídku, která tento výpadek nahradí,“ říká Petr Brousil, místopředseda představenstva Generali Penzijní společnosti.

„Funguje to tak, že při žádosti o ukončení spoření klient dostane dopis, ve kterém mu naše společnost potvrdí přijetí žádosti o ukončení smlouvy a výplatu prostředků. Informaci o nabídce klient obdrží v tomto dopisu a rovněž v jeho internetovém portálu,“ dodává bez bližších podrobností.

Přidají se další

Podobnou akci plánují další tři velké penzijní společnosti: České spořitelny, Allianz a ČSOB.

„V červnu bude mít naše penzijní společnost zhruba 190 tisíc klientů v důchodovém věku, kteří ztratí nárok na státní příspěvek. Chystáme pro ně speciální nabídku, která by jim v jistém smyslu měla výpadek státního příspěvku kompenzovat,“ potvrzuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Podrobnosti však nechtěl zatím uvést.

Se speciálními nabídkami se podle informací webu Peníze.cz chystají přijít také penzijní společnosti Allianz a ČSOB. Obě rovněž mají velký počet klientů ve starobním důchodu a potřebují, aby smlouvy brzy nerušili. Mluvčí obou společností se ale zatím omezují jen na obecné vyjádření, že situaci analyzují a zvažují různé možnosti.

Některé penzijní společnosti by mohly výpadek státního příspěvku kompenzovat například i dlouhodobou garancí vyššího úroku na penzijním spoření. Tento výnos by klientům do jisté míry nahradil odebraný státní příspěvek.

Náhradu zvažuje také NN Penzijní společnost. „Mohu potvrdit, že se otázkou možnosti kompenzace státního příspěvku pro penzisty zabýváme. V případě jejího zavedení budeme naše klienty samozřejmě informovat. Zatím ale není jasné, kdy bude o výsledku rozhodnuto,“ odpověděla Ivet Končelíková z oddělení komunikace NN.

Zbývající tři penzijní společnosti – Conseq, Rentea a Uniqa – v současné době žádnou speciální akci pro klienty v důchodovém věku neplánují. Conseq a Rentea to zdůvodňují nízkým počtem klientů této věkové skupiny ve svém portfoliu.

Co důchodci s novějšími smlouvami?

Zda některá z chystaných nabídek penzijních společností bude mířit i na klienty, kteří spoří méně než pět let, lze zatím jen spekulovat. Typicky jde o klienty v důchodovém věku, kteří „točili“ smlouvy po pěti letech a díky státnímu příspěvku na nich dosahovali výhodného zhodnocení.

Lidé nad 60 let si mohli po uplynutí pětileté doby spoření vybrat úspory včetně státního příspěvku a následně uzavřít novou smlouvu. Tímto způsobem senioři mohli přijít ještě před dvěma lety k výhodnějšímu zhodnocení než na většině bankovních vkladů.

„Důchodci, kteří spoří méně než pět let a kvůli zrušeným státním příspěvkům ztratí motivaci dál spořit a penzijko opustí, dostanou jen takzvané odbytné – stát jim tedy sebere všechny státní příspěvky, které jim za dobu jejich spoření již poslal. Takových účastníků penzijka může být až čtvrt milionu,“ píše asociace penzijních společností na svém webu.

„A ti, kdo budou k 1. červenci 2024 spořit méně než dva roky (těch je zhruba 80 tisíc), přijdou při opuštění produktu úplně o všechno. Tedy i o své vlastní, na penzijko již uložené peníze,“ podotýká asociace.

Se zavedením přechodného období, aby si tito klienti mohli dospořit povinných pět let a zároveň po polovině letošního roku nepřišli o státní příspěvek, už definitivně nelze počítat. Politici trvají na svém původním rozhodnutí, tedy loni schválené novele.

„Tuto možnost už nezvažujeme,“ potvrzuje Filip Běhal z tiskového oddělení ministerstva financí. Podle úřadu může skupina klientů ve spoření pokračovat i bez státního příspěvku.

„Své vklady si klient podle svého uvážení může snížit až na minimální měsíční výši 100 korun a při této výši dospořit do konce doby dvou, respektive pěti let zbývající pro získání nároku na dávku. Žádný účastník rozhodně nebude v situaci, kdy by byl schváleným návrhem zákona nucen přijít o naspořené prostředky, nebo je vybrat se sankcí,“ argumentuje Běhal.

Připomíná, že střadatel s přiznaným starobním důchodem, který má zdanitelné příjmy, může nadále využívat daňové zvýhodnění. Jeho maximální výše vzrostla od letošního roku na 48 tisíc korun za rok, a to v součtu za všechny čtyři daňově podporované produkty spoření na stáří.

Ukončení výplat státního příspěvku starobním důchodcům vychází z doporučení Národní ekonomické rady vlády (NERV), k němuž se přiklonila i Národní rozpočtová rada.

„Původní doporučení NERVu bylo ještě tvrdší a navrhovalo ukončit vyplácení příspěvků účastníkům starším 60 nebo 55 let. Ministerstvo financí se však rozhodlo pro mírnější a logičtější variantu – provázat ukončení vyplácení příspěvku s přiznáním starobního důchodu,“ upřesňuje Běhal.

Poslední šancí pro klienty s kratší smlouvou může být rozhodnutí Ústavního soudu. Kvůli údajně nepřípustné retroaktivitě se na něj chtějí obrátit poslanci opozičního hnutí ANO.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

