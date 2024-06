Důchodci přijdou o příspěvek k penzijku. Nahradíme ho, slibují fondy

Starobní důchodci, kteří si spoří v penzijních fondech, ztratí od letošního července nárok na státní příspěvek. Zrušení podpory prosadila vláda v rámci loni schváleného konsolidačního balíčku. Odůvodnila to tím, že státní příspěvek má motivovat ke spoření na penzi ekonomicky aktivní lidi a nemá sloužit ke zhodnocování úspor ve starobním důchodu.

Mnozí senioři proto od loňska zvažují, že s penzijním spořením skončí a peníze si vyberou. Hrozící velký odliv vkladů z penzijních fondů přiměl pět z devíti penzijních společností, aby postupně přišly s nabídkou, která má alespoň části důchodců po určitou dobu příspěvek kompenzovat.

KB Penzijní společnost

Jako první svou nabídku pro seniory už v únoru zveřejnila KB Penzijní společnost. Od července 2024 do konce roku 2025 jim při splnění určitých podmínek garantuje kompenzovat státní příspěvky formou věrnostní odměny – za celé toto období je to 4140 korun.

„Věrnostní odměna bude 230 korun měsíčně. Peníze vyplatíme každému klientovi, kterému byl přiznán starobní důchod, na penzijním účtu má naspořeno alespoň 500 tisíc korun, z účtu mu zatím není vyplácena penze a dál si spoří alespoň 300 korun měsíčně,“ upřesňuje Jana Petrovská, členka představenstva KB Penzijní společnosti.

Nabídka platí pro stávající klienty i pro všechny, kteří se rozhodnou své penzijko ke KB Penzijní společnosti převést.

Věrnostní odměnu klientovi připíše KB Penzijní společnost automaticky každého čtvrt roku. Bude mu započítávána vždy od měsíce, kdy bude mít na účtu více než půl milionu korun. Chybějící zůstatek je možné jednorázově doplatit.

Generali penzijní společnost

S akcí pro seniory přišla na začátku února také Generali penzijní společnost. Podle ní jde o individualizovanou nabídku důchodcům, kteří budou pokračování ve spoření.

„Tato prémie může klientům v důchodovém věku, kteří by chtěli ukončit svoje penzijní spoření z důvodu ztráty nároku na státní příspěvek, kompenzovat ušlé státní příspěvky,“ říká místopředseda představenstva Petr Brousil.

Klienti mohou získat prémii na dobu tří až pěti let, ale musí po tuto dobu pokračovat ve spoření.

Platíte hodně za elektřinu?

Změňte dodavatele Čím dříve se do změny dodavatele pustíte, tím víc ušetříte. Neotálejte a podívejte se, jaké nabídky pro vás máme. Chci ušetřit za elektřinu

Věrnostní prémie bude s největší pravděpodobností nabízena pouze v tomto roce. „Klient podávající výpověď, který nabídku prémie obdrží, by však měl reagovat nejpozději do dvou měsíců, kdy podal výpověď smlouvy,“ upozorňuje Brousil.

Penzijní společnost České spořitelny

S další variantou náhrady státního příspěvku přišla v březnu Penzijní společnost České spořitelny. Nabídku důchodcům tehdy odstartovala možností získat šestiprocentní výnos po dobu 24 měsíců, pokud klient při ukončení smlouvy převede aspoň 100 tisíc korun do konzervativního fondu v rámci doplňkového penzijního spoření. Současná nabídka však může znít i jinak, vyplývá z vyjádření společnosti.

„V tuto chvíli máme pro klienty, kteří ztratí nárok na státní příspěvek, připravenou retenční nabídku, dostupnou v rámci naší pobočkové sítě. Nabídka má zcela individuální charakter – a to, zda ji od nás klient dostane, závisí na našem posouzení. V následujících týdnech budeme vyhodnocovat zájem a není vyloučeno, že se parametry kompenzačních nabídek změní,“ říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý bez dalších podrobností.

Uniqa penzijní společnost

S akcí na kompenzaci státního příspěvku starobním důchodcům se v květnu připojila i Uniqa penzijní společnost. Klientům s platnou smlouvou, kterým z ní není vyplácena žádná penze a ani o její výplatu nemají zažádáno, slíbila v období od 1. července 2024 do 31. července 2025 vyplatit věrnostní odměnu.

Podmínkou je mít na penzijním účtu v Uniqa naspořeno nejméně 300 tisíc korun a posílat na něj měsíčně alespoň 300 korun.

Výši věrnostní odměny u konkrétního klienta Uniqa určí tak, aby mu dorovnala dosavadní státní příspěvek. U smluv s nabytou účinností do konce roku 2023 se výpočet bude řídit výší státního příspěvku, který klient získal letos v lednu. U smluv, které nabyly účinnosti v období od začátku letošního roku do konce června, je určující výše prvního připsaného státního příspěvku. U smluv, které nabydou účinnosti od července, bude určující výše prvního příspěvku klienta – Uniqa z ní vypočte výši odměny podle současných pravidel pro státní příspěvek platných do 30. června.

Penzijní společnost Allianz

Individualizovanou nabídku pro klienty ve starobním důchodu, kteří chtějí po zrušení státního příspěvku pokračovat v penzijním spoření, má také penzijní společnost Allianz. Podmínky ani výši kompenzace však dosud nezveřejnila.

„Nabídky budeme připravovat individuálně. Klienti je budou mít k dispozici jednak ve své aplikaci a samozřejmě se budou moci obracet i na naše obchodní zástupce,“ vysvětluje mluvčí Marie Petrovová.

Ostatní penzijní společnosti

Penzijní společnosti ČSOB, NN, Conseq a Rentea s možností nahradit výpadek státního příspěvku seniorům zatím nepřišly.

ČSOB v tuto chvíli nemá v plánu podobný typ odměny zavádět, říká mluvčí Petr Milata.

Neplánuje ji ani NN Penzijní společnost. „Rozhodli jsme se nejít cestou dočasných kompenzací státní podpory. Stanovit podmínky, jako je třeba výše zůstatku na penzijním účtu nebo doba spoření, by totiž znamenalo upřednostnit část klientů na úkor ostatních. V tuto chvíli ani nejsme svědky žádného významného odlivu zájmu klientů,“ vysvětluje Vratislav Málek, manažer produktů a portfolia NN.

Conseq a Rentea své rozhodnutí zdůvodňují nízkým počtem klientů této věkové skupiny ve svém portfoliu.

Kdy je výhodné pokračovat v penzijku i bez státního příspěvku?

I bez státního příspěvku může být pokračování v penzijním fondu pro některé seniory výhodné.

„Vydělávající penzista – ať už pracuje, nebo má příjmy například z pronájmu bytu či chalupy – má výhodu: své měsíční úložky na penzijko si po 1. červenci může ze základu daně odečíst už od první koruny,“ upozorňuje Jana Petrovská. Ostatní klienti si budou moci od července odečíst z daňového základu jen část vkladu přesahující 1700 korun, tedy nové maximum pro nárok na státní příspěvek (dosud to je 1000 korun).

„Při maximálním daňovém odpočtu 48 tisíc korun ročně, což je limit za všechny produkty spoření na stáří, tím může vydělávající důchodce za rok ušetřit na daních až 7200 korun,“ upřesňuje Petrovská. Od letošního roku si lze odečíst od základu daně nejen vlastní příspěvky na penzijní spoření nebo životní pojištění (se spořicí či investiční složkou), ale nově také dlouhodobý investiční produkt (DIP) a pojištění dlouhodobé péče. Společný limit – 48 tisíc ročně – od letoška platí pro všechny produkty dohromady.

Část vydělávajících důchodů může z penzijka těžit i dalším způsobem. „Může jim na něj například přispívat zaměstnavatel, který je k tomu státem motivován,“ říká Petrovská.

Dalším důvodem, proč pro některé seniory může být zajímavé v penzijku zůstat, je dědické řízení.

„Když ve smlouvě uvedete určenou osobu, prostředky v případě úmrtí účastníka budou vyplaceny mimo dědické řízení, a to bez ohledu na odspořenou dobu a bez nákladů na poplatky notáře. Například v DIP tato možnost není,“ připomíná Petrovská.

Čtvrt milionu lidí nemůže snadno skončit

Asociace penzijních společností odhaduje, že k začátku letošního července bude ve fondech přibližně jeden milion lidí, kteří už pobírají státní důchod, nebo na něj do té doby budou mít nárok. Celkově budou mít na penzijku naspořeno zhruba 150 miliard korun. Z nich asi tři čtvrtě milionu klientů už bude spořit více než pět let a smlouvu tak můžou kdykoliv zrušit, protože nepřijdou o dosud získané státní příspěvky.

Zpozornět by naopak mělo asi čtvrt milionu lidí, pro které může být okamžité ukončení smlouvy nevýhodné. Ti z nich, kteří spoří alespoň dva roky, by tím přišli o připsané státní příspěvky a dostali by jen takzvané odbytné – tedy pouze vlastní peníze, které do fondu poslali. A ti z nich, kteří spoří méně než dva roky (podle asociace jde zhruba 80 tisíc klientů), by tím ztratili i nárok na výplatu vlastních peněz.

Asociace penzijních společnosti proto upozorňuje na možnost snížit si měsíční úložku na 100 korun, což je nezbytné minimum, aby se poslané peníze započítaly do doby spoření alespoň dvou, optimálně však pěti let.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem