Dopis k důchodům už nepřijde všem. Stát chce šetřit

Většina důchodců očekávala na začátku letošního roku tradiční dopis o zvýšení penze. Nepřišel. V rámci šetření státních peněz letos poprvé sociální správa poslala 1,7 milionu lidem informaci o valorizaci jen do zprávy pro příjemce u příchozí platby na účet. Ušetřila tím zhruba 40 milionů korun. A šetřit chce dál.

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje, aby elektronická distribuce valorizačních oznámení měla přednost před listinnou. Tu považuje za archaickou a zbytečně nákladnou. Kdo si ji zvolí, bude muset zaplatit.

„Valorizační oznámení bude nadále zdarma zasíláno, ale pouze jinou formou,“ píše ministerstvo práce a sociálních věcí.

V případě, že má důchodce zřízenu datovou schránku, bude valorizační oznámení vždy zasláno do ní. Zdarma.

Dalším bezplatným způsobem bude zpřístupnění údajů v elektronické aplikaci orgánu sociálního zabezpečení, tedy především na ePortálu České správy sociálních zabezpečení (ČSSZ). Tuto formu budou moci využít důchodci, kteří disponují elektronickou identitou, tedy například bankovní identitou.

„Důchodce bude moci požádat o zasílání valorizačních oznámení nadále v listinné formě. V takovém případě však bude důchodce hradit náklady na zasílání valorizačních oznámení prostřednictvím držitele poštovní licence,“ říká Jakub Augusta z tiskového oddělení ministerstva.

Jednorázové poštovné u každé valorizace bude stát stejně jako klasické psaní (nyní 27 korun) a plátce důchodu ho strhne příjemci z lednové splátky důchodu.

Zájemci o klasický valorizační dopis o něj budou muset požádat plátce důchodu, především tedy ČSSZ, ve lhůtě tří měsíců před valorizací. Tato žádost pak zůstane platná i pro všechny další valorizace, pokud ji důchodce neodvolá.

Pro valorizační oznámení si budou moci lidé, stejně jako dnes, dojít také na kteréhokoliv pracoviště územní správy sociálního zabezpečení.

Návrh je součástí důchodové reformy, kterou v nejbližších týdnech projedná vláda. Pokud by orgán sociálního zabezpečení (kromě ČSSZ je to například ministerstvo vnitra, které vyplácí důchody bývalým policistům) nezajistil elektronickou aplikaci do začátku účinnosti této změny, posílal by nadále valorizační oznámení v listinné formě na své náklady. U důchodů vyplácených sociální správou, kterých je drtivá většina, už ePortal funguje.

Od kdy by měla nová pravidla zasílání platit? Pokud důchodová reforma projde podle plánu, počítá se se změnami od ledna 2025. „Nejdříve tento nový postup tedy přichází v úvahu teoreticky u mimořádné valorizace od července 2025, pokud by k ní došlo, což se však jeví velmi nepravděpodobné. Nový způsob se tak zavede zřejmě až od ledna 2026,“ upřesňuje Augusta.

Jak bude vypadat valorizační oznámení v lednu 2025, zatím nikdo neví. Zopakovat letošní model, kdy všem důchodcům, kteří si nechávají poslat důchod na bankovní účet, přišlo jen oznámení do zprávy pro příjemce, zřejmě nebude možné.

„Zatím nejsou známy parametry valorizace. Valorizace v lednu 2024 byla specifická, když valorizována byla pouze základní výměra důchodu a tedy všem důchodcům náleželo stejné zvýšení – s výjimkou takzvaných dílčích důchodů. Díky tomu bylo možné zaslat valorizační oznámení i formou zprávy pro příjemce u důchodů zasílaných na účet,“ vysvětluje mluvčí ČSSZ Tereza Koukolová.

Posune se věk odchodu do důchodu. Zpomalí růst penzí, ale zvýší se minimální důchod. Manželé budou moci sdílet odvody na sociální pojištění. Co dalšího přináší dlouho očekávaná reforma důchodového systému?

Pokud by se ale v příštím lednu zvyšovala i procentní výměra, zpráva pro příjemce by zdůvodnění nové výše důchodu neobsáhla. A navíc ministerstvo plánuje každého důchodce informovat, že s dopisy končí.

„Počítá se s tím, že poživatelé důchodu v posledním zdarma zasílaném listinném oznámení o valorizaci doručeném prostřednictvím držitele poštovní licence, obdrží informaci o tom, že ČSSZ do budoucna opouští od dosavadního způsobu zasílání listinných valorizačních oznámení,“ říká Augusta.

Stát tak bude muset příští rok zřejmě opět zaplatit náklady ve výši desítek milionů korun za materiál, výrobu a poštovné, které letos z velké části ušetřil právě omezením poslaných dopisů.

Z 1,7 milionu lidí, kteří letos dostali pouze formou zprávy pro příjemce v elektronickém bankovnictví, dodatečně o papírovou formu valorizačního oznámení požádalo přes 20 tisíc z nich. Platit ale zatím nemuseli. „Doposud bylo na základě žádosti zasláno 15 819 valorizačních oznámení v listinné podobě a 7 035 valorizačních oznámení bylo vydáno při osobní návštěvě poživatele důchodu na okresní sociální správě,“ upřesňuje Koukolová. Náklady za dotisk skoro 16 tisíc valorizačních oznámení činí celkem přes 386 tisíc korun.

Valorizační oznámení míří k více než 2,8 milionu penzistů. Letos ještě klasický dopis zdarma dostali příjemci:

důchodu vypláceného v hotovosti prostřednictvím České pošty,

důchodu, který je vyplácen v souběhu s jiným důchodem nebo se zvláštním příspěvkem,

dílčího důchodu,

důchodu vypláceného do zahraničí,

sirotčího důchodu vypláceného pro více sirotků,

důchodu vypláceného jinému příjemci nebo na účet zařízení sociálních služeb,

důchodu s exekuční srážkou nebo výplatou do vězeňského zařízení,

kterým je vyplácen slovenský dorovnávací příspěvek,

kteří dosáhnou v lednu 2024 věku 85 let.

S novými pravidly si ale i tito penzisté budou muset vybrat mezi elektronickou formou nebo placeným dopisem.

Důchodová reforma zároveň v rámci úspor navrhuje omezit také zasílání informativních osobních listů důchodového pojištění v listinné podobě. Dnes má každý občan nárok jednou za rok zdarma požádat sociální správu o tento informační list, který mu přijde poštou na adresu.

V dokumentu jsou údaje o dobách pojištění, vyměřovacích základech a vyloučených dobách, které aktuálně sociální správa u dotyčného žadatele eviduje. Může si tak zkontrolovat správnost údajů a případně je dohledat a doplnit. Nově bude možné do osobního listu nahlédnout už pouze přes ePortál ČSSZ. „V případě zájmu o listinnou verzi se žadatel dostaví osobně na územní správu sociálního zabezpečení,“ píše ministerstvo v návrhu reformy.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka by chtěl, aby reformu projednali poslanci do konce července. Některé body mají začít platit od ledna 2025, další až v následujících letech.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

