Do důchodu teď nespěchejte. Počkejte si, bude výhodnější

Pokud žadatelé o starobní důchod počkají ještě pár měsíců, budou mít vyšší měsíční příjem. A to v průměru o několik set korun. Výpočty ukazují, že odchod do penze v roce 2024 je finančně zajímavější.

O klasický starobní důchod můžete žádat, když splníte dvě podmínky: dosáhnete stanoveného věku odchodu do penze a zároveň máte odpracováno alespoň 35 let, tedy přinejmenším takovou dobu jste odváděli sociální pojištění.

Výše důchodu se vypočítává podle výdělků v minulosti. Můžete ji ovšem ovlivnit také správným načasováním odchodu do důchodu.

„Neznalost v této oblasti může znamenat ztrátu stovek korun měsíčně, a to až do konce života. U vysokých důchodů pak lze zbytečně přijít až o tisíce korun měsíčně,“ říká Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze společnosti Freedom Financial Services.

Podmínky, kdy je výhodné do důchodu odejít, jsou letos odlišné než loni. „Zatímco loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to i za cenu odchodu do předčasného důchodu, letos je situace jiná,“ říká expertka.

V lednu 2024 se budou valorizovat všechny důchody přiznané do konce roku 2023. Valorizace vyplývá ze zákona a vládního nařízení, základní výměra důchodů se tentokrát zvýší o 360 korun na 4400 korun. „Procentní výměra se v lednové valorizaci vůbec zvyšovat nebude. Všem se tím pádem zvýší důchod o stejnou částku,“ připomíná Jiřina Holubová.

Výpočet nově přiznaných starobních důchodu v roce 2024 se bude provádět stejným způsobem jako u důchodů přiznaných v roce 2023, ovšem na základě nových parametrů stanovených nařízením vlády. Důchody přiznané v roce 2024 pak budou valorizovány až od ledna roku 2025.

Podle výpočtů společnosti Freedom Financial Services budou důchody přiznané v roce 2024 vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2023. A to přesto, že by starobním důchodům přiznaným do konce tohoto roku náležela mimořádná červnová valorizace.

Rozdíl v důchodech i o tisíce

Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2023 a nově vypočítanými důchody v roce 2024 jsou přímo úměrné výši starobního důchodu. „Proto nestačí ukázat pouze příklad zvýšení průměrného důchodu, ale je nutné se podívat na to, jak se liší přiznání starobního důchodu v obou letech u nízkých, průměrných, nadprůměrných nebo dokonce u vysokých důchodů,“ upozorňuje Holubová. A dodává, že čím vyšší důchod je, tím větší je i rozdíl ve prospěch roku 2024.

V tabulce jsou pro srovnání zvoleny varianty výpočtu právě podle výše příjmů přepočítaných na současnou hodnotu peněz. Doba pojištění je v příkladu stanovená na 45 let pro všechny srovnávané varianty.

Srovnání výše důchodů Vybrané příklady příjmů SD 2023 po mimořádné valorizaci val. SD 2023+ valorizovaný v lednu 2024 SD 2024 přiznaný v roce 2024 Rozdíl SD 2024 - val. SD 2023+ minimální vyměřovací základ OSVČ

10 081 Kč 11 398 Kč 11 758 Kč 11 798 Kč 40 Kč 0,3 % minimální mzda

17 300 Kč 16 380 Kč 16 380 Kč 16 740 Kč 355 Kč 2,1 % podprůměrná mzda

25 000 Kč 17 993 Kč 17 993 Kč 18 353 Kč 480 Kč 2,6 % průměrná mzda ve 2. čtvrtletí 2023

43 193 Kč 21 258 Kč 21 258 Kč 21 618 Kč 686 Kč 3,2 % nadprůměrná mzda

70 000 Kč 26 067 Kč 26 067 Kč 26 427 Kč 991 Kč 3,7 % velmi vysoká mzda

150 000 Kč 40 408 Kč 40 768 Kč 42 667 Kč 1899 Kč 4,7 % SD = starobní důchod Zdroj: Freedom Financial Services

Ve všech šesti případech je starobní důchod přiznaný v roce 2024 vyšší, než důchod přiznaný letos. U velmi nízkého důchodu je rozdíl jen v řádech desítek korun, u lehce nadprůměrného důchodu je už měsíční rozdíl 686 korun. A u vyšších důchodů pak rozdíl činí už skoro tisíc korun měsíčně.

„Z toho vyplývá, že ani předčasný důchod přiznaný do konce roku 2023, ať už podle nových nebo podle starých pravidel, nebude vyšší než řádný starobní důchod na úrovni roku 2024. Totéž se týká předčasného důchodu bez výplaty,“ říká expertka. O výhodnosti předčasných důchodů jsme podrobně psali tady: Kdy do předčasného důchodu? Porovnání ukazuje, o kolik přijdete po zpřísnění

Pokud žadatel, který má nárok na starobní důchod už letos, posune odchod do penze až na příští rok a bude ještě pár měsíců pokračovat ve výdělečné činnosti, tedy bude „přesluhovat“, přijde vlastně o důchod, který by už dostával. Bez peněz ale nezůstane, protože bude pobírat mzdu za práci a zároveň mu odpracované dny navíc zase o něco zvýší později vypočítaný důchod.

Výsledná částka totiž závisí nejenom na příjmech od roku 1986 po současnost, ale i na získaném počtu let pojištění. Každý rok pojištění zvyšuje procentní část důchodu o 1,5 procenta z redukovaného osobního vyměřovacího základu. Počítají se však pouze ukončené celé roky.

Navíc ztráta z nevyplacených důchodů se po určité době vyrovná výplatou vyššího důchodu. Návratnost lze spočítat tak, že nevyplacenou částku důchodu 2023 vydělíme rozdílem mezi vyšším důchodem 2024 a valorizovaným důchodem 2023.

Pro lidi, kteří už o důchod požádali, může být dobrou zprávou, že i po přiznání důchodu je možné do 30 dnů po oznámení rozhodnutí České správy sociálních zabezpečení (ČSSZ) požádat písemně o změnu data přiznání důchodu a pokračovat v práci, než žadatel dosáhne dalšího roku a tedy i vyšší penze.

Zájem o důchody je letos velký. Nejčastějšími žadateli o starobní důchody jsou nyní podle údajů ČSSZ lidé narození v letech 1959 až 1963. Stále totiž platí systém, kdy je důchodový věk žen nižší a dál jim ho snižuje počet vychovaných dětí. Poslední ročník, ve kterém je ve věku odchodu do penze nějaký rozdíl, je 1971: ženy s pěti a více dětmi budou moct proti ostatním jít do důchodu o čtyři měsíce dřív. Od ročníku 1972 mají všichni důchodový věk stejný: 65 roků.

