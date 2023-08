Přivýdělek na rodičovské může snížit důchod o statisíce. Jak se vyhnout ztrátě

Připomíná to trochu přísloví za dobrotu na žebrotu. Jste s dítětem na mateřské nebo rodičovské dovolené a rozhodnete se zlepšit příjmy rodiny přivýdělkem. Když si díky němu vyděláte méně, než byla původní mzda před odchodem na mateřskou (nebo vaše budoucí mzda, až se znovu vrátíte do práce), zbystřete. Jinak přijdete o dost peněz.

Jestliže na mateřské či rodičovské vůbec nepracujete, je to z pohledu budoucího důchodu v pořádku. „Pokud žena nebo muž v době péče o dítě do čtyř let nemá příjmy, je tato doba péče o dítě dobou vyloučenou. To znamená, že se při výpočtu výše důchodu vyloučí, aby nulové příjmy během této doby ‚nerozředily‘, respektive nezhoršily osobní vyměřovací základ z příjmů před péčí o dítě a po ní. Vyloučená doba tedy v budoucnu nesníží vypočtený důchod,“ vysvětluje Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která radí lidem, jak získat od státu maximální důchod.

Ovšem pokud se doba péče o dítě kryje s dobou, při níž si rodič přivydělává, zahrnují se do vyměřovacího základu právě tyto příjmy. A pokud jsou nižší, krátí důchod. V budoucnu tak můžete ztratit stovky tisíc korun.

Doba, po kterou rodič osobně pečuje o dítě do věku čtyř let, se podle současných pravidel považuje za takzvanou náhradní dobu pojištění. A přestože se během náhradních dob neodvádí pojistné na důchodové pojištění, započítává se do doby pojištění plně, tedy ze 100 procent.

„Jde-li o období před 1. lednem 1996, tak platí, že pokud se vyloučená doba kryje s dobou s vyšším příjmem, přihlíží se k tomuto příjmu a daná vyloučená doba se nezahrne do celkového počtu vyloučených dob. V případě nižších příjmů se ovšem k těmto příjmům nepřihlíží a daná vyloučená doba se do celkového součtu vyloučených dob zahrne,“ popisuje Šafařík.

Problém nastává u období po 31. prosinci 1995. To už se postupuje odlišně. „Doba péče o dítě, která se kryje s dobou s příjmy, není vyloučenou dobou. Česká správa sociálního zabezpečení tedy zahrne do výpočtu výše důchodu prioritně příjmy, které jste při mateřské či rodičovské měli – a to i ty nízké, které sníží vyměřovací základ,” vysvětluje Šafařík.

Na možnost vyššího důchodu nikdo neupozorní

Rodiče ale mají šanci zasáhnout. Mohou požádat o přednostní přihlédnutí k vyloučeným dobám. Ovšem až v době odchodu do důchodu, kdy si na to řada z nich už nemusí vzpomenout. „Je nezbytný aktivní přístup, protože k tomuto kroku matku či otce nikdo nevyzve ani při sepisování žádosti o důchod. Je nutné si přímo vyžádat výslovné uvedení vyloučení dob péče do protokolu,“ upozorňuje Šafařík.

To nepřímo potvrzuje i mluvčí sociální správy Jitka Drmolová. „Protože započtení příjmů místo vyloučených dob může být v některých případech pro pojištěnce při stanovení výše procentní výměry důchodu nevýhodné, může při podání žádosti o důchod požádat o to, aby namísto dosažených příjmů získaných po 1. lednu 1996 byly hodnoceny naopak vyloučené doby. Tento proces má ovšem svá pravidla,“ říká.

Podle ní je možné vyloučit pouze celé období, po které se vyloučené doby kryjí s dobou příjmů. „Období tedy nelze rozdělovat a provést volbu jen ohledně určitého časového úseku, například kalendářního roku, měsíce nebo období, kdy byla činnost vykonávána na základě zkráceného úvazku,“ podotýká Drmolová.

Jako příklad uvádí ženu, která od 29. srpna 1998 do 28. srpna 2002 pečovala o dítě do čtyř let věku. V době od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2001 byla zaměstnána v pracovním poměru, takže došlo k vzájemnému krytí vyloučené doby a doby, kdy byla zaměstnána. Může tedy požádat, aby doba od 1. ledna 2000 do 31. prosince 2001 byla vyloučena, místo aby byly hodnoceny příjmy.

„Situaci s vyloučenými dobami, které se kryly s příjmy, s vámi bude individuálně řešit pracovník sociální správy až při sepisování žádosti o přiznání starobního důchodu. Dříve tento požadavek uplatnit nelze,“ dodává Drmolová.

Jak moc klesne důchod při přivýdělku na rodičovské?

Podívejme se na modelové příklady.

Žena měla před odchodem na mateřskou průměrný příjem 40 tisíc korun měsíčně. V době péče o dítě pracovala (po roce 1995) s příjmem nižším než 40 tisíc korun. Při žádosti o důchod nepožádala, aby se doba péče o dítě do věku čtyř let považovala za vyloučenou dobu. Nízké příjmy tak budou zahrnuty do výpočtového základu a její starobní důchod bude nižší.

Při výdělku ve výši zhruba 13 500 korun by se její starobní důchod při péči o jedno dítě snížil o 540 korun měsíčně. Za 20 let pobírání důchodu by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2023) činila 130 tisíc korun. Při péči o dvě nebo tři děti za stejných podmínek by byla ztráta dvojnásobná nebo trojnásobná.

Zdroj: Freedom Financial Services

V případě výdělku ve výši 10 001 korun by se jí starobní důchod při péči o jedno dítě snížil o 607 korun měsíčně. Za 20 let pobírání starobního důchodu by ztráta (vyjádřená v současné hodnotě roku 2023) činila 145 tisíc korun.

Zdroj: Freedom Financial Services

„Péče o dítě ale není jediná situace, které se problematika vyloučená doba versus souběžná doba s vyměřovacími základy týká. Obdobné je to rovněž u dalších náhradních či vyloučených dob, nejčastěji studia,“ připomíná Šafařík.

Jedním z cílů chystané důchodové reformy podle ministerstva práce a sociálních věcí je snížení rozdílu mezi důchody žen a mužů. „Jako hlavní příčiny jsou uváděny nižší úroveň příjmů žen, nižší důchodový věk žen a tím i kratší doba pojištění a obtížnější budování pracovní kariéry žen s více dětmi. Jedna z častých příčin nižšího důchodu mnoha žen však není uváděna. Tou je právě poměrně složitý a nepřehledný systém důchodového pojištění, ve kterém se lidé těžko orientují a v praxi tak nevyužívají možnosti, které jim zákon o důchodovém pojištění a další právní předpisy dávají,“ uzavírá Šafařík.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

