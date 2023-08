O rodičovský příspěvek požádáte snadněji. Pomůže Jenda

Rodičovský příspěvek je první sociální dávka, kterou je možné vyřídit přes elektronický systém Jenda – jednoduše na dávky. Ten byl prvně použit loni pro sběr žádostí pro výplatu mimořádného pětitisícového dárku pro (téměř) všechny děti.

O rodičovský příspěvek se sice taky dá už zhruba rok žádat na internetu, přes web ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), Jenda ale líp ohlídá možné chyby při vyplňování formuláře a rodiče na ně upozorní.

„Chceme, aby žádost lidé vyplnili do tří minut, na deset kliků. Nebudou muset téměř nic dokládat, úřad práce si většinu informací o příjmech rodiny zjistí sám,“ říká Karel Trpkoš, zastupující ředitel úřadu práce. Pouze OSVČ budou systém vyzve k doplnění některých dokumentů. „U živnostníků je zjišťování příjmu podstatně náročnější,“ dodává Trpkoš.

Ačkoliv dávku stále musí posoudit úředník a vydat k ní rozhodnutí, zjednodušené podání přes Jendu sníží podíl administrativní práce úředníků, kteří byli v poslední době zahlceni nárůstem žádostí o sociální dávky a doba vyřizování dávek překračovala mnohdy stanovený limit. „Přes Jendu bychom chtěli rodičovský příspěvek vyřídit během týdne dvou,“ slibuje Trpkoš.

Pro data si Jenda sáhne sám

Jak o rodičovský příspěvek požádat? V elektronickém formuláři se musí žadatel ověřit – buď přes datovou schránku nebo identitou občana. Tedy například e-občankou, mobilním klíčem nebo bankovní identitou. Pak se dostane na hlavní stránku Jendy.

Tam je v tuhle chvíli možnost požádat jenom o rodičovský příspěvek. Nejpozději do konce roku prý ale přibudou do systému další dávky – určitě příspěvek na bydlení a přídavek na dítě, později i další. Jde o další krok v digitalizaci systému sociálních dávek, která má vést i k zeštíhlení pobočkové sítě úřadů práce.

Žadatel tedy vybere rodičovský příspěvek a systém se zeptá, jestli si může stáhnout potřebné informace z dat sociální správy, případně dalších registrů. Dál se potvrzuje, že je rodič, který osobně celodenně a řádně pečuje o nejmladší dítě v rodině a zkontroluje údaje o dítěti.

Na další stránce si žadatel volí výši rodičovského příspěvku. Systém přitom výběr rovnou omezí podle žadatelova denního vyměřovacího základu z průměrné mzdy za posledních 12 měsíců. Částka nemůže být vyšší než 70 procent 30násobku denního vyměřovacího základu.

„Výhodou formuláře v Jendovi je i to, že žadatelem vidí, v jakém stavu zpracování je jeho žádost. Při podání osobně na podatelně nebo datovou schránkou či e-mailem je v jakémsi informačním vakuu a neví, zda dávku dostane a kdy,“ dodává Trpkoš.

Na konci formuláře je nutné odsouhlasit několik prohlášení, aby bylo možné ho odeslat.

Každé tři měsíce se dá výše rodičovského příspěvku i přes Jendu měnit. I to is můžete vyzkoušet na kalkulačce rodičovský příspěvek – změna rychlosti a výše čerpání. Lze změnit i čerpání z jednoho rodiče na druhého.

Rodičovský příspěvek teď a v budoucnu

Rodičovský příspěvek je dávka státní sociální podpory. Činí 300 tisíc korun, v případě vícerčat se celková částka příspěvku zvyšuje na 450 000 korun. Nejdéle může být příspěvek vyplácen do čtyř let věku dítěte. Záleží na rodiči, jakou výši měsíční částky zvolí, a tedy jak rychle celkovou sumu vyčerpá.

V červnu letošního roku bylo vyplaceno přes 270 tisíc rodičovských příspěvků v průměrné výši 9 300 korun. Stát tak každý měsíc posílá na tuto dávku zhruba 2,5 miliardy korun. Jo to objemem největší dávka systému sociálních dávek.

Od nového roku by se rodičovský příspěvek měl zvýšit o 50 tisíc korun, tedy na 350 tisíc ze současných 300 tisíc. Současně by se ale zkrátila maximální doba jeho čerpání na tři roky ze současných čtyř. U vícerčat by se příspěvek zvýšil o 75 tisíc na 525 tisíc. Vládní návrh zatím neprošel legislativním procesem.

Zkrácení maximální doby čerpání navrhovala například Národní ekonomická rada vlády (NERV). Mělo by to mít pozitivní vliv na pracovní trh, tedy že by se ženy vracely dřív do práce. Česká rodičovská dovolená totiž patří k nejdelším v Evropě.

