O peníze na bydlení a na děti můžete nově žádat online

Kvůli žádosti o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě už nemusíte chodit na úřad. Ministerstvo rozšiřuje „klientskou zónu“ Jenda. Zároveň hledá víc IT expertů, aby pomohli s další digitalizací.

| rubrika: Co se děje | 14. 12. 2023

Zájemci o příspěvek na bydlení a přídavek na dítě můžou nově podat žádost online přes takzvanou klientskou zónu Jenda (Jednoduše na dávky). Jedinou podmínkou je vlastní datová schránka nebo identita občana – bez ní není možné do klientské zóny vstoupit.

Od léta je v Jendovi možné vyřizovat online i rodičovský příspěvek. Podle údajů ministerstva práce a sociálních věcí si o něj od té doby digitálně řekla už víc než polovina nově žádajících rodičů. Všechny tři dávky, které jsou nyní v Jendovi, jsou nejčastěji využívané dávky, navíc s největším objemem poskytovaných peněz.

Digitalizuje se také Česká správa sociálního zabezpečení, na jejímž ePortálu lze od prosince online zažádat o důchod.

Lidé díky Jendovi ušetří cestu na úřad práce a úředníkům zase ubude práce. Už od loňska jsou zahlceni žádostmi o sociální dávky a doba jejich vyřizování se často prodlužovala až za povinný termín. Přes internet můžou žádat jak zaměstnanci, tak i osoby samostatně výdělečné činné.

„Klientská zóna Jenda má mnoho funkcí, které zjednoduší klientům jednání s úřadem. Lidé tak nejen že mohou podat žádost, ale mohou sledovat její stav a hlásit změny. Také je v Jendovi možné doložit čtvrtletní příjmy nebo náklady na bydlení. Tuto možnost mohou využít i ti, kteří žádost podali již dříve na pobočce úřadu práce. Děláme všechno pro to, aby klient v budoucnu vyřešil všechny svoje záležitosti online a na pobočku vůbec nemusel,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Třicet kliků k příspěvku

Jak na to? V elektronickém formuláři se musíte nejprve ověřit – buď přes datovou schránku, nebo identitou občana. Tedy například e-občankou, mobilním klíčem nebo bankovní identitou.

Na hlavní stránce Jendy pak před sebou máte přehled o všech dávkách, pokud vám už úřad práce nějaké poskytuje, a můžete požádat o dávku novou. Nejsložitější dávkou s ohledem na to, co všechno je potřeba doložit, je příspěvek na bydlení. Po kliknutí na ‚požádat o příspěvek‘ se automaticky načítá adresa trvalého pobytu. „Pokud budete žádat o příspěvek na jinou adresu, můžete ji vyplnit,“ popisuje Karel Trpkoš, vrchní ředitel sekce informačních technologií ministerstva.

Dál vás aplikace postupně provází dalšími kroky – vyplníte datum, od kdy o dávku žádáte, doplníte informace o svém bydlení a o společně posuzovaných osobách, pokud už nebudou automaticky načteny z evidence obyvatel.

Zdržením je nutnost doložit souhlas společně posuzovaných osob, případně potvrzení podnájemních smlouv. Lze je doplnit později, systém na případnou jejich absenci upozorní. „Chceme, aby klient podal žádost správně, proto si lze u každého kroku zobrazit nápovědu. Chceme tím eliminovat počet interakcí mezi úřadem a žadatelem,“ doplňuje Trpkoš.

Na konci formuláře je nutné odsouhlasit několik prohlášení, aby bylo možné ho odeslat. Podle Trpkoše je možné příspěvek na bydlení vyřídit zhruba třiceti kliky. Přídavek na dítě je na vyplňování jednodušší a žádatelé to zvládnou rychleji s méně kliky, slibuje ministerstvo.

„Výhodou formulářů v Jendovi je i to, že žadatel vidí, v jakém stavu zpracování je jeho žádost. Při podání osobně na podatelně nebo datovou schránkou či e-mailem je v jakémsi informačním vakuu a neví, zda dávku dostane a kdy,“ říká Trpkoš.

Hledají se ajťáci

Do budoucna se počítá s dalším rozšiřováním klientské zóny. V roce 2024 ministerstvo práce plánuje převést do Jendy agendu zaměstnanosti, tedy například žádosti o podporu v nezaměstnanosti nebo při rekvalifikaci. Měly by se také digitalizovat dávky pro zdravotně postižené.

Od roku 2025 by mělo být možné v Jendovi požádat i o novou dávku, do které se má spojit několik různých dnešních dávek. O chystané změně jsme psali podrobně: Méně sociálních dávek, více kontroly. Úřad chystá zásadní změny.

„V rámci digitalizace nás následující roky čeká řada projektů. Abychom mohli všechny své ambice v této oblasti realizovat, je potřeba posílit personální kapacity IT ministerstva práce a sociálních věcí. Proto jsme spustili nový náborový web budutoho.mpsv.cz, který má za cíl motivovat IT experty ze soukromého sektoru, aby se připojili k našemu týmu a pomohli tak svými schopnostmi a dovednostmi posouvat státní správu dál,“ dodává Jurečka.

