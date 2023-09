Příspěvek na péči stoupne. Chystá se i nová speciální dávka

Od poloviny příštího roku se zvýší příspěvek na péči. Oznámilo to ministerstvo práce a sociálních věcí. O kolik se příspěvek zvýší, ale zatím ani nenaznačilo.

Už letos před prázdninami přišlo ministerstvo s návrhem novely, ve které navrhovalo nejen zvýšení příspěvku pro lidi s prvním (nejnižžším) stupněm závislosti, ale také zásady pravidelné valorizace příspěvků na péči po vzoru valorizace procentní výměry penzí. Počítalo se také se zrychlením přiznávání příspěvků, které je dnes velmi složité a úředníci v něm nemají pevně dané lhůty, ve kterých je potřeba žádosti vyřešit. Novela ale neprošla ani přes jednání vlády k poslancům.

„Jednání ohledně zvýšení příspěvku na péči probíhá už zhruba rok. Na základě koaličních jednání se našla shoda a ke zvýšení by mělo dojít v polovině roku 2024,“ napsalo včera ministerstvo.

Ministr Marian Jurečka opět plánuje prosadit valorizační mechanismus, aby se kvůli úpravě výše příspěvků nemusel pokaždé novelizovat zákon.

Do budoucna ministerstvo plánuje zavedení nové speciální dávky – doplatku k příspěvku na péči. „Tento doplatek bude určen pro ty příjemce příspěvku na péči, pro něž je jeho stávající výše objektivně nedostatečná. Podobu tohoto doplatku ministerstvo v tuto chvíli finalizuje,“ oznámilo.

Co je příspěvek na péči?

Příspěvek na péči je sociální dávka. Poskytuje se na základě zákona o sociálních službách a příslušné prováděcí vyhlášky.

Příspěvek na péči má lidem, kteří kvůli svému dlouhodobě špatnému zdravotnímu stavu nezvládají své základní životní potřeby, pomáhat s úhradou sociálních služeb nebo jiných forem pomoci. Myšlené je to tak, že člověk, který se o sebe nedokáže postarat, si zaplatí služby profesionála, který mu pak pomáhá v domácím prostředí, nebo příspěvek pomáhá s úhradou péče ve speciálním zařízení. Případně se může příspěvek použít na to, aby se aspoň částečně kompenzoval výpadek příjmů osobě blízké, která o handicapovaného člověka pečuje.

Kdo může sociální služby poskytovat:

osoba blízká

asistent sociální péče

poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb

dětský domov

speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu

Jak vysoký je teď příspěvek na péči?

O výši příspěvku rozhoduje jednak věk příjemce, jednak stupeň závislosti. Při posuzování stupně závislosti se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby: mobilita, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesná hygiena, výkon fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity a u dospělých péče o domácnost.

Výše příspěvku na péči Mladší 18 let Stupeň závislosti I. (lehká závislost) II. (středně těžká závislost) III. (těžká závislost) IV. (úplná závislost) Výše příspěvku 3300 Kč 6600 Kč 13 900 Kč 19 200 Kč Starší 18 let Stupeň závislosti I. (lehká závislost) II. (středně těžká závislost) III. (těžká závislost) IV. (úplná závislost) Výše příspěvku 880 Kč 4400 Kč 12 800 Kč 19 200 Kč

Nárok na další zvýšení příspěvku o 2000 korun mají nezaopatřené děti do 18 let a rodiče, kteří pečují o nezaopatřené dítě do 18 let, jejichž příjem (a osob společně posuzovaných) je nižší než dvojnásobek životního minima.

Existují ale výjimky, při kterých úřad dětem do 18 let příspěvek nepřizná. Na zvýšení příspěvku nemá nárok dítě, které pobírá příspěvek na úhradu potřeb dítěte ze systému dávek pěstounské péče; dítě, které dostává sirotčí důchod, který je stejný nebo vyšší než příspěvek na péči, a dítě, které je v plném zaopatření zařízení pro péči o děti a mládež.

Kolik jde na příspěvek na péči ze státního rozpočtu?

Příspěvek na péči existuje od roku 2007. Vyplácí se lidem, kteří se nedokážou obejít bez pomoci druhých: za příspěvek si péči mají zajistit. Zaplatit ústavu, očetřovatelské službě nebo přispět blízkému člověku, který se o ně stará a nemůže kvůli tomu věnovat čas vydělávání peněz.

Náklady na příspěvky v čase stoupají. V červenci roku 2013 na ně stát vyplatil miliardu a šest set milionů, po pěti letech v červenci roku 2018 se jich vyplatilo za dvě miliardy a 170 milionů korun a po dalších pěti letech letos v červenci to bylo přes tři miliardy a 140 milionů korun.

Za celý loňský rok šlo na příspěvek na péči 36 miliard a 376 milionů korun.

