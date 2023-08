Předčasný důchod: Jak odejít výhodněji, než zpřísní podmínky

Pravidla pro odchod do předčasného důchodu brzy výrazně zpřísní. Dosavadní mírnější pravidla si však můžete na půl roku zafixovat. Získáte tak víc času rozmyslet si, zda pro vás bude dřívější odchod do penze výhodný.

Do předčasného důchodu se bude odcházet později než podle dosavadních pravidel, zároveň bude méně výhodný než dosud. Přísnější pravidla začnou platit zřejmě už od letošního září, pokud novelu na příští schůzi schválí senátoři a stihne do konce srpna vyjít ve Sbírce zákonů.

Lidé, kterým je šedesát a více a zvažují, že půjdou do penze dřív, by proto měli zpozornět. Dosavadní podmínky si totiž mohou zafixovat na dalších půl roku. Když začne novela platit už od září, mají čas do konce srpna.

Jak na to? Stačí podat na sociální správu formulář nazvaný Uplatnění nároku na dávku důchodového pojištění a získat tím půl roku čas na rozmyšlenou. Tento formulář vlastně říká, že někdy v průběhu šesti měsíců si asi přijdete požádat o důchod a aby vám obrazně řečeno drželi místo.

Pokud se pak rozhodnete do předčasného důchodu skutečně odejít, dostanete podmínky platné k datu podání formuláře. Tedy: i když mezitím už začnou platit přísnější pravidla, pro vás ještě budou platit ty mírnější z letošního srpna.

Když se nakonec rozhodnete ještě chvíli pracovat a do předčasného důchodu nejít, stačí, když už prostě na sociální správu nepřijdete a o důchod nepožádáte. Formulář není závazný. Některé okresní sociální správy jsou nicméně aktivní a rovnou vás objednají na konkrétní termín. V případě, že si to rozmyslíte, je dobré na sociálku zavolat a schůzku zrušit, aby termín mohli uvolnit někomu jinému.

Formulář lidé hojně využívali už loni na podzim, kdy si fixovali předčasný důchod kvůli nebývale velkým částkám. Díky dvěma mimořádným valorizacím byl totiž loňský předčasný důchod výhodnější než řádný důchod v letošním roce, což byla zcela mimořádná situace.

Dřívější odchod do penze je za normálních okolností penalizován krácením vypočteného důchodu, a to nevratně. Loni to ale neplatilo, předčasný důchod byl výhodný a požádalo si o něj rekordní množství lidí.

Poslední měsíce zájem opět roste – právě kvůli chystanému zpřísnění. Zatímco v lednu sociální správa obdržela 149 formulářů, v únoru 89 a v březnu 241, od dubna už jdou čísla do tisíců: v dubnu přišlo skoro tisíc formulářů, v květnu přes tři tisíce, v červnu skoro pět tisíc a v červenci skoro devět tisíc.

Lidé si předčasný důchod fixují i kvůli tomu, že vyčkávají na výpočty důchodů v roce 2024. Příslušné nařízení vlády bude známé v září letošního roku. Až pak bude možné porovnat výhodnost letošních předčasných důchodů. Nicméně experti už nepředpokládají, že by se opakovala situace z loňska.

„Zatím to vypadá tak, že požádat o předčasný důchod v srpnu by mělo smysl jen pro někoho, kdo opravdu chce či musí skončit s prací, třeba ze zdravotních důvodů a předpokládá, že by o předčasný důchod ke konci roku tak jako tak požádal. Nepřepokládáme, že by nastala stejná situace jako loni. Přesný výpočet bude možné provést ale až v září,“ potvrzuje Jiřina Holubová, vedoucí oddělení penze Freedom Financial Services.

Zmíněný formulář je možné stáhnout z webu České správy sociálního zabezpečení, vyplnit a osobně podat na okresní správě. Je možné ho také podat elektronicky přes ePortál ČSSZ.

Spočítejte si předčasný důchod podle dosavadních pravidel:

Přísnější pravidla pro předčasný důchod Zdroj: Shutterstock Zatímco dnes je možné odejít do předčasného důchodu pět let před dosažením důchodového věku, nejdříve ale v 60 letech, nově bude možné předčasně odejít jenom o tři roky dřív.

Změní se také penalizace za předčasný důchod. Penze se lidem krátí o určitou částku, a to nenávratně – takže pobírají nižší důchod i poté, co nastoupí do řádné penze. Procentní výměra důchodu se dosud krátí o 0,9 až 1,5 procenta podle počtu dnů, které zbývají do řádného důchodu. Čím vyšší věk, tím nižší krácení. Nově se bude snižovat procentní výměra vždy o 1,5 procenta za každých chybějících 90 dní do dosažení důchodového věku.

Zatímco dnes se předčasné důchody valorizují, podle nových pravidel bude valorizace procentní výměry omezena.

O předčasný odchod do penze budou moci požádat lidé, kteří získali dobu pojištění 40 let. Dosud stačilo 35 let. Nová pravidla mají platit už od letošního září – kromě delší doby potřebného pojištění u předčasných důchodů na 40 let, které začne platit až ve druhé polovině 2024.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

