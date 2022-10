Blízko do důchodu? Požádejte ještě letos, vyplatí se to

Požádat letos o předčasný důchod může být výhodnější, než čekat na příští rok. Doporučuje to přímo ministerstvo práce a sociálních věcí. Rozdíly mohou být i v řádech tisícikorun měsíčně, dodává.

| rubrika: Jak na to | 18. 10. 2022

Pro lidi, kterým vznikne nárok na starobní důchod v roce 2023, může být výhodnější požádat už letos o předčasný důchod bez výplaty. Příští rok pak požádají už jen o uvolnění jeho výplaty.

Důvodem jsou letošní vysoké valorizace. „Hned třikrát jsme letos valorizovali všechny důchody v reakci na aktuální situaci a od ledna počítáme s dalším zvýšením. To přineslo i poměrně neobvyklou situaci, kdy může být výhodné v předstihu požádat o předčasný důchod,“ říká ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Když někdo požádá ještě letos o předčasný důchod a chce dále pracovat, je to možné. „Žádost o předčasný důchod určitě nemusí ještě znamenat, že skutečně přestanete pracovat. Jen musíte požádat o takzvaný důchod bez výplaty. Není tedy nutné odejít ze zaměstnání, pokud si někdo chce ‚zafixovat‘ výši výhodnějšího důchodu odpovídajícího roku 2022,“ zdůrazňuje Jurečka.

Tato situace se může týkat prakticky všech, kdo chtějí jít příští rok do starobního důchodu. Dvě mimořádné a jedna řádná valorizace v roce 2022 zvýšily procentní výměry důchodů o celkem 19,6 %. Naproti tomu takzvaná redukční hranice a koeficient nárůstu všeobecného vyměřovacího základu, které jsou zásadní pro výši nově přiznávaných důchodů v roce 2023, vzrostly pouze o 3,6 %.

Rozdíl 16 procentních bodů je výrazně vyšší, než by byla „penalizace“ za odchod do předčasného důchodu. Ta může činit maximálně 6 % z výpočtového základu, což se odráží ve snížení celého důchodu o přibližně 7 až 8 %.

Modelový příklad Zdroj: Shutterstock Pan Kříž bude nárok na důchod v únoru 2023, v té době bude doba jeho pojištění 46 let. Jeho osobní vyměřovací základ činí 28 000 Kč.

Pokud požádá ještě letos o předčasný důchod, pak jeho penze v roce 2023 dosáhne 19 936 Kč.

Jestliže o řádný důchod zažádá až k únoru 2023, pak mu bude vyplácena penze ve výši 18 306 Kč, tedy o 1630 korun méně.

„Předčasný odchod do důchodu, byť s představou, že budete dále pracovat, je výsostně individuální rozhodnutí každého člověka, a parametry, které vstupují do výpočtu důchodu, se v čase neustále mění. Je proto nutné před rozhodnutím o podání žádosti o předčasný důchod důkladně zvážit například míru jistoty daného pojištěnce, pokud se jedná o jeho uplatnění na trhu práce v období zbývajícím do dosažení důchodového věku. Důchody se navíc výrazně navyšují i při práci ‚na procenta‘, tj. naopak po nároku na důchod s jeho odloženým přiznáním,“ upozorňuje šéf České správy sociálního zabezpečení František Boháček.

„Žádost o předčasný důchod nelze podávat zpětně, je nutné to stihnout do konce prosince. Proto připravíme jednoduchý postup, jak všem zájemcům o výpočet výše předčasného důchodu podle pravidel roku 2022 umožnit do 31. prosince alespoň uplatnit nárok na předčasný důchod, přestože vlastní řízení bude již třeba probíhat v příštím roce,“ dodává Boháček.

