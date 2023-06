Důchodcům dáme až 2000 Kč, láká banka před zdražením pošty

Noví klienti, kteří si zřídí Poštovní účet a nechají si na něj posílat důchod, dostanou od ČSOB Poštovní spořitelny 1000 korun jako jednorázový bonus.

Dalších 500 Kč pak získají, když začnou používat mobilní aplikaci ČSOB Smart (stačí se jednou přihlásit). A dalších 500 Kč jim banka přidá, když aspoň jednou zaplatí platební kartou libovolnou částku.

V rámci akce, která potrvá do konce letošního července, tak senioři můžou získat až 2000 korun. Po připsání odměny – přijde jim do konce listopadu – pak není nutné účet využívat, i když banka samozřejmě věří, že nové klienty zaujme a zůstanou u ní.

Nabídka ČSOB míří hlavně na ty seniory, kteří si dosud vyzvedávají důchod v hotovosti prostřednictvím České pošty. Za vyzvednutí v hotovosti si totiž pošta dosud strhává 29 korun měsíčně, od září zvýší poplatek na 35 korun. Psali jsme o tom podrobně včetně dalších možností, jak se zdražení vyhnout: Výplata důchodů v hotovosti podraží. Pošta zvedá poplatek.

ČSOB zdůrazňuje, že její Poštovní účet je bez poplatků za vedení. Součástí je mimo jiné neomezený počet platebních příkazů zdarma potvrzených platební kartou na pobočkách České pošty, zdarma jsou také příkazy zadané na pobočkách ČSOB. Od července bude zdarma i zřízení trvalých příkazů a inkas na poště nebo pobočce. Hotovost si lze vybírat bezplatně z bankomatů ČSOB a Poštovní spořitelny, jednou za měsíc také přímo na poště.

Přestože cílem je přejít na bezhotovostní výplatu, považovanou za bezpečnější, ČSOB nabízí důchodcům i doručení hotovosti, a to jednou měsíčně bez poplatku. „Jako jediná banka nabízíme doručení hotovosti na libovolnou adresu, třeba na chatu nebo do lázní. V rámci zvýhodnění mohou senioři využít tuto službu jednou měsíčně zdarma,“ říká Přemysl Hanzelka, ředitel ČSOB Poštovní spořitelny.

Nový účet s odměnou si lze založit do konce července na kterékoliv poště. Zájemci tam můžou rovnou požádat o přesměrování důchodu na tento účet, pošta za ně pošle žádost na Českou správu sociálního zabezpečení. Bonus 1000 Kč pak získá ten, komu (do konce třetího měsíce následujícího po měsíci otevření účtu) přijde důchod od ČSSZ nebo jiné instituce, která ho vyplácí (ministerstvo vnitra pro policisty a hasiče, ministerstvo obrany pro vojáky, ministerstvo spravedlnosti pro vězeňskou správu).

Další bonus – 500 Kč – dostane ten, kdo se do třiceti dnů od otevření účtu aspoň jednou přihlásí do mobilního bankovnictví ČSOB Smart. A kdo do třiceti dnů od otevření účtu aspoň jednou zaplatí kartou, dostane dalších 500 korun, pokud už předtím splnil druhou podkínku (přihlášení do aplikace).

Akce se týká důchodců od 58 let a jen těch, kteří v posledních dvanácti kalendářních měsících (od května 2022) neměli běžný účet v ČSOB nebo Poštovní spořitelně.

Ostatní banky podle dostupných informací podobně velkorysou akci pro seniory momentálně nemají. Některé z nich nabízejí bonusy za sjednání účtu bez věkového omezení. Aktuálně nejatraktivnější je odměna až 3000 korun od Raiffeisenbank: novým klientům stačí třikrát měsíčně zaplatit kartou – za každý měsíc banka pošle 500 korun, maximálně šest měsíců za sebou. UniCredit Bank dává k novému účtu dvanáct vstupenek do sítě multikin Cinestar nebo roční předplatné Spotify Premium.

