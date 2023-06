Česká pošta radí, jak předběhnout frontu na pobočce

Česká pošta od července zavírá tři stovky poboček kvůli nutnému šetření – tady je jejich konečný seznam po změnách. Státní podnik teď připravil informační kampaň, která má lidi na snížení počtu poboček připravit. A vysvětluje, jak to zařídit, když musíte na poštu, ale nechcete čekat ve frontě.

Na místech, která budou fungovat jen do konce června, pošta rozmístila materiály, které informují o uzavírání pobočky a utlumování služeb a o „nástupnické poště“. Například dopisy se na poštách určených k likvidaci většinou nebudou ukládat už od zítřka, k vyzvednutí budou na některé z jiných pošt.

Pokud znáte podací číslo zásilky nebo máte lísteček o uložení zásilky na poště, můžete případně požádat o změnu doručení: zažádat si o doručení domů nebo o uložení na jiné poště.

Seniorům, kteří si přijdou vyzvednout důchod, rozdávají na pobočkách letáky, jak jim bude důchod vyplácen od července a jak si případně má zažádat o změnu ve způsobu vyplácení.

Na webu posta.cz/zmeny státní podnik umístil podrobné informace k zavíraným pobočkám. A taky řadu tipů, jak si život s Českou poštou ulehčit. Kromě své mobilní aplikace, která mimo jiné umožňuje i sledování vytíženosti poboček, pošta doporučuje zejména dvě své služby.

První z nich je Balíkovna. Do její sítě patří jednak partneři České pošty, u kterých je možné vyzvednout si zásilku – tak jak možná spíš znáte od konkurenční Zásilkovny nebo jiné alternativní služby. A jednak jsou to i samotné pobočky České pošty: výhoda balíku poslaného do Balíkovny je, že vyvolávací systém vám dává při jeho vyzvednutí přednost před dalšími zákazníky.

Fungují také Balíkovna Boxy: dodejní schránky bez obsluhy, které můžete vybírat bez ohledu na otevírací dobu jakékoli pošty. Balíkoven a Balíkovna Boxů je celkem asi 5500.

Druhou službou, kterou státní podnik doporučuje, je objednání na pobočku. Na webu pošty nebo přes její aplikaci si můžete rezervovat čas návštěvy. A opět budete mít přednost před ostatními zákazníky, kteří trpělivě nebo méně trpělivě čekají se svými lístečky z vyvolávacího systému.

Nejde to ale zdaleka na každé poště. Když podnik objednávání před dvěma lety spouštěl, fungovala online rezervace na téměř 400 poštách. Letos v červenci klesne celkový počet poboček pošty z 3200 na zhruba 2900 pošt. A pošt, kde se můžete objednat, zbyde jen něco přes 250.

Pošty, na které se můžete objednat Název pošty Kraj Adresa Aš 1 Karlovarský Poštovní náměstí 911, 35201, Aš Benešov u Prahy Středočeský Poštovní 478, 25601, Benešov Beroun 1 Středočeský Kostelní 121/27, Beroun-Město, 26601, Beroun Bílina 1 Ústecký Mírové náměstí 72/5, 41801, Bílina Bílovec 1 Moravskoslezský Městský kopec 1138/3, 74301, Bílovec Blansko 1 Jihomoravský Hybešova 584/53, 67801, Blansko Blatná Jihočeský tř. T. G. Masaryka 293, 38801, Blatná Bohumín 1 Moravskoslezský Ad. Mickiewicze 67, Nový Bohumín, 73581, Bohumín Boskovice Jihomoravský Hybešova 1009/1, 68001, Boskovice Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 Středočeský Riegrova 630/2, Brandýs nad Labem, 25001, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Brno 1 Jihomoravský Šumavská 519/35,Brno-město, 602 00 Brno 12 Jihomoravský Mojmírovo náměstí 2919/22, Královo Pole, 61200, Brno Brno 16 Jihomoravský náměstí Svornosti 2573/6, Žabovřesky, 61600, Brno Brno 2 Jihomoravský Nádražní 681/2a, Brno-město, 60200, Brno Brno 21 Jihomoravský Kolaříkova 1501/10, Řečkovice, 62100, Brno Brno 23 Jihomoravský Libušina třída 579/2, Kohoutovice, 62300, Brno Brno 25 Jihomoravský U pošty 638/16, Starý Lískovec, 62500, Brno Brno 27 Jihomoravský Přemyslovo náměstí 857/22, Slatina, 62700, Brno Brno 28 Jihomoravský Vlkova 2481/4, Líšeň, 62800, Brno Brno 34 Jihomoravský Kamínky 551/3, Nový Lískovec, 63400, Brno Brno 35 Jihomoravský Kubíčkova 1115/8, Bystrc, 63500, Brno Brno 38 Jihomoravský Haškova 153/17, Lesná, 63800, Brno Brno 8 Jihomoravský Heršpická 875/6a, Štýřice, 63900, Brno Broumov 1 Královéhradecký Československé armády 380, 55001, Broumov Bruntál 1 Moravskoslezský M. Tyrše 1499/4, 79201, Bruntál Břeclav 2 Jihomoravský Břetislavova 1945/1, 69002, Břeclav Bystřice nad Pernštejnem Vysočina Masarykovo náměstí 105, 59301, Bystřice nad Pernštejnem Bystřice pod Hostýnem 1 Zlínský Meziříčská 1519, 76861, Bystřice pod Hostýnem Čáslav Středočeský Masarykova 204/44, Čáslav-Nové Město, 28601, Čáslav Čelákovice Středočeský Stankovského 1650, 25088, Čelákovice Česká Lípa 1 Liberecký náměstí T. G. Masaryka 194/27, 47001, Česká Lípa Česká Lípa 6 Liberecký 28. října 2850, 47006, Česká Lípa Česká Třebová 2 Pardubický náměstí Jana Pernera 584, 56002, Česká Třebová České Budějovice 1 Jihočeský Senovážné nám. 240/1, České Budějovice 6, 37001, České Budějovice České Budějovice 4 Jihočeský Pražská tř. 2304/69, České Budějovice 3, 37004, České Budějovice České Budějovice 5 Jihočeský Ant. Barcala 404/38, České Budějovice 2, 37005, České Budějovice Český Krumlov 1 Jihočeský Latrán 193, Latrán, 38101, Český Krumlov Český Těšín 1 Moravskoslezský Nádražní 1166/2a, 73701, Český Těšín Děčín 1 Ústecký Oblouková 1420/2, Děčín I-Děčín, 40502, Děčín Děčín 2 Ústecký Podmokelská 148/1, Děčín IV-Podmokly, 40502, Děčín Dobruška Královéhradecký Opočenská 71, 51801, Dobruška Dobřichovice Středočeský Palackého náměstí 951, 25229, Dobřichovice Dobříš Středočeský náměstí Komenského 536, 26301, Dobříš Domažlice 1 Plzeňský Msgre. B. Staška 71, Hořejší Předměstí, 34401, Domažlice Dvůr Králové nad Labem Královéhradecký Legionářská 406, 54401, Dvůr Králové nad Labem Frenštát pod Radhoštěm Moravskoslezský nám. Míru 22, 74401, Frenštát pod Radhoštěm Frýdek-Místek 1 Moravskoslezský Sadová 2379, Frýdek, 73801, Frýdek-Místek Frýdek-Místek 12 Moravskoslezský Antonínovo náměstí 92, Místek, 73801, Frýdek-Místek Frýdlant nad Ostravicí Moravskoslezský Poštovní 310, Frýdlant, 73911, Frýdlant nad Ostravicí Frýdlant v Čechách Liberecký Okružní 1260, 46401, Frýdlant Havířov 1 Moravskoslezský Dlouhá třída 464/7a, Město, 73601, Havířov Havlíčkův Brod 2 Vysočina Svatovojtěšská 58, 58001, Havlíčkův Brod Hlinsko v Čechách 1 Pardubický Adámkova třída 1094, 53901, Hlinsko Hlučín Moravskoslezský Školní 1076/4, 74801, Hlučín Hodonín 1 Jihomoravský Velkomoravská 2270/6, 69501, Hodonín Holešov Zlínský Masarykova 655/19, 76901, Holešov Holice v Čechách Pardubický Hradecká 502, 53401, Holice Hořice v Podkrkonoší Královéhradecký Havlíčkova 40, 50801, Hořice Hořovice Středočeský Pražská 988/35, 26801, Hořovice Hradec Králové 2 Královéhradecký Zamenhofova 915/2, Pražské Předměstí, 50002, Hradec Králové Hradec Králové 3 Královéhradecký Pospíšilova 215/11a, 50003, Hradec Králové Hradec Králové 9 Královéhradecký Mrštíkova 1767/38a, Nový Hradec Králové, 50009, Hradec Králové Hranice 1 Olomoucký Tř. 1. máje 1901, Hranice I-Město, 75301, Hranice Humpolec Vysočina Havlíčkovo náměstí 839, 39601, Humpolec Cheb 1 Karlovarský Šlikova 2423/15, 35002, Cheb Cheb 2 Karlovarský Riegerova 1302/60, 35002, Cheb Choceň 1 Pardubický Dolní 1200, 56501, Choceň Chodov u Karlových Var 1 Karlovarský Husova 786, 35735, Chodov Chomutov 2 Ústecký Farského 4732, 43001, Chomutov Chotěboř Vysočina náměstí T. G. Masaryka 56, 58301, Chotěboř Chrudim 1 Pardubický Resselovo náměstí 109, Chrudim I, 53701, Chrudim Ivančice Jihomoravský Komenského náměstí 21/9, 66491, Ivančice Jablonec nad Nisou 1 Liberecký Liberecká 32/2, 46601, Jablonec nad Nisou Jeseník 1 Olomoucký Poštovní 341/3, 79001, Jeseník Jičín 1 Královéhradecký Šafaříkova 142, Valdické Předměstí, 50601, Jičín Jihlava 1 Vysočina Masarykovo náměstí 4321/8, 58601, Jihlava Jindřichův Hradec 1 Jihočeský Husova 129, Jindřichův Hradec II, 37701, Jindřichův Hradec Jirkov 1 Ústecký nám. Dr. E. Beneše 3, 43111, Jirkov Kadaň 1 Ústecký Poštovní 1553, 43201, Kadaň Karlovy Vary 1 Karlovarský T. G. Masaryka 559/1, 36001, Karlovy Vary Karviná 1 Moravskoslezský Masarykovo nám. 3/2, Fryštát, 73301, Karviná Karviná 4 Moravskoslezský tř. Těreškovové 2233/28, Mizerov, 73401, Karviná Kaznějov Plzeňský Poštovní 424, 33151, Kaznějov Kladno 1 Středočeský Poštovní náměstí 2357, 27201, Kladno Kladno 4 Středočeský Petrohradská 3112, 27204, Kladno Klášterec nad Ohří 1 Ústecký Petlérská 449, Miřetice u Klášterce nad Ohří, 43151, Klášterec nad Ohří Klatovy 1 Plzeňský Nádražní 89, Klatovy III, 33901, Klatovy Kolín 1 Středočeský náměstí Republiky 241, Kolín II, 28002, Kolín Kolín 2 Středočeský Pod Hroby 541, Kolín IV, 28002, Kolín Kopřivnice Moravskoslezský Štefánikova 1163/12, 74221, Kopřivnice Králíky Pardubický Valdštejnova 916, 56169, Králíky Kralupy nad Vltavou 1 Středočeský Nerudova 880/9, 27801, Kralupy nad Vltavou Krnov 1 Moravskoslezský nám. Minoritů 88/11, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov Kroměříž 1 Zlínský Spáčilova 3763/44, 76701, Kroměříž Kroměříž 2 Zlínský náměstí Míru 520/1, 76701, Kroměříž Krupka 1 Ústecký Karla Čapka 294, Maršov, 41742, Krupka Kutná Hora 1 Středočeský Masarykova 148, Hlouška, 28401, Kutná Hora Kyjov 1 Jihomoravský třída Komenského 50/10, 69701, Kyjov Lanškroun Pardubický nám. J. M. Marků 56, Lanškroun-Vnitřní Město, 56301, Lanškroun Letovice Jihomoravský Tyršova 205/1, 67961, Letovice Liberec 1 Liberecký nám. Dr. E. Beneše 559/28, Liberec I-Staré Město, 46001, Liberec Liberec 14 Liberecký Vrchlického 830/41, Liberec XIV-Ruprechtice, 46014, Liberec Liberec 2 Liberecký Nákladní 429/6, Liberec III-Jeřáb, 46007, Liberec Liberec 3 Liberecký České mládeže 456, Liberec XXIII-Doubí, 46312, Liberec Liberec 6 Liberecký Dobiášova 1008/11, Liberec VI-Rochlice, 46006, Liberec Lipník nad Bečvou Olomoucký Novosady 29/17, Lipník nad Bečvou I-Město, 75131, Lipník nad Bečvou Litoměřice 1 Ústecký Na Valech 722/18, Předměstí, 41201, Litoměřice Litomyšl Pardubický Smetanovo náměstí 15, Litomyšl-Město, 57001, Litomyšl Litovel Olomoucký Vítězná 176/29a, 78401, Litovel Litvínov 1 Ústecký náměstí Míru 13, Horní Litvínov, 43601, Litvínov Louny 1 Ústecký Štefánikova 1465, 44001, Louny Lovosice 1 Ústecký Osvoboditelů 1228/32, 41002, Lovosice Luhačovice Zlínský Dr. Veselého 468, 76326, Luhačovice Mariánské Lázně 1 Karlovarský Poštovní 160/17, 35301, Mariánské Lázně Mělník 1 Středočeský Tyršova 100/12, 27601, Mělník Mikulov na Moravě Jihomoravský Česká 143/7, 69201, Mikulov Milevsko 1 Jihočeský J. A. Komenského 1190, 39901, Milevsko Mladá Boleslav 1 Středočeský Komenského náměstí 95/4, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá Boleslav Mladá Boleslav 3 Středočeský tř. Václava Klementa 822, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá Boleslav Mnichovo Hradiště Středočeský Masarykovo náměstí 239, 29501, Mnichovo Hradiště Moravská Třebová 1 Pardubický nám. T. G. Masaryka 74/7, Město, 57101, Moravská Třebová Moravský Krumlov Jihomoravský náměstí T. G. Masaryka 29, 67201, Moravský Krumlov Most 1 Ústecký Moskevská 5, 43401, Most Most 11 Ústecký Lipová 805/8, 43401, Most Náchod 1 Královéhradecký Masarykovo náměstí 43, 54701, Náchod Neratovice Středočeský Mládežnická 1357, 27711, Neratovice Nová Paka Královéhradecký Komenského 313, 50901, Nová Paka Nové Město na Moravě Vysočina Masarykova 1492, 59231, Nové Město na Moravě Nové Město nad Metují 1 Královéhradecký náměstí Republiky 6, 54901, Nové Město nad Metují Nový Bor Liberecký nám. Míru 55, 47301, Nový Bor Nový Bydžov Královéhradecký Jablonského 505, 50401, Nový Bydžov Nový Jičín 1 Moravskoslezský K Nemocnici 206/11, 74101, Nový Jičín Nymburk 1 Středočeský Náměstí Přemyslovců 127/5, 28802, Nymburk Odry Moravskoslezský Masarykovo náměstí 1/1, 74235, Odry Olomouc 10 Olomoucký Foerstrova 717/21, Nová Ulice, 77900, Olomouc Olomouc 2 Olomoucký Jeremenkova 104/19, Hodolany, 77900, Olomouc Olomouc 6 Olomoucký Polská 1201/1, 77900, Olomouc Olomouc 9 Olomoucký Ladova 346/6, Hejčín, 77900, Olomouc Opava 1 Moravskoslezský U Fortny 49/10, Město, 74601, Opava Opava 5 Moravskoslezský Partyzánská 1521/7, Kateřinky, 74705, Opava Orlová 4 Moravskoslezský Osvobození 796, Lutyně, 73514, Orlová Ostrava 1 Moravskoslezský Poštovní 1368/20, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava Ostrava 2 Moravskoslezský Wattova 1046/19, Přívoz, 70200, Ostrava Ostrava 30 Moravskoslezský Bohumíra Četyny 1047/12, Bělský Les, 70030, Ostrava Ostrava 4 Moravskoslezský Rodimcevova 2011/26, Zábřeh, 70030, Ostrava Ostrava 8 Moravskoslezský Čkalovova 713/47, Poruba, 70800, Ostrava Ostrava 9 Moravskoslezský Mariánské náměstí 1041/3, Mariánské Hory, 70900, Ostrava Ostrov nad Ohří Karlovarský Hlavní třída 800, 36301, Ostrov Otrokovice 2 Zlínský tř. Osvobození 1210, Kvítkovice, 76502, Otrokovice Pardubice 1 Pardubický Na Hrádku 105, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice Pardubice 3 Pardubický Na Drážce 1585, Bílé Předměstí, 53003, Pardubice Pardubice 9 Pardubický Jiřího Tomana 275, Polabiny, 53009, Pardubice Pelhřimov Vysočina Svatovítské náměstí 126, 39301, Pelhřimov Písek 1 Jihočeský Žižkova třída 270/2, Budějovické Předměstí, 39701, Písek Plzeň 12 Plzeňský Masarykova 912/93, Lobzy, 31200, Plzeň Plzeň 18 Plzeňský Macháčkova 926/22, Skvrňany, 31800, Plzeň Plzeň 20 Plzeňský Klatovská třída 2524/127, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň Plzeň 23 Plzeňský alej Svobody 1274/21, Severní Předměstí, 32300, Plzeň Polička Pardubický Eimova 245, Horní Předměstí, 57201, Polička Praha 05 Hlavní město Praha Rybná 682/14, Staré Město, 11000, Praha Praha 1 Hlavní město Praha Jindřišská 909/14, Nové Město, 11000, Praha Praha 10 Hlavní město Praha Černokostelecká 2020/20, Strašnice, 10000, Praha Praha 101 Hlavní město Praha Sportovní 846/22, Vršovice, 10100, Praha Praha 106 Hlavní město Praha Malinová 1739/1, Záběhlice, 10600, Praha Praha 107 Hlavní město Praha Švehlova 1391/32, Hostivař, 10200, Praha Praha 111 Hlavní město Praha Veronské nám. 403, Horní Měcholupy, 10900, Praha Praha 2 Hlavní město Praha Moravská 1530/9, Vinohrady, 12000, Praha Praha 28 Hlavní město Praha Karlovo náměstí 2097/10, Nové Město, 12000, Praha Praha 3 Hlavní město Praha Olšanská 38/9, Žižkov, 13000, Praha Praha 4 Hlavní město Praha Na strži 1709/42, Krč, 14000, Praha Praha 41 Hlavní město Praha Hlavní 2459/108, Záběhlice, 14100, Praha Praha 411 Hlavní město Praha Durychova 972/72, Lhotka, 14200, Praha Praha 412 Hlavní město Praha Sofijské náměstí 3406/1, Modřany, 14300, Praha Praha 414 Hlavní město Praha Roztylská 2321/19, Chodov, 14800, Praha Praha 415 Hlavní město Praha Podjavorinské 1595/1, Chodov, 14900, Praha Praha 416 Hlavní město Praha Křesomyslova 593/12, Nusle, 14000, Praha Praha 418 Hlavní město Praha Novodvorská 434/149, Lhotka, 14200, Praha Praha 5 Hlavní město Praha Preslova 73/12, Smíchov, 15000, Praha Praha 512 Hlavní město Praha náměstí Osvoboditelů 1409, Radotín, 15300, Praha Praha 515 Hlavní město Praha Hábova 1516/3, Stodůlky, 15500, Praha Praha 52 Hlavní město Praha Tilleho náměstí 792/2, Hlubočepy, 15200, Praha Praha 56 Hlavní město Praha Plzeňská 290/139, Košíře, 15000, Praha Praha 6 Hlavní město Praha Kafkova 102/19, Dejvice, 16000, Praha Praha 616 Hlavní město Praha Na Petřinách 302/42, Veleslavín, 16200, Praha Praha 618 Hlavní město Praha Makovského 1349/2a, Řepy, 16300, Praha Praha 69 Hlavní město Praha Břevnovská 1692/6, Břevnov, 16900, Praha Praha 7 Hlavní město Praha Milady Horákové 383/81, Holešovice, 17000, Praha Praha 74 Hlavní město Praha Dělnická 213/12, Holešovice, 17000, Praha Praha 8 Hlavní město Praha Sokolovská 260/143, Libeň, 18000, Praha Praha 81 Hlavní město Praha Lodžská 850/6, Troja, 18100, Praha Praha 82 Hlavní město Praha Burešova 1663/6, Kobylisy, 18200, Praha Praha 9 Hlavní město Praha Verneřická 407/6, Střížkov, 19000, Praha Praha 900 Hlavní město Praha Chlumecká 765/6, Černý Most, 19800, Praha Praha 913 Hlavní město Praha Náchodská 701/95, Horní Počernice, 19300, Praha Praha 93 Hlavní město Praha Freyova 945/35, Vysočany, 19000, Praha Praha 98 Hlavní město Praha Bratří Venclíků 1139/3, Černý Most, 19800, Praha Praha 99 Hlavní město Praha Bechyňská 638, Letňany, 19900, Praha Prachatice Jihočeský Pivovarská 1118, Prachatice II, 38301, Prachatice Prostějov 1 Olomoucký Poděbradovo nám. 979/13, 79601, Prostějov Přelouč Pardubický Pardubická 115, 53501, Přelouč Přerov 1 Olomoucký Husova 2846/2, Přerov I-Město, 75002, Přerov Přerov 2 Olomoucký Kratochvílova 114/4, Přerov I-Město, 75002, Přerov Přeštice Plzeňský Masarykovo nám. 321, 33401, Přeštice Příbram 1 Středočeský Gen. R. Tesaříka 179, Příbram I, 26101, Příbram Rakovník 1 Středočeský Husovo náměstí 21, Rakovník I, 26901, Rakovník Rokycany 1 Plzeňský Jiráskova 247, Nové Město, 33701, Rokycany Roudnice nad Labem Ústecký Husovo náměstí 69, 41301, Roudnice nad Labem Rožnov pod Radhoštěm 1 Zlínský Náměstí Míru 1268, 75661, Rožnov pod Radhoštěm Rumburk Ústecký Františka Nohy 1096/3, Rumburk 1, 40801, Rumburk Rychnov nad Kněžnou Královéhradecký Bezručova 14, 51601, Rychnov nad Kněžnou Rýmařov Moravskoslezský náměstí Míru 214/7, 79501, Rýmařov Říčany u Prahy Středočeský Masarykovo nám. 62/32, 25101, Říčany Sedlčany Středočeský Nádražní 106, 26401, Sedlčany Semily Liberecký Husova 9, 51301, Semily Slaný 1 Středočeský Masarykovo náměstí 1004/18, 27401, Slaný Slavičín Zlínský K. Vystrčila 39, 76321, Slavičín Soběslav Jihočeský tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav II, 39201, Soběslav Sokolov 1 Karlovarský Karla Havlíčka Borovského 1420, 35601, Sokolov Strakonice 1 Jihočeský Podskalská 601, Strakonice I, 38601, Strakonice Strážnice Jihomoravský náměstí Svobody 494, 69662, Strážnice Sušice 1 Plzeňský Havlíčkova 16, Sušice I, 34201, Sušice Svitavy 2 Pardubický Větrná 662/2, Lány, 56802, Svitavy Šternberk 1 Olomoucký ČSA 118/17, 78501, Šternberk Šumperk 1 Olomoucký Gen. Svobody 100/13, 78701, Šumperk Tábor 2 Jihočeský U Bechyňské dráhy 2926, 39002, Tábor Tábor 3 Jihočeský Václava Soumara 2394, 39003, Tábor Tachov 1 Plzeňský Hornická 1596, 34701, Tachov Teplice 1 Ústecký Dubská 3094/1, 41501, Teplice Tišnov 1 Jihomoravský nám. Míru 22, 66601, Tišnov Trutnov 1 Královéhradecký Hradební 11, Střední Předměstí, 54101, Trutnov Třebíč 1 Vysočina Smila Osovského 2/1, Jejkov, 67401, Třebíč Třeboň Jihočeský Seifertova 588, Třeboň II, 37901, Třeboň Třinec 1 Moravskoslezský Poštovní 207, Staré Město, 73961, Třinec Třinec 3 Moravskoslezský Jablunkovská 406, Lyžbice, 73961, Třinec Turnov 1 Liberecký náměstí Českého Ráje 65, 51101, Turnov Týn nad Vltavou 1 Jihočeský Sakařova 757, 37501, Týn nad Vltavou Uherské Hradiště 1 Zlínský Masarykovo náměstí 12, 68601, Uherské Hradiště Uherský Brod 1 Zlínský Bří Lužů 107, 68801, Uherský Brod Uničov 1 Olomoucký Dr. Beneše 79, 78391, Uničov Ústí nad Labem 1 Ústecký Masarykova 3120/34, Ústí nad Labem-centrum, 40001, Ústí nad Labem Ústí nad Labem 11 Ústecký Stříbrnická 3034/10, Severní Terasa, 40011, Ústí nad Labem Ústí nad Labem 7 Ústecký Krčínova 841/9, Krásné Březno, 40007, Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí 1 Pardubický T. G. Masaryka 897, 56201, Ústí nad Orlicí Valašské Klobouky Zlínský Cyrilometodějská 772, 76601, Valašské Klobouky Valašské Meziříčí 1 Zlínský Poláškova 122/10, 75701, Valašské Meziříčí Varnsdorf 1 Ústecký T. G. Masaryka 1587, 40747, Varnsdorf Velké Meziříčí Vysočina Poštovní 1422/1, 59401, Velké Meziříčí Veselí nad Lužnicí 1 Jihočeský Třída Čs. armády 582, Veselí nad Lužnicí I, 39181, Veselí nad Lužnicí Veselí nad Moravou Jihomoravský náměstí Míru 675, 69801, Veselí nad Moravou Vimperk Jihočeský 1. máje 195/4, Vimperk II, 38501, Vimperk Vizovice Zlínský Palackého Nám. 352, 76312, Vizovice Vlašim Středočeský Blanická 1108, 25801, Vlašim Vodňany Jihočeský Kampanova 591, Vodňany II, 38901, Vodňany Vrchlabí 1 Královéhradecký Krkonošská 149, 54301, Vrchlabí Vsetín 1 Zlínský Mostecká 1144, 75501, Vsetín Vysoké Mýto Pardubický B. Smetany 33, Vysoké Mýto-Město, 56601, Vysoké Mýto Vyškov 1 Jihomoravský Dvořákova 128/23, Vyškov-Předměstí, 68201, Vyškov Zábřeh Olomoucký Postřelmovská 465/1a, 78901, Zábřeh Zlín 1 Zlínský J. A. Bati 5648, 76001, Zlín Zlín 4 Zlínský Masarykova 1014, Malenovice, 76302, Zlín Zlín 5 Zlínský Okružní 4695, 76005, Zlín Znojmo 1 Jihomoravský Horní náměstí 256/13, 66902, Znojmo Znojmo 2 Jihomoravský Dr. Milady Horákové 2297/6, 66902, Znojmo Žamberk Pardubický Nádražní 833, 56401, Žamberk Žatec 1 Ústecký Volyňských Čechů 3098, 43801, Žatec Žďár nad Sázavou 1 Vysočina Nádražní 494/23, Žďár nad Sázavou 1, 59101, Žďár nad Sázavou Zdroj: Česká pošta

