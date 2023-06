Pro výpisy a ověření jinam. S poštami končí i Czech Pointy

Co se děje

Česká pošta zruší k 1. červenci tři stovky poboček po celém Česku, vysvětluje to nutnými úsporami ve státním podniku. S některými poštami ovšem zaniknou také Czech Pointy – tedy kontaktní místa veřejné správy.

Na těch si lidé ověřují podpisy a kopie nebo žádají o výpisy nejčastěji z katastru nemovitostí, rejstříku trestů, insolvenčního rejstříku, zjišťují bodové hodnocení řidiče, vyřizují hesla do datových schránek nebo konverzi dokumentů z listinné do elektronické formy. Co všechno je možné vyřídit na Czech Pointu, najdete v podrobném seznamu na jeho webu.

Od července bude zrušeno celkem 158 Czech Pointů – jejich seznam najdete v tabulce níže.

V současné době funguje po celé republice přes sedm tisíc kontaktních míst veřejné správy. Nejčastěji je lidé najdou na obecních a městských úřadech, pak právě na poštách. Služby zajišťují také notáři a v malém množství některé pobočky Hospodářské komory a zahraniční zastupitelství.

„Czech Point na kontaktním místě veřejné správy je provozován dobrovolně. Po vlastním průzkumu na základě dodaného seznamu rušených pošt pro naše interní potřeby se od rušeného pracoviště kontaktního místa veřejné správy při České poště nachází další jiné, vzdálené zhruba od 500 metrů do maximálně 2,5 kilometru,“ říká Karolina Sieglová z Digitální a informační agentury, pod kterou teď kontaktní místa patří.

Tyto jiné Czech Pointy jsou na dalších poštách, u notářů či na městských úřadech. Nahrazování zrušených míst tak není podle Sieglové relevantní.

Data: Czech Point, graf Peníze.cz

Notářská komora v souvislosti s rušením Czech Pointů připomíná, že v postižených lokalitách může veřejnost využívat stejné služby na některém z 439 notářských úřadů.

„Lidé z lokalit postižených zrušením pošty nemusí kvůli službám Czech Pointu vyhledávat jinou, vzdálenější pobočku, ale mohou služby využít u notáře. Ti poskytují služby v plném rozsahu, a to mnohdy s vyšším zabezpečením než u České pošty, jako je tomu například u ověřování podpisů s možností online kontroly pravosti ověřovací doložky notáře,“ říká Radim Neubauer, prezident Notářské komory ČR.

Notáři si účtují za vydání ověřeného výstupu od žadatele odměnu ve výši 100 korun bez ohledu na jeho rozsah. Částka vychází z pevně daného notářského tarifu, notář ji tedy nemůže měnit.

Městské a obecní úřady si za služby Czech Pointu účtují většinou správní poplatek ve výši 100 korun za první stránku a 50 korun za každou další započatou stránku. Zároveň si ale mohou takto určený poplatek až o 90 procent snížit.

Česká pošta a Hospodářská komora si mohou poplatek stanovit samy, ovšem jeho výše nesmí přesáhnout sazbu správního poplatku, tedy 100 za první stránku a 50 korun za každou další započatou stránku.

Seznam Czech Pointů, které ukončí činnost 1. července 2023:

Město (pošta) Adresa Benátky nad Jizerou 2 5. května 667, Benátky nad Jizerou II, 29471, Benátky nad Jizerou Beroun 4 Švermova 1649, Beroun-Město, 26601, Beroun Bílina 4 Sídliště Za Chlumem 820, Teplické Předměstí, 41801, Bílina Blansko 3 Dvorská 1960/32, 67801, Blansko Bohumín 6 Nerudova 1156, Nový Bohumín, 73581, Bohumín Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 2 Boleslavská 1391, Stará Boleslav, 25001, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav Brno 11 Kounicova 688/26, Veveří, 60200, Brno Brno 14 Dukelská třída 1658/88, Husovice, 61400, Brno Brno 19 Sokolova 92/20, Horní Heršpice, 61900, Brno Brno 3 Křížová 96/18, Staré Brno, 60300, Brno Brno 36 Kamenačky 4018/49, Židenice, 63600, Brno Brno 39 Renneská třída 405/27, Štýřice, 63900, Brno Brno 4 Příkop 843/4, Zábrdovice, 60200, Brno Brno 45 Ondráčkova 230/14, Líšeň, 62800, Brno Brno 6 Hrnčířská 573/6, Ponava, 60200, Brno Brno 9 náměstí 28. dubna 1069/2, Bystrc, 63500, Brno Bruntál 3 Zeyerova 1928/1a, 79201, Bruntál Břeclav 1 U Tržiště 814/2, 69002, Břeclav Česká Lípa 2 Česká 3325, 47001, Česká Lípa Česká Lípa 5 Okružní 2717, 47001, Česká Lípa České Budějovice 10 Pražská tř. 2064/160, České Budějovice 3, 37010, České Budějovice České Budějovice 13 České Vrbné 2327, České Budějovice 2, 37011, České Budějovice České Budějovice 2 Nádražní 118/6, České Budějovice 6, 37001, České Budějovice České Budějovice 3 Lidická tř. 177/43, České Budějovice 7, 37001, České Budějovice Český Krumlov 3 Sídliště Plešivec 250, Plešivec, 38101, Český Krumlov Český Těšín 3 Slezská 1730, 73701, Český Těšín Děčín 3 Želenická 1543/24, Děčín VI-Letná, 40502, Děčín Děčín 5 Lesní cesta 291, Děčín IX-Bynov, 40505, Děčín Frýdek-Místek 13 Heydukova 3436, Frýdek, 73801, Frýdek-Místek Frýdek-Místek 14 1. máje 155, Místek, 73801, Frýdek-Místek Havířov 11 Hlavní třída 46/32, Město, 73601, Havířov Havířov 3 Anglická 1198/13a, Šumbark, 73601, Havířov Havířov 4 Dělnická 769/64, Prostřední Suchá, 73564, Havířov Havlíčkův Brod 1 Nádražní 107, 58001, Havlíčkův Brod Hodonín 3 P. Jilemnického 2789/6, 69501, Hodonín Hodonín 4 Brandlova 3656/92a, 69501, Hodonín Hradec Králové 11 Štefánikova 534/29a, Moravské Předměstí, 50011, Hradec Králové Hradec Králové 4 Pardubická 752, Kukleny, 50004, Hradec Králové Hradec Králové 5 Fráni Šrámka 1518/3, Pražské Předměstí, 50002, Hradec Králové Hradec Králové 6 Milady Horákové, Třebeš, 50006, Hradec Králové Hradec Králové 7 K Sokolovně 540, Věkoše, 50341, Hradec Králové Cheb 3 Dragounská 2529/6, 35002, Cheb Chodov u Karlových Var 2 Staroměstská 848, 35735, Chodov Chomutov 4 Kundratická 4666, 43004, Chomutov Chrudim 3 U Stadionu 810, Chrudim III, 53703, Chrudim Chrudim 5 Topolská 1204, Chrudim IV, 53705, Chrudim Jablonec nad Nisou 2 Vysoká 4263/45, 46602, Jablonec nad Nisou Jindřichův Hradec 4 sídliště Vajgar 599, Jindřichův Hradec III, 37701, Jindřichův Hradec Jirkov 3 Studentská 1422, 43111, Jirkov Karlovy Vary 10 Sedlecká 760/3, Rybáře, 36010, Karlovy Vary Karlovy Vary 20 Lidická 595/64, Drahovice, 36001, Karlovy Vary Karlovy Vary 4 U Trati 3/11, Bohatice, 36004, Karlovy Vary Karlovy Vary 7 Studentská 118/77, Doubí, 36007, Karlovy Vary Karlovy Vary 9 Vítězná 390/51, Drahovice, 36001, Karlovy Vary Karviná 41 Kosmonautů 837/48c, Ráj, 73401, Karviná Karviná 61 tř. Osvobození 1637/37, Nové Město, 73506, Karviná Karviná 8 Slovenská 2868/33a, Hranice, 73301, Karviná Kladno 5 náměstí Svobody 1518, 27201, Kladno Kladno 6 Vrchlického 2028, Kročehlavy, 27201, Kladno Kladno 9 Cyrila Boudy 1444, Kročehlavy, 27201, Kladno Klatovy 2 Maxima Gorkého 655, Klatovy II, 33901, Klatovy Kolín 3 Mlýnská 1199, Kolín V, 28002, Kolín Kralupy nad Vltavou 3 nám. J. Seiferta 698, Lobeček, 27801, Kralupy nad Vltavou Krnov 2 Mikulášská 1141/89, Pod Bezručovým vrchem, 79401, Krnov Kroměříž 4 Havlíčkova 504/9, 76701, Kroměříž Krupka 3 Poštovní 452/1, 41741, Krupka Liberec 10 Vojanova 176/16, Liberec X-Františkov, 46010, Liberec Liberec 11 Sousedská 600, Liberec XI-Růžodol I, 46001, Liberec Liberec 15 Olbrachtova 618/37, Liberec XV-Starý Harcov, 46015, Liberec Liberec 25 Česká 327, Liberec XXV-Vesec, 46312, Liberec Liberec 7 28. října 206/6, Liberec VII-Horní Růžodol, 46007, Liberec Mariánské Lázně 2 Tepelská 551/5, Úšovice, 35301, Mariánské Lázně Milevsko 3 nám. E. Beneše 123, 39901, Milevsko Mladá Boleslav 2 Havlíčkova 1307, Mladá Boleslav II, 29301, Mladá Boleslav Mladá Boleslav 5 náměstí Republiky 1160, Mladá Boleslav III, 29301, Mladá Boleslav Most 10 Velebudická 3270, 43401, Most Most 3 Slovenského národního povstání 2744/14, 43401, Most Nymburk 2 Petra Bezruče 362/3, 28802, Nymburk Olomouc 17 Náves Svobody 38/41, Holice, 77900, Olomouc Olomouc 8 Horní náměstí 407/27, 77900, Olomouc Opava 2 Husova 204/19, Předměstí, 74601, Opava Opava 6 Hlavní 1040/120, Kylešovice, 74706, Opava Orlová 6 F. S. Tůmy 1200, Lutyně, 73514, Orlová Ostrava 10 náměstí Jurije Gagarina 235/2, Slezská Ostrava, 71000, Ostrava Ostrava 13 Vrbická 211/127, Heřmanice, 71300, Ostrava Ostrava 18 Škrobálkova 61/15, Kunčičky, 71800, Ostrava Ostrava 19 Frýdecká 28/426, Kunčice, 71900, Ostrava Ostrava 33 Hlavní třída 678/118, Poruba, 70800, Ostrava Ostrava 34 náměstí Družby 1215/2, Poruba, 70800, Ostrava Ostrava 42 Ahepjukova 3094/12, Moravská Ostrava, 70200, Ostrava Ostrava 43 Výškovická 3075/118b, Zábřeh, 70030, Ostrava Ostrava 44 Výškovická 3085/2, Zábřeh, 70030, Ostrava Ostrava 46 Horní 1492/55, Hrabůvka, 70030, Ostrava Ostrava 48 Rudná 3114/114, Zábřeh, 70030, Ostrava Ostrava 5 Dr. Martínka 1406/12, Hrabůvka, 70030, Ostrava Pardubice 12 Jana Zajíce 983, Studánka, 53012, Pardubice Pardubice 2 Palackého třída 1233, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice Pardubice 4 náměstí Dukelských hrdinů 2233, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice Plzeň 10 Brněnská 967/24, Severní Předměstí, 32300, Plzeň Plzeň 13 V Bezovce 1979/2, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň Plzeň 17 Nepomucká 190/37, Hradiště, 32600, Plzeň Plzeň 24 č.p. 385, 33017, Chotíkov Plzeň 26 Skladová 2483/4a, Východní Předměstí, 32600, Plzeň Plzeň 27 Železniční 116/1, Východní Předměstí, 32600, Plzeň Plzeň 4 Škroupova 1900/5, Jižní Předměstí, 30100, Plzeň Plzeň 7 Francouzská třída 2251/63, Východní Předměstí, 32600, Plzeň Praha 01 Kaprova 40/12, Staré Město, 11000, Praha Praha 02 Na Florenci 2116/15, Nové Město, 11000, Praha Praha 100 Vršovická 1527/68b, Vršovice, 10000, Praha Praha 102 plukovníka Mráze 1182/24, Hostivař, 10200, Praha Praha 105 Litevská 1282/1, Vršovice, 10000, Praha Praha 108 Počernická 518/55, Malešice, 10800, Praha Praha 23 Bruselská 519/18, Vinohrady, 12000, Praha Praha 24 Italská 384/3, Vinohrady, 12000, Praha Praha 31 Chrudimská 2526/2a, Vinohrady, 13000, Praha Praha 32 Roháčova 263/23, Žižkov, 13000, Praha Praha 33 náměstí Jiřího z Poděbrad 848/17, Vinohrady, 13000, Praha Praha 34 Koněvova 2496/223, Žižkov, 13000, Praha Praha 35 Kubelíkova 1155/44, Žižkov, 13000, Praha Praha 419 Opatovská 874/25, Háje, 14900, Praha Praha 42 Rabasova 1081/1, Krč, 14000, Praha Praha 43 Benkova 340/2, Chodov, 14900, Praha Praha 45 U plynárny 757/6, Michle, 14000, Praha Praha 46 Vyskočilova 1100/2, Michle, 14000, Praha Praha 47 Jiskrova 750/5, Braník, 14700, Praha Praha 51 Újezd 415/15, Malá Strana, 15000, Praha Praha 54 Archeologická 2256/1, Stodůlky, 15500, Praha Praha 57 U Trezorky 921/2, Jinonice, 15800, Praha Praha 58 Sluneční náměstí 2567/8, Stodůlky, 15800, Praha Praha 612 Parléřova 681/8, Střešovice, 16900, Praha Praha 614 Vlastina 888/34, Ruzyně, 16100, Praha Praha 617 Vaníčkova 1911/5, Břevnov, 16900, Praha Praha 65 Kladenská 538/18, Vokovice, 16000, Praha Praha 68 Aviatická 1048/12, Ruzyně, 16100, Praha Praha 85 U třešňovky 492/1, Kobylisy, 18200, Praha Praha 86 Karlínské náměstí 145/1, Karlín, 18600, Praha Praha 87 Karolinská 654/2, Karlín, 18600, Praha Praha 89 Čimická 780/61, Čimice, 18100, Praha Praha 94 Poděbradská 489/116, Hloubětín, 19800, Praha Prostějov 3 Sladkovského 3162/1, 79601, Prostějov Přerov 4 Tyršova 479/1, Přerov II-Předmostí, 75124, Přerov Přerov 5 Trávník 322/29, Přerov I-Město, 75002, Přerov Příbram 5 Budovatelů 137, Příbram VIII, 26101, Příbram Rožnov pod Radhoštěm 3 1. máje 2609, 75661, Rožnov pod Radhoštěm Sokolov 5 Sokolovská 1623, 35601, Sokolov Strakonice 2 U Nádraží 81, Strakonice II, 38601, Strakonice Svitavy 1 Tyrše a Fügnera 649/15, Předměstí, 56802, Svitavy Šumperk 2 Jesenická 464/4, 78701, Šumperk Tábor 1 Žižkovo nám. 10, 39001, Tábor Tábor 4 Chýnovská 632, Měšice, 39156, Tábor Tábor 5 Světlogorská 2769/12, 39005, Tábor Tišnov 3 Brněnská 1688, 66603, Tišnov Třebíč 2 Okružní 961/1, Borovina, 67401, Třebíč Třebíč 3 Demlova 977/9, Horka-Domky, 67401, Třebíč Turnov 2 U Nádraží 1296, 51101, Turnov Uherské Hradiště 5 Františka Kretze 1375, Mařatice, 68605, Uherské Hradiště Uherské Hradiště 6 Štěpnická 1156, 68606, Uherské Hradiště Ústí nad Orlicí 6 Polská 1308, 56206, Ústí nad Orlicí

