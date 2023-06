Nové tipy na výlet. Rumburakův hrad, Musoleum nebo tajná řeč netopýrů

Panoramatický vůz

Nejen milovníky vlaků nadchne novinka, která se o víkendu objevila na české železnici. K vlaku EC Porta Moravica, který jezdí z rakouského Štyrského Hradce do Přemyšlu v Polsku, se pravidelně připojuje švýcarský panoramatický vůz Apm61 Pano. Český úsek trati je Břeclav–Bohumín.

„Díky velkým obloukovým panoramatickým oknům má cestující až o 90 procent větší výhled oproti klasickému vozu a úhel, který může sledovat ze svého místa je o 25 až 40 procent větší. Navíc je podlaha v panoramatickém voze výš než v běžných vagonech, a tak mají cestující o něco lepší výhled i při jízdě kolem protihlukových stěn,“ popsal mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský.

A přivstat se vyplatilo. Podle rezervačních lístečků nad sedadly je vlak z Vídně a Břeclavi v podstatě vyprodán. Z Grazu do Vídně jedeme ve čtyřech. pic.twitter.com/oVzl6YRYgr — JedemeVlakem.cz (@JedemeVlakem) June 11, 2023

Základní jednosměrná jízdenka včetně místenky z Břeclavi do Ostravy vyjde na 433 korun. Před jízdou je dobré si udělat rezervaci, v rezervačním plánu je vůz označený jako 1. třída – Panorama. Panoramatické vozy by do tohoto vlaku měly být zařazovány až do prosince, České dráhy ale upozorňují, že jejich nasazení nemůžou garantovat – jejich připojení k vlaku je věcí švýcarské a rakouské železnice.

Pokud si chcete užít opravdu atraktivní výhledy, naplánujte si Portou Moravicou výlet z Česka do Rakouska. Síla panoramatického vozu se plně projeví mezi kopci. Porta Moravica projíždí v Rakousku i přes slavný Semmering, po nejstarší a určitě jedné z nejmalebnějších horských železnic světa.