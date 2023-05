Kdy vyměnit eura na dovolenou? Tak silná koruna už dlouho nebyla

Budete na dovolené platit kartou, nebo hotovými penězi? Stále častěji se přikláníme k první variantě. A i ti, kteří dávají přednost hotovým penězům, si je často prostě vybírají až v cílové zemi v bankomatu. Málokomu se chce řešit, jak peníze bezpečně uložit a kde je nosit.

Někdo má ale z placení a vybírání peněz v cizině obavu, kvůli poplatkům. Neuvažuje špatně. Při výběru nebo placení v cizí měně totiž na turistu často čekají dvě možnosti přepočtu. A jedna z nich je skoro vždycky pekelně drahá. Říká se jí DCC – dynamic currency conversion neboli dynamický převod měn. Tady vám poradíme, jak si ze dvou možností vybrat tu správnou: Dynamický zloděj řádí dál. Pozor na karetní trik v cizině.

Případně si zjistěte, jak uživatelsky přívětivá je vaše banka: některá vám umožní tenhle nevýhodný způsob placení a vybírání prostě zablokovat.

Jenže i když se vyhnete variantě DCC, pořád vás banky můžou obrat na poplatcích. I když se vaše banka dušuje, že máte výběry všude na světě zdarma: Poplatek za výběr z bankomatu v cizině je čím dál častější. Účet zdarma nepomůže.

Navíc je potřeba uvážit, do jaké země jedete. Někde není bankomat na každém rohu a ani placení kartou nemusí být všude tak běžné jako v Česku. Ostatně ani tady ještě nezaplatíte kartou úplně všude. A pak je vždycky mít dobré nějakou hotovostní rezervu pro každý případ. Kdy si ji ale pořídit?

Vyplatí se teď vyměnit koruny?

Česká koruna je právě teď mimořádně silná. Dlouho jste za koruny tolik eur nebo dolarů nemohli dostat. Kurz je pod 24 korun za jedno euro a kolem 21 korun a 30 haléřů za dolar. Tak silná jako letos byla koruna k euru naposledy v roce 2008, tedy před patnácti lety.

Kurz eura ke koruně Zdroj: peníze.cz Kurzy měn na Peníze.cz

K dolaru měla podobný poměr jako dnes koruna také před patnácti lety a pak ještě na pár dní v roce 2021.

Kurz dolaru ke koruně Zdroj: peníze.cz Kurzy měn na Peníze.cz

Silná koruna jistě mrzí tuzemské firmy orientované na vývoz – za svoje zboží v přepočtu dostanou míň. Těšit se z ní ale můžou lidé, kteří se chystají do zahraničí na nákupy nebo dovolenou. Podle předpovědí některých analytiků ze začátku roku by ale v létě mohl kurz být blíž k 25 korunám za euro. A to by proti dnešku bylo znatelné oslabení.

Ten úplně nejvhodnější čas na směnu eur už podle ekonoma Petra Gapka z Moneta Money Bank pravděpodobně byl. V půlce dubna, když se koruna dostala na úroveň 23,25 koruny za euro. „Přesto je i dnes koruna na velmi silných úrovních, proto je vhodné koruny na eura měnit i nyní,“ doporučuje.

Souhlasí s ním analytik Citfinu Tomáš Volf. „Kdo letos pojede na dovolenou do zahraničí, bude mít na nákup cizí měny kurz buď velmi dobrý, nebo skvělý,“ říká. Oproti loňskému roku Češi uspoří na nákupu eura 7,5 procenta. To je například při částce 10 tisíc korun úspora 750 korun.

Jestli bude koruna k euru v létě o pár desetníků výš či níž, se nedá podle ekonoma J&T Banky Petra Sklenáře přesně odhadnout. Doporučuje směnit aspoň polovinu nebo rovnou většinu prostředků na dovolenou už teď.

Jaké peníze si vyměnit do Turecka nebo Egypta?

K zemím, kam se z Česka nejčastěji jezdí na dovolenou, ale neplatí se tam eurem, patří Turecko a Egypt. Pokud jste se tam letos rozhodli zamířit i vy, pravděpodobně řešíte, jestli si koruny vyměnit za eura, nebo za dolary. Eura i dolary v obou zemích zhruba stejně použitelné. A u obou měn se očekává, že centrální banky, které je vydávají, budou pokračovat v navyšování úrokových sazeb. Vývoj jejich kurzu by tedy v dohledné době nemusel být výrazně odlišný.

Výhodnost směny pak může záviset na poměrech v zemi kam jedete. Konkrétně na tom, s jakým vzájemným kurzem obou nejsilnějších měn místní počítají. „Pokud zůstane poměr 1:1, tak je výhodnější si teď koupit dolar. Za stejné množství korun budete mít víc dolarů než eur,“ radí Petr Sklenář z J&T Banky.

Pozor taky na poplatky

Časnější směna na dolary nebo eura je podle Petra Gapka z Moneta Money Bank vhodná i kvůli otazníkům ve vývoji vzájemných kurzů měn. Ten se dá dneska velmi těžko odhadovat, rizika pro korunu tu ale jsou. Souvisejí s úrokovými sazbami centrálních bank – v tomhle případě tedy české, evropské a americké – nebo s válkou o Ukrajinu.

„Rozdíly v úrokových sazbách hrají v neprospěch koruny. Zatímco Česká národní banka drží svou úrokovou sazbu už nějaký čas na sedmi procentech, Evropská centrální banka a americký Federální rezervní systém svoje sazby postupně zvyšují,“ říká Gapko. To by mohlo korunu výhldově oslabovat.

Tomáš Volf z Citfinu ale připomíná, že za určitých okolností by koruna mohla ještě trochu posílit. „V případě, že by na dalším zasedání rady České národní banky, které se koná 21. června, šli centrální bankéři se sazbou na 7,25 procenta, znamenalo by to pro korunu další mírné posílení a nelze vyloučit, že by se v takovém případě dostala až na hranici 23 korun za euro,“ říká Volf.

Analytik ale zároveň připomíná, že víc než na nevyzpytatelném pohybu kurzu, můžete na směně vydělat nebo prodělat podle toho, kde a jak budete peníze měnit. „Kurzovní lístek bank nebývá vždycky výhodný, směnárny nabízejí kurzy mnohem pružnější a lepší. Je ale třeba volit osvědčené partnery. Kupující by si měl všimnout rozdílu mezi nákupem a prodejem, čím menší ten rozdíl bude, tím výhodnější je kurz,“ radí analytik.

„Rozumná marže bank či směnárníků by se měla pohybovat v nízkých desítkách haléřů. Ať už se rozhodnete nakoupit valuty ve směnárně, nebo devizy online, vždycky je třeba si před transakcí zjistit poplatky, ty totiž mohou výhodnost kurzu úplně vymazat,” upozorňuje Volf.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

