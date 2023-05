Tisícovky s přítiskem jsou za několikanásobek. Jak poznat tu vzácnou?

Dva měsíce zpátky. Fronty před pobočkami České národní banky (ČNB) se táhnou několik set metrů. Někteří lidé strávili před bankou mrazivou noc, aby si mohli pořídit výroční tisícovku s přítiskem, kterou banka vydala ke 30. výročí české koruny.

Někoho zahřívala sběratelská vášeň, někoho naděje, že bankovky výhodně prodá. Druhý den bylo dvě stě tisíc bankovek rozebráno.

Ceny vyhnala masáž

K velkému zájmu určitě přispěla i média. Teď už se v nich sice o tisícovce s přítiskem tolik nemluví, ale obchodování s bankovkou je, zvlášť na aukčních serverech, stále velice živé. Jen na portálu Aukro.cz proběhlo za poslední dva měsíce celkem 1475 aukcí, ve kterých se prodaly tisícovky s přítiskem za celkem 3 347 000 korun. V průměru tedy prodávající za jednu tisícikorunu inkasovali přes 2200 korun. To je ovšem šedý průměr, padaly i částky mnohem vyšší.

Tisícovek s přítiskem bylo vydáno dvakrát sto tisíc. Rozděleny jsou do dvou písmenkových sérií: série M a série R. Emise s označením M se dále dělí na M01 až M24 a ta s označením R na R01 až R96. Vydělat svému majiteli několikanásobek nominální hodnoty většinou můžou jen bankovky, které jsou něčím zvláštní, nebo ty, kterých je málo.

Dvě stě tisíc není málo, na první pohled by bankovky snad ani neměly být nějak vzácné. Přesto lidé, kteří si je na některé z poboček ČNB vyměnili, neprodělali. To samé se ale nedá s jistotou říct o těch, kdo nakupovali u překupníků. Ti už v den vydání bankovky přeprodávali i za pětinásobek nominální ceny. „Poptávka byla extrémně vyhnána zejména mediální masáží,“ říká Jan Jelínek, numismatik ze společnosti Macho & Chlapovič.

Druhý den už byl internet zahlcen a nabídka převažovala nad poptávkou. Cena se propadla na míň než polovinu. „Nedočkavci, kteří bankovky za těch pět tisíc korun nakupovali, prodělali třeba i tři tisíce. Které série jsou vzácnější, se totiž ukazuje až s odstupem času. Když někdo koupil bankovku za nejvyšší cenu, ale časem vyplynulo, že to není ta vzácnější série, zaplatil pár tisíc navíc, ty nejlevnější se teď prodávají za zhruba dva tisíce,“ vysvětluje David Šůcha ze společnosti Numismatika Šůcha.

Podle Jelínka je právě dvojnásobek nominálu úroveň, okolo které hodnota většiny tisícovek s přítiskem časem ustálí.

Chcete výhodně zhodnotit peníze? Poradíme! Najdeme vám i firmě termínovaný vklad s nejvýhodnějším zhodnocením. Spořit můžete jen 3 měsíce nebo klidně 10 let. Chci výhodně spořit

Vzácnost série ukáže čas

Pak jsou tady ale i série, které stojí a nejspíš budou dál stát mnohonásobně víc. „Když ČNB vydává pamětní nebo speciální bankovky, musí podle zákona sdělit, kolik jich celkem bude. Může a nemusí sdělit počet sérii. Ale nikdy neřekne, kolik bude bankovek v jednotlivých sériích. Nejvzácnější budou bankovky těch sérií, kterých je nejméně. To se ale ukazuje až časem,“ vysvětluje David Šůcha.

Pokud se člověk numismatice (nebo přesněji notafilii, jak se říká sběratelství papírových platidel) nevěnuje důkladněji, není velká pravděpodobnost, že na bankovkách vydělá větší částku. Lidé, kteří s bankovkami spekulují, sledují vývoj cen bankovek na aukčních portálech a v diskuzních fórech – a podle toho, jak moc tam lidé jednotlivé série poptávají, vypozorují, ve kterých sériích ČNB vydala bankovek nejmíň.

Opravdoví sběratelé ale fungují ještě jinak. „Je to zvláštní skupina lidí, která bankovky sleduje všechny. Sledují trh i desítky let. Mají vypozorované i co zvláštního se kolem jednotlivých bankovek děje. Vědí třeba, že za posledních deset let viděli jen třikrát určitou bankovky série K, z čehož dedukují, že jsou vzácné,“ vysvětluje Šůcha.

U tisícovek s přítiskem Šůcha odpozoroval, že vzácnější jsou série nižších čísel. „Třeba bankovky první série M01 a R01 se společně prodávaly za nějakých 15 až 16 tisíc korun,“ říká sběratel.

Podle Jana Jelínka bude hodně zájemců nejen o řady M01 a R01, ale také o poslední číslo sérií, tedy M24 a R96.

Zdroj: ČNB

Šťastná čísla

Významnou roli ale nehraje jen označení série. Důležité je i šestimístné číslo za ní. „Když máte bankovku s nízkým číslem, například číslo 1 u lepší série, má okamžitě několikanásobek sběratelské hodnoty. Sběratel je za nic schopný zaplatit i desítky tisíc korun,“ říká Šůcha.

Můžete mít taky štěstí a trefit se do čísla, které pro většinu lidí nemá význam, ale některý sběratel ho má prostě rád. Někdo si potrpí na datum svého narození nebo má s určitým číslem spojeného cosi osobního nebo nějaký příběh. Takoví sběratelé nemají problém si za „svá“ čísla i připlácet.

„Bankovka oslavuje 30 let měny a někdo v nějaké aukci lidem vnuknul myšlenku, že proto je symbolické číslo 1993. Kupec pak za bankovku s tímto číslem zaplatil v řádu desítek tisíc,“ vzpomíná Šůcha, jaké detaily můžou ovlivnit cenu.

Pavel Krejčíř, expert na sběratelství a starožitnictví portálu Aukro, konstatuje, že i pěkné kulaté číslo nebo po sobě jdoucí číslice u bankovek můžou znamenat, že v aukci člověk dosáhne zajímavé ceny.

Konkrétně u tisícovek s přítiskem to ale s postupkami podle Krejčíře nebude tak žhavé. „Při výměně více bankovek v ČNB se mnoha lidem poštěstilo získat po sobě jdoucí čísla. Nepůjde-li o čísla nějakým způsobem zajímavá – kulatá, velmi nízká, odkazující na konkrétní letopočet a podobně –, spíš se zhodnotí vzácnější série nebo jednotlivá nižší čísla.“

David Šůcha už zaznamenal, že proběhla i aukce kompletních sérií. Někdo už dokázal posbírat celou sérii M a všech 24 kusů prodával za nějakých 150 tisíc korun. Stejně tak se objevil sběratel, který měl celou sérii R a 96 kusů tisícovek s přítiskem prodával za zhruba 350 tisíc korun.

Jestli člověk dostane od ČNB vzácnou bankovku, je otázka štěstí. Jestli vzácnou zůstane, to je ovšem i na jejím držiteli. Platí, že na ceně rostou perfektně zachovalé bankovky.

Už to tady bylo

Výroční bankovky s přítiskem by – už jen vzhledem k vysokému nákladu – vlastně neměly mít zvláštní sběratelskou hodnotu. U tisícovek se ale poprask na aukčních webech trochu čekal. Máme totiž zkušenost. A ne příliš starou.

Před čtyřmi lety, v roce 2019, vydala ČNB bankovku s přítiskem poprvé. Byla to stokoruna, která připomínala sto let české koruny. A už její cena v dalších letech letěla vzhůru. A ačkoli to možná bylo dáno spíš specifickou situací, do které nás dostal covid, tenhle precedens nastavil očekávání i pro letošní tisícovky.

„Při covidu lidi neměli moc co dělat, tak se mnozí dali na sběratelství. Cena stovky s přítiskem nejdřív raketově vyletěla. V jednu chvíle stála celá série 28 kusů až skoro 100 tisíc korun. Moc dlouho to ale nevydrželo. Dnes je někde na polovině. Nicméně vzhledem k nominální hodnotě není 2800 korun na kus vůbec špatné zhodnocení,“ počítá David Šůcha.

Stejně to vidí Jan Jelínek. „Zhodnocení stokoruny z roku 2019 po čtyřech letech stále poměrně vysoké. Teď cena stagnuje na částce 1000 až 1500 korun za kus,“ doplňuje.

Mezi vzácnější série stovek s přítiskem patří podle Pavla Krejčíře například M11. V minulém roce se prý jedna taková stokoruna s číslem 001781 prodala za 4600 korun. Za zmínku stojí i stokoruna M12 000006 prodaná za 6600 korun.

Zvýšený zájem i mezi laiky nevyvolávají jen výroční bankovky. David Šůcha ještě vzpomíná na hysterii okolo dvoutisícovky série E.

Těch byl v roce 2007 pravděpodobně vytištěn jenom omezený počet archů. Podle odhadů existuje přibližně 12 500 kusů. Jiné série přitom mají náklady milionové. Ještě dnes je možné bankovku i v oběhovém, tedy nikoli perfektním stavu prodat za víc než dvojnásobek nominální hodnoty.

Fotogalerie: Za kolik se dají prodat pamětní mince a bankovky Pojďte dál! Popisky a autory fotek najdete uvnitř galerie

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem