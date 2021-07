Dynamický zloděj řádí dál. Pozor na karetní trik v cizině

Jak na to

| rubrika: Jak na to | 26. 7. 2021

Místo současného kurzu kolem 26 korun můžete za jedno euro zaplatit i víc než 28 korun. Možná jste v cizině omezili platby v hotovosti, snažíte se vyhýbat směnárnám a používáte kartu od vaší banky, jak vám sama doporučovala. Přesto hrozí nepříjemné překvapení. Za týden dovolené zbytečně přijdete až o tisíce korun.

Může za to služba Dynamic Currency Conversion (DCC), do češtiny překládaná jako dynamická konverze měny. Podle testu německé spotřebitelské organizace Stiftung Warentest z roku 2019 s ní obvykle zaplatíte přes pět procent navíc, ale může to být i přes víc než deset.

S „atraktivní nabídkou“ konverze měny jste se dřív mohli setkat hlavně v některých zahraničních bankomatech. V posledních letech se hodně rozšířila i do běžných platebních terminálů v obchodech. A vyskakuje už na vás i při nakupování v některých e-shopech.

Třeba v Rakousku se bankomat zeptá: Má se částka (z vašeho korunového účtu) odepsat v eurech, nebo v korunách? Koruny znějí na první pohled logičtěji. Zvlášť když se tahle varianta na obrazovce bankomatu nabízí vpravo jako další logický krok, zatímco její odmítnutí najdeme vlevo a tváří se jako krok zpět. Přesto: když zvolíte koruny, tedy variantu s konverzí (DCC), proděláte na tom.

Různé bankomaty pokládají tuhle klíčovou otázku různě. Spotřebitelské organizace, ale i banky jako vydavatelé vaší karty, každopádně doporučují nabídku konverze odmítnout a vybrat si peníze v místní měně. Tedy třeba v eurech, kunách, zlotých... prostě bez okamžitého přepočtu na koruny podle méně výhodného kurzu.

Zdroj: doporučení od Air Bank

Kontrolujte si, co potvrzujete. Koruny nebrat!

U bankomatu aspoň dostanete dvě možnosti a jednu z nich si sami zvolíte. Jenže když konverzi nabízí i platební terminál v zahraničním obchodě, často to vůbec nepoznáte. Prodejce totiž může předem navolit variantu s DCC. Jako kupující s tím automaticky „souhlasíte", když pak zadáte PIN k samotnému potvrzení platby.

Nečekejte, že vám obchodník sám předem zdůrazní, že máte na výběr. Z navýšeného kurzu totiž dostává provizi, ušetří na poplatcích za terminál. Mimochodem: České obchodníky k využívání této služby v tuzemsku motivují stejné banky, které vás před ní v cizině varují.

Pravidla kartových asociací Mastercard a Visa říkají, že obchodník musí klienta při využití DCC předem informovat a poskytnout mu údaj v místní měně, klientově měně a ukázat kurz pro přepočet. Neměl by také konverzi vnucovat, třeba na terminálu nabízet zelené tlačítko jako „správné“ a červené jako „špatné“. Jenže jak přesně mají tyhle informace a souhlas vypadat, se podrobněji neřeší – může sice jít o podpis na samostatné účtence z terminálu, ale postačí i ústní sdělení a potvrzení samotné platby běžným PIN.

Jak tedy jednoduše poznat, že terminál ukazuje pro vás dražší variantu s DCC? Jestliže vidíte vedle částky v místní měně (eurech, kunách, zlotých a podobně) také částku v korunách a použitý kurz, je to DCC. Pokud vidíte jen částku v místní měně a ani po chvíli nenaskočí údaj v korunách, jde o běžnou transakci bez DCC. Stejný rozdíl pak vidíte i na účtence.

Od loňského dubna jsou pravidla přísnější: Obchodníci a provozovatelé bankomatů musí uvádět, o kolik procent je pro vás taková služba dražší v porovnání se standardní variantou bez konverze. Na terminálu i na bankomatu byste tak měli vidět, jakou mají přirážku ke směnnému kurzu Evropské centrální banky – a to předtím, než platbu provedete. Problém je v tom, že pokaždé to vypadá trochu jinak. A při rychlém placení se může stát, že další informace na terminálu ani nestihnou naskočit.

Když si nevýhodného přepočtu všimnete, můžete ho odmítnout a požádat prodavače, aby do terminálu zadal obyčejnou platbu bez DCC. Pro některé spotřebitele to může být nepříjemné kvůli jazykové bariéře nebo když je nimi fronta dalších zákazníků. Obchodník je každopádně povinen platbu na váš pokyn stornovat a umožnit vám ji v místní měně – bez konverze. Kdyby tvrdil, že to nejde, nákup zrušte; případně si snažte pořídit důkazy, že jste DCC odmítali.

Jak se bránit Zdroj: Shutterstock Předem: Jestli to vaše banka umožňuje, zablokujte si DCC. Funguje to podobně jako nastavení limitů nebo třeba zákaz internetových plateb kartou. Blokaci zatím nabízejí jenom mBank, Fio, Expobank a (u bankomatů) Equa. Jste u jiné banky? Můžete jí dát aspoň najevo, že o tuhle nevýhodnou službu nemáte zájem, a že byste uvítali možnost blokace.

Jestli to vaše banka umožňuje, zablokujte si DCC. Funguje to podobně jako nastavení limitů nebo třeba zákaz internetových plateb kartou. Blokaci zatím nabízejí jenom mBank, Fio, Expobank a (u bankomatů) Equa. Jste u jiné banky? Můžete jí dát aspoň najevo, že o tuhle nevýhodnou službu nemáte zájem, a že byste uvítali možnost blokace. Při výběru z bankomatu: Když vám dá na výběr, odmítněte tu s konverzí – poznáte ji podle přepočtu na koruny a podle procent navíc ke „standardnímu“ kurzu Evropské centrální banky (ECB). Vyberte variantu, která ukazuje jenom místní měnu (eura, kuny, zloté a podobně). Po odmítnutí DCC se může (ale nemusí) stát, že vás bankomat upozorní na speciální poplatek za výběr (surcharge fee). Obvykle se pohybuje v přepočtu mezi 50 a 200 korunami. Jestli ho nechcete platit, nebo vám přijde příliš vysoký, zkuste bankomat jiného provozovatele.

Když vám dá na výběr, odmítněte tu s konverzí – poznáte ji podle přepočtu na koruny a podle procent navíc ke „standardnímu“ kurzu Evropské centrální banky (ECB). Vyberte variantu, která ukazuje jenom místní měnu (eura, kuny, zloté a podobně). Po odmítnutí DCC se může (ale nemusí) stát, že vás bankomat upozorní na speciální poplatek za výběr (surcharge fee). Obvykle se pohybuje v přepočtu mezi 50 a 200 korunami. Jestli ho nechcete platit, nebo vám přijde příliš vysoký, zkuste bankomat jiného provozovatele. Při platbě v obchodě: Na terminálu by se měla ukázat jenom částka v místní měně. Jakmile uvidíte její přepočet na koruny, případně informaci o kurzové přirážce a podobně, odmítněte. Obchodník je povinen takovou transakci stornovat a umožnit vám platbu kartou v místní měně – bez DCC. Pokud říká, že nemůže, neplaťte. Když to nejde jinak, pořiďte si důkazy, třeba videozáznam. Platbu pak reklamujte u vaší banky.

Na terminálu by se měla ukázat jenom částka v místní měně. Jakmile uvidíte její přepočet na koruny, případně informaci o kurzové přirážce a podobně, odmítněte. Obchodník je povinen takovou transakci stornovat a umožnit vám platbu kartou v místní měně – bez DCC. Pokud říká, že nemůže, neplaťte. Když to nejde jinak, pořiďte si důkazy, třeba videozáznam. Platbu pak reklamujte u vaší banky. Potom: Když si nevýhodného výběru nebo platby všimnete až později, stejně je zkuste reklamovat u vaší banky. Zapnula vám službu, kterou jste nechtěli, a neochránila vás před jejím zneužitím. Na odškodnění sice nemáte automaticky nárok (formálně je všechno v pořádku), banka ale dostane aspoň zpětnou vazbu. A když se vás ozve víc, banka možná přestane říkat, že vlastně pomáhá klientům a že jim taková služba nevadí.

Na bankomatu je odmítnutí nevýhodné konverze jednodušší, displej ovládáte sami. Jenže: čím dál víc jejich provozovatelů vám pak jako alternativu nabídne výběr sice s běžným kurzem, ale za poplatek v přepočtu zhruba od 50 do 200 korun. Nepomůže vám ani to, že máte účet s bezplatnými výběry v cizině – vaše banka skutečně žádný poplatek nevybírá, nemá však vliv na to, že si ho účtuje ta zahraniční. Jestli máte na výběr, zkuste v okolí bankomat jiného provozovatele.

Služba, kterou nechcete

Proč tedy tuzemské banky službu nezruší, když vás před jejím využitím v cizině samy varují? Kromě toho, že na ní vydělávají, tvrdí, že vznikla pro vaše dobro.

DCC měla lidem původně usnadnit výběr hotovosti nebo placení v cizině v měně, na kterou jsou zvyklí. Například turista z Německa uvidí v Česku vedle korun i částku v eurech. A z účtu se mu strhne přesně to, co ukazuje okamžitý přepočet – ten sice bývá podstatně horší, ale garantuje, že už se nezmění. Naopak bez využití DCC se platba zúčtuje až za jeden až tři dny, takže dnešní kurz se může změnit k horšímu – přestože k výrazným skokům v praxi nedochází.

Evropská spotřebitelská organizace BEUC už řadu let namítá, že služba dávno ztratila i dřívější teoretické výhody. Ve druhé polovině 90. let minulého století – kdy DCC vznikla – lidé ještě neměli okamžitý přehled o pohybech na účtu. To se výrazně změnilo s rozvojem internetového a hlavně mobilního bankovnictví. Díky zrušení roamingových poplatků už navíc není problém zjistit si aktuální kurz kdykoliv a kdekoliv díky mobilním telefonu.

Kdyby to banky skutečně chtěly nabízet jako službu pro klienty, dávno by našly způsob, jak jim ukázat a přepočítat aktuální kurz – bez vysokého příplatku. Banky a kartové asociace, které se jindy chlubí neustálými inovacemi, mnoho let odmítaly i jednoduchou možnost, aby si klient mohl na své kartě konverzi předem zakázat – podobně jako si zablokuje internetové platby nebo změní limit.

Zlom přišel loni na jaře. mBank jako první v Česku umožnila, aby si lidé sami řekli, jestli DCC chtějí využívat. Konverzi si teď mohou snadno zablokovat a případně zase odblokovat přímo v mobilní aplikaci. A mají i další možnosti: třeba zákaz výběru ze zahraničního bankomatu, pokud za něj cizí banka účtuje poplatek. Nebo možnost dočasně si zablokovat magnetický proužek na kartě (a využívat ji tedy jen k bezkontaktním platbám či výběrům bez rizika takzvaného skimmingu). S možností blokace DCC pak přišly i Expobank, Fio a (jenom v bankomatech) Equa bank.

Tím odpadly dlouholeté argumenty konkurentů v čele s největšími bankami, že takové řešení není technologicky možné. Skutečné ochrany před nechtěným využitím DCC se tak časem nejspíš dočkají i klienti některých dalších bank. Neoficiálně připouštějí, že tlak klientů roste a že pokračující pasivita ohrožuje i jejich snahu působit jako inovátoři. Veřejně však zatím nic slibovat nechtějí.

Jak se k možné blokaci staví dvě největší banky?

„Službu DCC neblokujeme, protože ji vnímáme jako službu pro ty klienty, kteří potřebují vědět přesnou částku, jaká odchází z jejich účtu při výběrů ze zahraničního bankomatu,“ říká za Českou spořitelnu její mluvčí Filip Hrubý.

„Zablokování či odblokování služby DCC v elektronickém bankovnictví v této chvíli neplánujeme,“ odpovídá mluvčí ČSOB Patrik Madle. Připomíná, že banka doporučuje zvolit místní měnu, protože DCC přepočte platbu značně nevýhodným kurzem. Proč tedy klienty, kteří o službu nestojí, dál vystavuje riziku, že je připraví o peníze? „Klientovi necháváme možnost volby. O tom, zda využije službu DCC s jistotou přesné částky v korunách, nebo zvolí platbu v místní měně, se rozhoduje vždy v okamžiku platby,“ říká mluvčí.

Neplaťte zbytečně víc Zdroj: Shutterstock Výběrem správné platební karty můžete ušetřit až korunu za každé euro, které utratíte za nákup v cizině. Pokud během dovolené zaplatíte třeba 2000 eur, dělá rozdíl mezi nejlepší a nejhorší kartou víc než 2000 korun. Porovnání kurzů platebních karet. Která se vyplatí na dovolenou?

Nastavení přímo v elektronickém bankovnictví odmítá i Air Bank, která v předchozích letech patřila k největším inovátorům. „Tuto možnost nyní nechystáme, nevnímáme ji v tuto chvíli jako velké téma pro naše klienta a soustředíme se na práci na jiných projektech. Blokace výběrů přes DCC s sebou přináší i potenciální uživatelské problémy. Klient nemusí vědět, proč byla jeho transakce zamítnuta, a že to není třeba kvůli nedostatečnému zůstatku nebo nízkým limitům. A pokud bude vědět, že je to kvůli blokování DCC a bude to chtít změnit, například proto, že nemá v zahraničí na výběr jiný bankomat, tak se může stát, že nebude v danou chvíli online,“ vysvětluje mluvčí Air Bank Jana Pokorná.

Varujeme vás. Ale v Česku to děláme taky

Před využitím DCC v cizině opakovaně varuje také české ministerstvo financí. Letos v červenci dokonce i sama ministryně Alena Schillerová. Chystají tedy nějakou účinnější ochranu spotřebitelů?

„Česko se podílelo na nových pravidlech EU, podle nichž je od 19. dubna 2020 při využití služby DCC nutné zobrazovat kromě uplatňovaného směnného kurzu a celkové výše poplatků nově také procentní přirážku k poslednímu dostupnému směnnému kurzu Evropské centrální banky. Poskytovatel služby DCC musí tuto informaci zveřejnit v místě prodeje, a to buď vyvěšením u přepážky, nebo zobrazením na platebním terminálu,“ připomíná Tomáš Weiss z oddělení komunikace ministerstva financí.

Samozřejmě: český úřad nemůže zakázat, aby zahraniční obchodníci a banky používali DCC v cizině. Podle kritiků služby by však v úvahu přicházelo nařízení, aby tuzemské banky jako vydavatelé karet umožnily klientům blokaci DCC. Případně aby banky dávaly klientům karty primárně bez DCC – a jenom lidé, kteří by o to skutečně stáli, by si DDC aktivovali.

Jenže takové zpřísnění ministerstvo nepřipravuje. „Možnost blokace DCC pro jednotlivé spotřebitele byla diskutována při evropském vyjednávání. Bylo nicméně namítáno, že se jedná o velmi složité technické řešení, které by mohlo spotřebitelům zabránit i v přístupu k jiným platebním službám, například k přeshraničním platbám, případně by vedlo k blokaci služby multi-currency pricing. Z tohoto důvodu nebylo přistoupeno k legislativnímu řešení, což ale nijak nevylučuje možnost jednotlivých poskytovatelů platebních služeb blokaci DCC svým klientům poskytovat. Zároveň je nutné mít na paměti, že někteří spotřebitelé při zachování patřičné obezřetnosti službu DCC využívat chtějí,“ odpovídá Weiss.

Nezapomeňte cestovní pojištění! Zdroj: Shutterstock Srovnáme i sjednáme Řekla vám kartářka, šéf nebo rodina, že vás čeká cesta? Bude se hodit cestovní pojištění. Stojí pár korun, ale když se něco stane, může mít hodnotu milionovou. Rádi pomůžeme s porovnáním cestovka, aby vyhovovalo vašim potřebám, a přitom bylo levné. A budete-li chtít, rovnou ho tu můžete za pár minut online sjednat. CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ HNED

Určité zpřísnění chystalo ministerstvo u provozovatelů tuzemských bankomatů a obchodníků. Navrhlo novelu zákona o platebním styku, podle níž by provozovatel bankomatů s DCC potřeboval speciální povolení od České národní banky. Ta by zároveň u bankomatů kontrolovala a případně trestala porušení unijních pravidel, tedy zobrazení informace o příplatku ke kurzu ECB. U obchodníků by kontrolu a sankce měla mít na starosti Česká obchodní inspekce.

Jenže: i kdybychom věřili, že taková kontrola bude fungovat, letos nezačne. „Vláda schválila návrh novely už 4. května 2020, bohužel od té doby čeká na první čtení v Poslanecké sněmovně. Schválení novely do konce stávajícího funkčního období tak již není pravděpodobné,“ říká Weiss.

Právě v Česku jsou přitom kurzové přirážky při využití DCC dlouhodobě nejvyšší. Potvrdil to i zatím nejnovější průzkum spotřebitelské organizace Stiftung Warentest z roku 2019: zatímco evropský průměr je pět procent navíc, v Česku cizinci zaplatí až 13,7 procenta navíc. Čestnou výjimkou mezi tuzemskými provozovateli bankomatů je Fio banka, která v nich DCC vůbec nenabízí.

„Je pravda, že pro většinu zahraničních turistů, zejména ze zemí EU, kteří využívají naše bankomaty, je při výběru větší částky – zhruba nad 1500 Kč – výhodnější využít výběr z našich bankomatů bez služby DCC, protože nepotřebují vědět úplně přesně, jak vysoká částka z jejich účtu odejde. O tom svědčí i fakt, že DCC v našich bankomatech využívá zhruba jen třetina zahraničních turistů, a to zejména těch, kteří ze zemí mimo eurozónu,“ připouští mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Na druhou stranu turisté ze vzdálenějších zemí jako je Japonsko, Indie nebo Čína, u nichž se kurz koruny, respektive částka, která jim je stržena z jejich domácího účtu, přepočítává přes vícero měn (například z koruny na euro, z eura na britskou libru a teprve z britské libry na japonský jen), mohou zejména v případech větších výběrů ocenit, že uvidí přesnou částku ve své domácí měně. Pochopitelně lze namítnout, že třetina zahraničních klientů, kteří u nás DCC využívá, prostě jen neví, co přesně DCC znamená, nicméně jsme přesvědčeni, že mnoho z nich reálně oceňuje možnost vidět přesnou částku, která z jejich účtu odchází,“ dodává Hrubý.

Zrušit DCC ve svých bankomatech – nebo snížit přirážku – neplánuje ani ČSOB. „Naše služba je dostatečně přehledná a transparentní na to, aby se klient mohl sám rozhodnout, zdali konverzi přes DCC využije, nebo nikoliv. Aktuálně nemáme v plánu ani změnu výše přirážky vůči kurzu ECB, která se na bankomatu ukazuje od loňského roku,“ říká mluvčí Patrik Madle.

“Pozor na DCC trik u bankomatů!” - varuje @Ceskasporitelna sama to ale zkouší na své klienty 😏 Jejich kampaň #silnejsi nás nakopla k natočení tady jednoho videa… https://t.co/J2ZjrH1vwV — kluk z Prahy (@janekrubes) June 14, 2021

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 25,650 +0,01 Kč Americký dolar 21,795 +0,02 Kč Britská libra 29,979 +0,01 Kč Chorvatská kuna 3,404 +0,00 Kč Turecká lira 2,550 +0,00 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Zdroj: Shutterstock Ozveme se, kdyby něco! Přidejte si Peníze.cz na Facebook nebo Twitter a přineseme vám další důležité aktuality a praktické rady.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.