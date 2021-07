Máte voucher od cestovky? Blíží se klíčový termín

Jak na to

Poukaz, který jste dostali od cestovní kanceláře podle zákona zvaného Lex voucher, můžete vyměnit za náhradní zájezd nejpozději do konce srpna. Samotný zájezd pak může proběhnout i později.

Přeměna voucheru na zájezd pro vás ale není povinná. Když si do konce srpna žádný nevyberete, o peníze nepřijdete. Cestovka vám je musí vrátit nejpozději do 14 dnů od uplynutí takzvané ochranné doby. Ta končí 31. srpna, takže peníze byste měli dostat přibližně do poloviny září.

Podle zákona Lex voucher

Speciální pravidlo kvůli koronaviru přijali čeští poslanci pro všechny zájezdy s plánovaným termínem zahájení od 20. února do 31. srpna 2020. Cílem bylo zabránit krachům cestovek. Místo vrácení peněz za zrušený zájezd tak mohly cestovní kanceláře dát klientům poukazy na rovnocenné služby. Na vouchery se vztahuje pojištění pro případ úpadku cestovní kanceláře.

Do konce srpna 2021 – během trvání takzvané ochranné doby – může klient využít voucher na náhradní zájezd podle své volby, který bude rovnocenný tomu původnímu. Případně může doplatit i dražší zájezd; cestovka ho však nesmí nutit, aby takovou nabídku přijal.

„Zákazníci si za poukaz mohou do 31. srpna vybrat nový zájezd jak do zahraničí, tak v rámci Česka. Na žádost zákazníka má cestovní kancelář povinnost nabídnout mu náhradní zájezd stejné jakosti bez doplatku,“ říká Renata Králová, ředitelka odboru cestovního ruchu ministerstva pro místní rozvoj. Smlouvu je sice potřeba sjednat nejpozději 31. srpna, zájezd ale může začít i později – klidně i v zimě nebo až příští léto.

„Pokud si zákazník z nabídky cestovní kanceláře nevybere, pro vrácení peněz nemusí dělat žádné formální úkony, jako například odstupovat od smlouvy a podobně. Cestovní kanceláři pouze sdělí číslo účtu pro vrácení peněz, pokud ho cestovní kancelář dosud nemá,“ zdůrazňuje Králová.

Už dřív si peníze za zrušený zájezd mohly vybrat „zvlášť zranitelné osoby“. O vrácení peněz místo voucheru mohly požádat bez delšího čekání, tedy ještě před skončením ochranné doby pro cestovky. Jde o seniory nad 65 let, zdravotně postižené, nezaměstnané, samoživitele, těhotné ženy, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené a také zaměstnance, kteří v důsledku koronaviru alespoň měsíc nemohli pracovat kvůli takzvaným překážkám.

Pozor na vlastní poukazy cestovek

Popsaná pravidla se však týkají jenom poukazů vystavených podle zákona (Lex voucher). Neplatí pro vlastní vouchery cestovních kanceláří, které firmy vydávaly dobrovolně (v případech, na které se zákon nevztahoval) nebo které zákazníci přijali jako údajně výhodnější alternativu k voucheru podle zákona. Poukazy jednotlivých cestovek – tedy mimo Lex voucher – se řídí podmínkami, které jsou u nich uvedeny. Mohou tedy být odlišné, často nepřipouštějí možnost vyměnit je za peníze.

„Spotřebitelská poradna dTestu se setkává s případy, kdy cestovní kanceláře před spotřebiteli jejich zákonná práva a podmínky vyplývající z Lex voucher zamlčely a nabídly jim své smluvní vouchery, které jsou však pro spotřebitele výhodné mnohdy jen zdánlivě. Často také cestovní kanceláře tvrdily, že akceptace jejich smluvního voucheru je jedinou cestou, jak získat peníze za zájezd nazpět. Opak je však pravdou. Pokud vám byl nabízen či vnucován smluvní voucher, měli jste možnost jej kdykoliv odmítnout,“ říká Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelského sdružení dTest.

„Úskalí smluvních voucherů, která vás nyní mohou potrápit, se skrývají v samotných smluvních podmínkách. Pokud takový voucher máte, lze doporučit si co nejdříve smluvní podmínky důkladně prostudovat. Nepříjemně překvapit vás totiž může to, že pokud voucher nevyužijete do sjednaného data uvedeného na voucheru, tak vám na rozdíl od zákonného voucheru propadne. Takový voucher může být taktéž omezen jen na určitý typ zájezdu,“ připomíná Hekšová.

Cestovní kanceláře podle ní často spoléhaly i na snadnou zaměnitelnost zákonného a smluvního voucheru, a vlastní smluvní poukaz tak svým klientům nabízely pod dojmem, že se jedná o zákonný voucher se všemi jeho výhodami. „Taková situace má však řešení. Vůči jednání cestovní kanceláře se můžete zpětně ohradit a namítnout, že vás uvedla ohledně typu voucheru v omyl. Pak byste měli i nyní obdržet zákonný voucher. A pokud byste jej nevyužili, tak následně i své peníze. Bohužel ne vždy se tento postup setká se vstřícným jednáním ze strany cestovní kanceláře. Na vyjasnění situace u obcházení pravidel daných lex voucherem si tak budeme muset počkat až do rozhodnutí soudů,“ dodává šéfka dTestu.

