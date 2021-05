Fio vylepšuje zabezpečení karet. Můžete blokovat i DCC

Klienti Fio banky si už nemusí při každém použití karty v cizině hlídat, jestli neplatí zbytečně víc peněz kvůli nevýhodnému kurzu. Banka jim totiž nově umožňuje, aby si na konkrétní kartě předem zablokovali konverzi měny DCC (Dynamic Currency Conversion).

Je třetí tuzemskou bankou, která takovou možnost nabízí. Jako první s ní loni na jaře přišla mBank, letos v březnu se přidala Expobank. Už před rokem jsme na webu Peníze.cz psali, že tuto inovaci chystá i Fio.

„Služba DCC zprvu vypadá lákavě. Zákazníkovi ukáže částku výběru nebo platby v měně, ve které je veden jeho účet, takže nic nemusí složitě přepočítávat. Převod ale bývá v nevýhodném kurzu pro klienta, proto je vždy vhodnější zvolit platbu v místní měně. Nyní si tuto nevyžádanou konverzi mohou klienti sami vypnout a vyhnout se riziku již předem,“ vysvětluje obchodní ředitel Fio banky Jan Bláha.

Vedle nevýhodných kurzů u terminálů obchodníků nebo při výběru z bankomatu si klienti Fio banky nově mohou zablokovat také platby kartou v konkrétních státech nebo u konkrétního obchodníka. Zakázat lze také výběry v bankomatech s dodatečným poplatkem provozovatele nebo internetové transakce bez dodatečného ověření 3D Secure. Banka tím rozšířila tradiční možnosti nastavení (blokace) pro jednotlivé typy transakcí jako jsou výběry z bankomatu obecně, platby na terminálech či internetové transakce.

„Kromě různých typů blokací jsme také zjednodušili nastavování limitů platební karty, které si klienti mohou měnit v internetbankingu i smartbankingu online a zdarma. Snižování limitů a jejich zvyšování pouze na okamžik platby je jedním z účinných postupů, jak předcházet škodám při zneužití platební karty,“ dodává Bláha.

Podle ohlasů ze spotřebitelských sdružení si na „službu“ DCC v posledních letech stěžovalo čím dál víc lidí. Přinejmenším neoficiálně to připouštějí i někteří zástupci bank. Zatímco dřív mohli lidé narazit na DCC hlavně při výběru z některých bankomatů v cizině, v posledních letech se rozšířila do terminálů v prodejnách a dokonce už i do e-shopů.

Atraktivně vypadající nabídka dynamické konverze měny – tedy zaplatit třeba nákup v eurech, zlotých či kunách rovnou přepočtený na koruny – je v praxi skoro vždycky nevýhodná. Kvůli přirážce, kterou si zahraniční banka či obchodník naúčtují k běžnému směnnému kurzu české banky (vydavatele karty).

Největší tuzemské banky sice obecně klienty před DCC varují, efektivní ochrana klienta před podobnými triky pro ně přesto není prioritou. Argumentují tím, že služba může být v některých situacích pro klienta přínosná, a proto by se o jejím využití nebo odmítnutí měl rozhodnout při každém jednotlivém výběru z bankomatu či platbě u obchodníka. To ale v praxi bývá komplikované.

Možnost, že blokaci klientům v budoucnosti umožní, před rokem na dotaz Peněz připustily Air Bank a Raiffeisenbank. První z nich to tehdy „nevyloučila“, druhá „zvažovala“. Jaká je u nich aktuální situace?

„Tuto možnost nyní nechystáme, nevnímáme ji v tuto chvíli jako velké téma pro naše klienty a soustředíme se na práci na jiných projektech,“ říká mluvčí Air Bank Jana Pokorná. „Blokace výběrů přes DCC s sebou přináší totiž také potenciální uživatelské problémy. Klient nemusí vědět, proč byla jeho transakce zamítnuta, a že to není třeba kvůli nedostatečnému zůstatku nebo nízkým limitům. A pokud klient bude vědět, že je to kvůli blokování DCC a bude to chtít změnit, například proto, že nemá v zahraničí na výběr jiný bankomat, tak se může stát, že nebude v danou chvíli online, protože nebude mít data či připojení na wifi,“ dodává mluvčí Air Bank. V blízké době se nepřidá ani Raiffeisenbank. „Zatím jsme projekt s ohledem na jiné, prioritnější projekty, odsunuli. Termín není stanoven,“ říká mluvčí Petra Kopecká.

Ostatní banky, které blokaci DCC neplánují, nevysvětlily, proč by nemohla fungovat stejně snadno jako nastavování limitů nebo blokace internetových plateb (třeba jenom dočasná). Na otázky během několika let neodpověděly ani jindy inovativní kartové asociace Mastercard a Visa.

Stejné banky (provozovatelé platebních terminálů), které své klienty před DCC v zahraničí varují, přitom obchodníky v Česku motivují k využívání služby. Konverzi měny nabízejí cizincům i v českých bankomatech – výjimkou byla právě Fio banka.

Petr Kučera