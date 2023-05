Za koruny dostanete víc než loni. O kolik si Češi polepšili v cizině?

Pro porovnání budeme vycházet z modelového příkladu. Vezmeme si čtyřčlennou rodinu, která za ubytování, stravu a dopravu utratí na zahraniční dovolené 40 tisíc korun. Vycházíme z toho, že by si celou tuto částku vyměnila za danou měnu. Bereme v potaz pouze vliv kurzu měn, nikoliv další faktory jako inflace.

Nejčastěji budou Češi při svých zahraničních dovolených potřebovat eura. Právě těmi se platí v destinacích, do kterých se lidé vydávají nejčastěji: v Chorvatsku, Itálii, Slovensku, dále také v sousedním Rakousku a Německu.

Koruna k euru za poslední rok posílila o téměř čtyři procenta. Pokud by si rodina vyměnila modelových 40 tisíc korun za eura před rokem, dostala by 1624 eur, dnes by to bylo o 64 eur víc.

Od poloviny dubna však koruna k euru spíše oslabuje, když se kurz posunul z 23,46 korun za euro na současných 23,71. Ani dlouhodobě se neočekává, že by na podobně silných úrovních koruna zůstala delší dobu. Pro Čechy tak může být dobrou příležitostí s výměnou delší dobu neotálet.

Podobně je na tom i vývoj kurzu koruny a amerického dolaru. Česká měna meziročně posílila o více než čtyři procenta na 21,97 korun za dolar, v průběhu května už spíše oslabuje. Při využití našeho modelového příkladu by díky tomu meziročně česká rodina získala o 80 dolarů více. Stejně jako u eur bude koruna spíše dále oslabovat, takže čekat s případnou výměnou na později patrně nemá velký smysl.

K velké meziroční změně došlo při porovnání kurzu koruny s egyptskou librou. Česká měna oproti té egyptské posílila o 76 %. Při využití našeho modelového příkladu tak před rokem získala česká rodina za 40 tisíc korun přes 32 tisíc egyptských liber, dnes by to bylo více než 56 tisíc.

Důvodem pro oslabení egyptské libry je především nepříliš dobrý stav tamní ekonomiky. Na druhou stranu české směnárny často ani egyptskou libru nenabízí, české koruny v Egyptě směnit také nelze. Časté doporučení je proto si na cestu do Egypta směnit koruny za eura nebo americké dolary – a případnou směnu řešit až na místě.

Česká koruna posílila meziročně i v porovnání s tureckou lirou. Při směně dnes je tak koruna proti turecké měně silnější o 29 %. Se současným kurzem 1,11 korun za tureckou liru tak v našem modelovém příkladu rodina při směně získá o osm tisíc lir více než před rokem.

Turecká měna oslabuje dlouhodobě – i přes tamní vysokou inflaci totiž turecká centrální banka v nedávné době opakovaně snižovala klíčovou úrokovou sazbu. Na další vývoj kurzu bude mít vliv především výsledek druhého kola prezidentských voleb. Dosavadní prezident Erdogan má na tureckou centrální banku velký vliv a jeho výhra znamená, že se politika centrální banky pravděpodobně nezmění a lira bude dál oslabovat

Při meziročním pohledu nedošlo k zásadním změnám v kurzu české koruny a maďarského forintu. Koruna je sice meziročně o 1,8 % silnější než maďarská měna, na přelomu roku byl ale rozdíl významnější a od začátku roku koruna proti forintu ztrácí. V současnosti je tak kurz na úrovni 15,85 forintů za korunu.

Podobně se vyvíjí i kurz korun a polských zlotých. Koruna sice meziročně posílila o 1,7 % a kurz je na úrovni 5,27 zlotých za korunu, za poslední dva měsíce ale koruna oslabuje.

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank.

Lukáš Raška Další články autora.

