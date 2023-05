Do Chorvatska s eurem. Kolik si připlatíte a kde nejvíc?

Začátek letošního roku přinesl v Chorvatsku hned dvě důležité změny. Po deseti letech v Evropské unii vstoupilo do schengenského prostoru, a zrušilo tedy kontroly na hranicích se Slovinskem a Maďarskem. A zároveň vstoupilo do eurozóny, tedy přešlo z chorvatských kun na eura. Obojí výrazně ovlivnilo i turisty.

Pokud vám nějaké chorvatské kuny zbyly, v Česku se jich už nezbavíte. Poradíme ale, kde a za kolik kuny za eura vyměníte přímo v Chorvatsku.

Zaokrouhluje se vždycky nahoru

Přechod na euro proběhl podle chorvatské vlády bez technických problémů. Už během prvních dní roku ale zaplavily tamní média a především sociální sítě stížnosti na drahotu, kterou lidé spojovali s přechodem k nové měně.

Inflace přitom měla i jiné – nebo zejména – jiné příčiny. Ale je fakt, že mnozí obchodníci přechodu využili k zaokrouhlování. Směrem nahoru pochopitelně. A takové zaokrouhlení se nejvýrazněji projeví u relativně levných věcí denní potřeby – tam i zvýšení o pár centů znamená zvýšení o dost procent.

Chorvatské Sdružení na ochranu spotřebitelů podle deníku Balkan Insight uvádí, že nejvíc si lidi stěžovali na zdražení kávy, kterou podle průzkumů pije přes 90 procent tamních obyvatel. V prosinci stála káva v baru osm kun, což by odpovídalo 1,09 eura. V lednu ji restauratéři prodávali za 1,2 eura nebo ještě kulatějších 1,5 eura. V přepočtu na koruny zdražila skoro o deset korun, ze zhruba 26 na téměř 36 korun. Podobné to bylo s pečivem i dalšími základními potravinami.

Vláda proto varovala obchodníky, aby přechod na novou měnu nezneužívali. Na potvrzení, že to myslí vážně, vyslala do obchodů kontroly. Státní inspektoři už po prvním týdnu kontrol podali žaloby na téměř 200 obchodníků. V dalším kroku vláda prodejcům nařídila, aby zajistili, že ceny nebudou vyšší, než byly k 31. prosinci.

Nejvíc zdražilo jídlo a hospoda

Strach spotřebitelů ze zvýšení cen po přechodu z domácí měny na euro má historické opodstatnění. Přišlo prakticky v každé zemi, která to udělala. Chorvatsko ale bylo ve speciální situaci. Žádná jiná země na euro nepřecházela v době tak vysoké inflace.

Když Chorvatská národní banka nechala provést analýzu dopadu opuštění kuny na spotřebitelské ceny, vyšlo jí, že byl relativně malý – v lednu a únoru činil 0,4 procentního bodu.

Inflace ostatně od ledna postupně klesala až na dubnových 8,9 procenta (v Česku pro srovnání byla 12,7 procenta).

Graf: Peníze.cz, data: Državni zavod za statistiku

Ovšem – a to samozřejmě bude zvlášť zajímat turisty – různé věci zdražují různě. A ty, u kterých ceny rostly, jsou právě ty, které ovlivní to, na kolik je vyjde dovolená.

Poslední data máme z dubna. Říkají, že meziročně – od loňského dubna – vzrostly ceny potravin a nealkoholických nápojů o 15,7 procenta, ceny restaurací a hotelů o 15,5 procenta. Tohle zdražení znamená, že pokud jste si loni zašli nakoupit nebo se najíst do restaurace a utratili jste v přepočtu 1000 korun, dneska byste za to samé dali přes 1150 korun. Pomoct vám může i naše procentní kalkulačka.

Za levnými nákupy do Slovinska

Samotné Chorvaty pak samozřejmě trápí i zvyšování jiných cen: nábytek a vybavení domácnosti jim meziročně podražily o 10,8 procenta, bydlení a energie v průměru o 8,6 procenta…

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme! Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním. Chci se pojistit

Chci nás pojistit Chci se pojistit

„Nyní, když jsme úspěšně zavedli euro, se ceny zbláznily. Jsme dražší než téměř všichni naši sousedé, včetně bohaté Itálie. Na druhou stranu řetězce, které prodávají potraviny, a výrobci potravin, zbohatli víc než kdy jindy. Jejich zisky vzrostly o 300 procent,“ hodnotil v květnu chorvatský novinář Jurica Körbler v deníku Glas Istre přijetí eura i blížící se desetileté výročí vstupu Chorvatska do Evropské unie.

Není vám to celé povědomé? Podobností s Českem je víc. Tak jako Češi jezdí za lacinějšími nákupy do Polska, Chorvati začali vyjíždět do levnějšího Slovinska. Podle cenového srovnání deníku Jutarnji jsou ceny v tamním Lidlu v průměru dokonce o 40 procent nižší než v chorvatském. Média si pochopitelně smlsla na fotkách ministra chorvatské vlády na nákupu ve slovinském Lidlu. Proti tomu je tuzemská kauza, kdy lidem nakupování v Polsku radil ekonomický poradce premiéra, jen slabý odvar.

Drahá dovolená

Zdražení potravin Čechy asi nezaskočí. Známe to. Kromě toho rostly ceny, které si účtují restaurace, a pak taky zdražovaly hotely, hostely a vůbec všichni, kdo nabízejí střechu nad hlavou.

Ceny ubytování v soukromí budou podle deníku Dnevnik v průměru o 30 procent vyšší než dřív. Byt, který stál loni během vrcholné letní sezony 60 eur na noc, bude letos stát kolem 80 eur, odhaduje list.

Ceny jídla a pití jsou samozřejmě závislé na lokalitě. Jiné jsou v turistických magnetech, jiné na zapadlejších místech. Server Croatia Tourism, který nabízí turistům servis a kromě jiného pro ně sleduje i ceny, uvádí pro letošek například takovéhle ceny kávy s mlékem: v obyčejné lokalitě za něj dáte kolem 1,5 eura, v lepší destinaci 2 eura a v Dubrovníku na hlavní ulici Stradun klidně 3 eura a víc. Pivo v průměrném baru vychází na 2,5 až 4 eura, pizza na 7 až 15 eur a grilovanou bílou rybu mnohdy nekoupíte pod 20 eur.

Dobrá zprávou pro Čechy, kteří se do Chorvatska chystají v nejbližších týdnech a autem, je, že chorvatská vláda před sezonou upravuje ceny pohonných hmot. Prozatím oznámila strop na následujících 14 dní počínaje 23. květnem. Díky tomu teď litr benzinu vyjde nejvýše na 1,32 eura (31,31 Kč) a za litr nafty dají 1,24 eura (29,41 Kč). Pokud by tak neučinila, byly by benzín i nafta dražší o pět korun. Bližší srovnání uvádí deník Dnevnik.

Bude dráž!

Jestli byste do Chorvatska rádi, ale zdá se vám letos drahé, možná raději zatněte zuby a jeďte. Příští rok bude nejspíš ještě dráž. V některých místech, kam se chce podívat nejvíc lidí, se totiž napřesrok pravděpodobně bude platit kromě pobytového poplatku taky ekologická daň – tu se země chystá zavést právě kvůli zátěži, kterou pro ni znamená nadměrný turismus.

Ministryně cestovního ruchu Nikolina Brnjacová naznačila, že by se mohlo jednat o poplatek ve výši od jednoho do tří eur za den. O tom, kde a kolik to bude, budou ale nakonec rozhodovat samosprávy. Tento poplatek se pravděpodobně bude týkat i jednodenních návštěvníků a je klidně možné, že při návštěvě víc míst ho zaplatíte víckrát. Půjde tedy vlastně o jakési vstupné: jak se ale bude hradit, pokud bude zavedeno, to zatím není známo.

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 23,645 +0,00 Kč Americký dolar 21,991 -0,03 Kč Britská libra 27,241 -0,02 Kč Švýcarský frank 24,364 +0,00 Kč Turecká lira 1,098 -0,01 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Kde se vzala kuna Zdroj: Shutterstock Každý baží po tvrdé valutě. Byly ale doby, kdy se platilo měkoučkým a heboučkým, totiž kožešinami. Anebo doslova měkkýši. Ty doby jsou pryč, ale zůstává po nich památka v podobě názvů některých dnešních měn. Jiné se zas jmenují po zbraních anebo po úplných nesmyslech: rakouský zlatý byl stříbrný a v republikách se platí korunami. A jüan sice znamená kulatý, ale kulatý je na něm nejvýš předseda Mao. Kolik váží libra a kde přišel dolar ke svému $

Kuna, lev a ulita. Proč se peníze jmenují po zvířatech

Proč se Řekové smějou euru. Peníze píchací a sekací

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Výhodný internet, volání a TV Až 6 mobilních tarifů, rychlý internet a televize s hromadou programů v jednom balíčku od O2 vám ušetří až 41 % nákladů. Chci ušetřit

Sdílejte článek, než ho smažem