Na nákupy už jedině do Polska. Nejsem hloupý, abych platil dvakrát víc

Paní Eva N. z Města Albrechtice jezdí na nákupy do dvacet kilometrů vzdáleného polského Prudniku jednou týdně. „Udělám tam velký nákup na celý týden. V přepočtu tam nechám 1500 až 2000 korun. Stejný nákup u nás by vyšel na dvojnásobek. Po cestě ještě natankuju naftu. Dnes už se sice rozdíl mezi cenou nafty v Polsku a Česku téměř smazal, dříve jsem ale ušetřila i osm korun na litru,“ vypráví.

Levnější naftu Eva kupuje i díky tomu, že polská vláda současně se zavedením nulové daně z přidané hodnoty u potravin snížila z 23 na osm procent i daň z přidané hodnoty u paliv a spotřební daň. U paliv ale snížení potrvá jen do konce roku, pak se daňové sazby vrátí na původní úroveň. Nulovou daň z přidané hodnoty na základní potraviny polská vláda prodloužila do konce června příštího roku.

Levnější potraviny i léky

Eva v Polsku obvykle nakupuje základní potraviny jako maso, pečivo, těstoviny, rýži, cukr, jogurty, mléko, máslo, olej a kávu. Často si ale doveze i zboží, které by v Česku nejspíš nekupovala. „Beru tam třeba minerálky, které běžně nepijeme, různé sladkosti a zkoušíme samozřejmě i potraviny, které u nás nemáme nebo bychom si je tady kvůli ceně nekoupili,“ říká.

Rychlokurz polštiny Zdroj: Shutterstock Pokud jste z nedaleka, pravděpodobně polštině dobře rozumíte. Kdybyste ale do polského obchodu zabloudili z větší dálky, může se vám hodit tahák s nejčastěji používanými slovy a se slovy, která sice vypadají stejně nebo podobně jako česká, ale znamenají něco jiného. Pomůžeme. Sklep – obchod

– obchod Otwarte – otevřeno

– otevřeno Zamknięte – zavřeno

– zavřeno Wózek – nákupní vozík

– nákupní vozík Kasa – pokladna

– pokladna Prezpraszam – promiňte

– promiňte Uwaga – pozor

– pozor Obniżka cen – snížení cen

– snížení cen Promocja – akce

– akce Zniżka – sleva

– sleva Taniej – levněji

– levněji Wyprzedaż – výprodej

– výprodej Wędliny – uzeniny

– uzeniny Mięso – maso

– maso Ser – sýr

– sýr Warzywa – zelenina

– zelenina Jagoda – borůvka

– borůvka Truskawka – jahoda

– jahoda Czerstwy – tvrdý, starý (např. chléb)

– tvrdý, starý (např. chléb) Krówky – kravičky, nejlepší karamely na světě

– kravičky, nejlepší karamely na světě Piwo – pouze pro místní

– pouze pro místní Biedronka – beruška (název sítě obchodních domů)

– beruška (název sítě obchodních domů) Żabka – žabka (název sítě obchodních domů)

– žabka (název sítě obchodních domů) Lidl, Tesco – Lidl, Tesco (název sítí obchodních domů)

– Lidl, Tesco (název sítí obchodních domů) Pepik – Pepík, přezdívka pro Čechy, někdy s přezíravým nádechem

– Pepík, přezdívka pro Čechy, někdy s přezíravým nádechem Pomoc drogowa – odtahová služba

Cenově je podle ní Polsko bezkonkurenční. „Kupuji tam například domácí nudle do polévky. Půlkilový balíček vychází na šest korun, mouku, která je u nás za 29 korun tam mají zhruba za sedmnáct. Manžel má rád tamní paštiku – 300 gramů prodávají za devět korun. Jogurty dětem kupuji po čtyřech korunách. Sýr typu Leerdammer (150 g) prodávají za 22 korun. Přibližně 400 gramů lososa jsem naposledy koupila za 80 korun,“ vzpomíná Eva. Jediné, co vychází přibližně stejně jako v Česku, je ovoce a zelenina. Pokud tedy není v nějaké hodně zajímavé akci.

Nejčastěji jezdí do řetězce Biedronka nebo do Kauflandu, kde to podle jejich slov vychází nejlépe. V Polsku se Evě vyplatí nakupovat i jiné věci než potraviny. „Běžně tam beru i léky a vitaminy. V porovnání s českými léky ušetřím 100 až 150 korun na krabičku. A hlavně nemají žádné výpadky. Ještě se mi nestalo, že by třeba neměli sirup na horečku pro děti, jako je to teď u nás,“ dodává Eva.

Laciné neřesti

Nákupy v Polsku si pochvaluje i pan Olin S., který to má do Prudniku 45 kilometrů. I on tam jezdí pro podobný sortiment, který se snaží nakupovat převážně ve slevách. „Tak například kaiserka v Česku vyjde na pět až šest korun, v Polsku je za korunu padesát. Děti mají rády donuty, které u nás stojí 15 až 19 korun, Poláci je mají za šest korun. Kilo kuřecích paliček kupujeme za 40 korun, kilo krkovice v akci vychází na 75 korun,“ ukazuje, na čem a kolik se dá v Polsku ušetřit.

Navíc Olin v Polsku kupuje i cigarety. Ve velkém vyjdou skoro o polovinu levněji. „Kouřím winstonky. U nás vyjdou na 119 korun, tam koupím krabičku za 75. Když koupím karton, tak tam nechám stovek, u nás by to bylo třináct set korun.“ Množství cigaret na jeden nákup je ale omezené. „Myslím, že můžete koupit pět kartonů na osobu. Ale kdybyste šli do stejného obchodu ještě jednou, tak vám určitě nikdo nebude bránit koupit si dalších pět,“ podotýká.

Vyplatí se i alkohol, kde může rozdíl dělat i pár stovek. „Hlavně ale neberte jejich pivo, není vůbec dobré,“ varuje Olin.

Sám prý už jinde nenakupuje. A není jediný. „Neznám snad nikoho z okolí, kdo by na velké nákupy nejezdil do Polska. Vím i o lidech, kteří jezdí z mnohem větší dálky než já. Klidně i sto kilometrů,“ říká pan Olin a dodává, že by byl hloupý, kdyby nakupoval dvakrát dráž v Česku.

Narvané k prasknutí

„Ve čtvrtek večer je na cestě do Prudníku každé druhé auto české,“ přidává se Eva N. „Na parkovišti většinou potkávám samé Čechy. Kdyby nápisy nebyly v polštině, připadala bych si jako v Česku,“ dodává.

Olin i Eva oba chápou nevraživost Poláků k nakupujícím z Česka. „Je fakt, že někteří Češi jsou jako smyslu zbavení. Berou rovnou dva košíky, a než dojdou k pokladně, tak je mají narvané k prasknutí. Kolikrát na parkovišti vidíte, že někteří mají jídla plný kufr, a dokonce i zadní sedadla. Polákům to samozřejmě vadí, protože hodně Čechů jezdí ráno, když jsou místní v práci, a na ty pak, když jdou odpoledne nakoupit, mnohdy nic ve slevě nezbyde,“ vysvětluje Eva N.

Pro zlevněné zboží jezdí Češi samozřejmě nejraději. „Jak je nějaká dobrá akce, tak jsou za hranicemi návaly. Polské řetězce mají letáky i online, takže si to všichni hlídají,“ dodává Eva.

Že by ale Poláci svou nelibost dávali najevo nějak extrémně, to se panu Olinovi nezdá. „Občas se někteří moc netváří, to je fakt, ale jiní jsou i milí a chápaví. Minule mi dokonce paní poradila, ať si v Kauflandu zařídím slevovou kartičku, že to budu mít ještě levnější,“ sdílí nedávnou zkušenost.

Podobně to vidí i Eva N. „Někdy se divím, že s námi Čechy mají takovou trpělivost,“ směje se. „Asi jsou rádi, že mají dobrý byznys.“ Sama s Poláky zatím žádný konflikt neměla.

Protiinflační politika Polsko v letošním roce vyjde celkem na 158 miliard korun, jen snížení daně na potraviny rozpočet připraví podle odhadů o 41,6 miliardy korun. V listopadu meziroční inflace v Polsku dosáhla 17,5 procenta a je nejvyšší od roku 1997. Pokles se očekává ve druhém čtvrtletí roku 2023.

Pozor na svátky Svátky v Polsku: kdy jsou zavřené obchody v roce 2023? 1. ledna – Nový rok, svátek Boží rodičky

6. ledna – Tři králové, zjevení Páně

7. dubna – Velký pátek

9. dubna – Velikonoční neděle

10. dubna – Velikonoční pondělí

1. května – Svátek práce

3. května – Svátek ústavy

28. května – Letnice

8. června – Boží tělo

15. srpna – Nanebevzetí Panny Marie

1. listopadu – Všech svatých

11. listopad – Den nezávislosti

25. a 26. prosince – Narození Páně V neděli jsou obchody v Polsku zavřené. Ale existují výjimky: Niedziele handlowe. Které neděle smí v Polsku otevřené obchody v roce 2023? 29. ledna

2. dubna

30. dubna

25. června

27. srpna

17. prosince

24. prosince

Zdražování potravin, Češi za nákupy vyrazili do Polska🛒

-Platby kartou za potraviny v Polsku byly v listopadu 2022 oproti 2019 téměř 8x vyšší

-Průměrné měsíční platby kartou v Polsku za potraviny byly letos 4x vyšší než v roce 2021, respektive 4x vyšší než v 2019 před pandemií pic.twitter.com/d91vB0ztUw — Research Spořka (@Research_sporka) December 22, 2022

Kurz zlotého ke koruně Zdroj: peníze.cz Kurzy měn na Peníze.cz

