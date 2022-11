Skutečné slevy při Black Friday. Podívejte se, kdo nejvíc čaroval

Díky Hlídači shopů si můžete ověřit, jaká je skutečná sleva a jestli ji obchodníci uměle nezvyšují. Jakub Balada z datového startupu Apify popisuje, co hlídač zjistil během letošního Black Friday.

Za Hlídače shopů jsme se letos těšili nejen na Black Friday, ale zejména na platnost novely zákona o ochraně spotřebitele, která definuje jasná pravidla pro výpočet slev. Bohužel tento dlouho očekávaný zákon těsně nestihl vstoupit v platnost, a tak letos naposledy mohly e-shopy uměle navyšovat velikosti nabízených slev. Jak k tomu přistoupily?

Překvapivě dobře. Většina námi sledovaných e-shopů, které spustily akci Black Friday, už přešla na nová pravidla výpočtu slev a zobrazovala reálné slevy počítané z nejnižší prodejní ceny v období 30 dní před Black Friday (BF).

K dvojici Alza.cz a CZC.cz, které reálné slevy zobrazovaly už při loňském BF, se přidaly další e-shopy, které minimálně pro produkty v BF kategorii již jedou podle nových pravidel. Jmenovitě se jedná o Mall.cz, TSBohemia.cz, Datart.cz, ElektroWorld.cz, Pilulka.cz, Benu.cz a AAAauto.cz (viz e-shopy s ratingem tří hvězdiček v přehledu níže, kde je vidět soulad v uváděných a námi vypočítaných reálných slevách). Přímý dopad je ten, že uváděné slevy na těchto e-shopech jsou prakticky poloviční oproti loňsku.

Další skupinou jsou e-shopy, které se snaží přejít na nová pravidla, ale podle pokynů k výkladu těchto pravidel je ještě nesplňují. Typicky se jedná o zobrazování zmiňované minimální ceny před akcí nebo její špatný výpočet. Jedná se o KnihyDobrovsky.cz, Notino.cz, Lekarna.cz, Lidl.cz, Mironet.cz a TetaDrogerie.cz (v ratingu od nás dostávají dvě hvězdičky).

Posledním speciálním případem je Okay.cz, který tradičně v našich statistikách vychází velmi špatně (průměrné reálné slevy letos vycházejí pouze na 4 % i po započtení „dodatečných slev“ v rámci BF).

Než si ukážeme praktické příklady, pojďme se podívat na celková čísla:

* u Mall.cz jsme nebyli schopni spočítat průměrnou reálnou slevu kvůli problémům v datech, nicméně slevy jsou počítané podle nových pravidel a reálné slevy odpovídají těm uváděným

Z přehledu výše a loňských výsledků můžeme shrnout:

průměrné reálné slevy u produktů v Black Friday akci se typicky pohybují mezi 15 % a 30 % a shodují se s loňskými e-shopy, které letos poprvé přešly na nová pravidla, uvádějí prakticky poloviční (již reálné) slevy, než loni (např. Mall.cz letos 17 %, loni 32 % ; Datart 16 %, loni 30 %),

v Black Friday nabídce bylo letos podobné množství produktů jako loni, většinou se jedná o jednotky procent z celkové nabídky (kromě Okay.cz, kde byla do BF akce zařazena polovina nabízeného sortimentu),

Black Friday akce probíhají celý listopad, v některých případech i víckrát za sebou.

Platnost nového zákona se blíží

Novela zákona o ochraně spotřebitele vycházející ze směrnice Evropské unie už prošla kompletním schvalovacím procesem a 23. listopadu byla odeslána k publikaci ve Sbírce zákonů. Nová pravidla by měla nabýt platnost 30 dní po publikaci zákona, tedy přibližně na přelomu roku. E-shopy mají tedy nejvyšší čas upravit a doladit své systémy, aby byly připravené na novoroční výprodeje, které doufejme již pojedou podle nového zákona.

Připomeňme si hlavní část novely zákona, na kterou se e-shopy musí připravit v oblasti uvádění slev:

§ 12a

(1) Informace o slevě z ceny výrobku obsahuje informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával

a) v době 30 dnů před poskytnutím slevy,

b) od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, do okamžiku poskytnutí slevy, pokud je výrobek v prodeji dobu kratší než 30 dnů, nebo

c) v době 30 dnů před prvním poskytnutím slevy, zvyšuje-li prodávající slevu z ceny postupně.

(2) Odstavec 1 se nepoužije pro výrobky, které podléhají rychlé zkáze, nebo pro výrobky s krátkou dobou spotřeby.

Kromě samotného znění zákona existují pokyny k výkladu a uplatňování unijní směrnice, ze které novela zákona vychází. Ty detailně popisují cíle dané směrnice včetně pravidel pro konkrétní typy případů, jako jsou slevové kódy, věrnostní kartičky, další referenční ceny a podobně. Níže v textu tyto pokyny využijeme.

Kdo ještě není připraven

Při letošní analýze jsme stále narazili na plno slev, které evidentně neodpovídají novým pravidlům.

Například bluetooth reproduktor Trevi XR 9A5 na Okay.cz. Produkt byl zařazený v Black Friday akci s „cenou po slevě“ 803 Kč. Dále je uvedena cena před touto „dodatečnou slevou 10 %“ 892 Kč a přeškrtnutá doporučená cena výrobce 1499 Kč. Nicméně prakticky celý říjen před Black Friday prodával Okay.cz tento produkt za 600 Kč a reálně je tedy v BF zdražen o 36 %.

Podle nových pravidel musí prodejce u slevy uvést minimální cenu za posledních 30 dní před akcí, což je v tomto případě 590 Kč, a slevu (v tomto případě zdražení) vypočítat z ní.

Zdroj: Hlídač slev

Dalším podobným případem, je Arctic MX-4 2019 na Mironet.cz. Produkt je zařazen do „Blue Friday“ akce, kde se jeho cena každý den mění. Například 27. listopadu je prodáván za 76 Kč s vyčíslenou slevou 41 % (referenční cena je uvedena 128 Kč). Nicméně prakticky celý rok se tento produkt prodává kolem 75 Kč a zmiňovaných 128 Kč stál pouze pár dní v říjnu. Minimální cena před BF byla 73 Kč (reálně je tedy opět zdražen).

Mironet.cz na svém webu píše: „Uvedené slevy byly vypočítány z původní ceny, přičemž původní cenou se rozumí cena, za kterou obchodník produkt prodával k 1. 10. 2022.“

To e-shopu stále umožňuje vytvářet uměle slevy jako v tomto případě. Mimochodem, podle našich dat stál tento produkt 1. 10. 2022 na Mironet.cz 75 Kč.

Zdroj: Hlídač slev

Zajímavý „trik“ jsme opět nalezli na Lidl.cz. Spočívá v tom, že produkt je zdražen pouze na jeden den a následně je tato cena použita jako referenční pro slevu při Black Friday.

Například Crivit Golfový bag prodávaný při Black Friday za 1999 Kč s deklarovanou 50% slevou a uvedenou referenční cenou 3999 Kč). Jenže za 3999 Kč Lidl.cz prodával tento produkt v letošním roce pouze dva dny (16. června a 16. září).

Zdroj: Hlídač slev

V horším případě se vám může stát, že narazíte na produkt v Black Friday nabídce, zrovna když je zdražený na plnou cenu. Jako například Ernesto multifunkční kuchyňská mísa v BF za 129 Kč, reálně zdražená o 86 %.

Zdroj: Hlídač slev

Výklady nových pravidel

KnihyDobrovsky.cz měly podle našich dat letos největší reálné slevy, nicméně uváděné slevy byly stále ještě větší než ty reálné díky počítání z maloobchodních cen. Příkladem je kniha Chlap snů, prodávána v Black Friday za 99 Kč s reálnou slevou 68 %.

Zdroj: Hlídač slev

E-shop v rámci příprav na nová pravidla přidal možnost transparentního zobrazení vývoje cen a navíc nezobrazuje procentuální vyčíslení slev, nicméně v přehledu produktů stále u ceny uvádí přeškrtnutou maloobchodní cenu cenu a z ní počítá „ušetříte XXX Kč“ (v tomto případě „ušetříte 300 Kč“, což odpovídá slevě 75 %).

Zdroj: Hlídač slev

Podle pokynů k výkladu směrnice je i toto oznámení o slevě z ceny. Přesněji:

Článek 6a se vztahuje na propagační prohlášení prodávajícího o snížení ceny, kterou za zboží účtuje. Slevu z ceny lze oznámit například:

v procentech (%), např. „20 % sleva“, nebo jako konkrétní částku, např. „sleva 10 eur“,

uvedením nové (nižší) ceny spolu s uvedením dříve uplatňované (vyšší) ceny. Předchozí cenu lze uvést v přeškrtnuté podobě nebo třeba jako „nyní 50 eur, dříve 100 eur“.

Tedy i zde musí e-shop podle nových pravidel zobrazit minimální cenu 30 dní před akcí a z ní vypočítat „ušetříte XXX Kč“.

Hlídač shopů Zdroj: Hlídač shopů Ujistěte se, že nakupujete opravdu se slevou. Někdy obchody těsně před vlnou slev uměle navyšují původní ceny, aby konečná sleva působila výhodně. Hlídač shopů vám zobrazí původní cenu produktu a její vývoj v čase.

Vývoj cen a výši slevy si můžete ověřit zadáním adresy stránky s detailem produktu, nebo si rovnou nainstalovat rozšíření do prohlížeče nebo mobilu.

Za neziskovým projektem Hlídač shopů stojí společnosti Apify, TopMonks a Keboola.

Samotné zobrazení maloobchodní či jiné referenční ceny je možné, nicméně současně musí být zobrazena minimální předchozí cena podle pravidel a zákazníkovi to musí být jasně komunikováno:

Článek 6a zároveň nebrání prodávajícímu uvádět při oznámení slevy z ceny jiné referenční ceny za předpokladu, že jsou takové dodatečné referenční ceny jasně vysvětleny, nezpůsobují záměnu a nesnižují pozornost spotřebitele při uvádění „předchozí“ ceny v souladu s článkem 6a.

Způsob, jakým jsou tyto jiné referenční ceny prezentovány a vypočítávány, obecně podléhá směrnici o nekalých obchodních praktikách. V tomto ohledu musí obchodníci vždy zajistit, aby spotřebiteli bylo jasné, co představují ostatní uvedené referenční ceny.

KnihyDobrovsky.cz navíc připravily pro své zákazníky dvě slevové akce za sebou: Blekfrajdejíček od 17. do 30. října a Black Friday od 24. do 27. listopadu. Ve statistikách výše uvádíme data pouze pro první akci. Pokud bychom se podívali i na druhou, tak se průměr reálných slev blíží pouze k 5 %.

Důvodem je opět nové pravidlo o minimální ceně za posledních 30 dní před akcí. Do tohoto období spadá i první Blekfrajdejíček, který stanoví tuto referenční cenu někdy i níže, než je cena v Black Friday. Viz například kniha Hlasy v bouři. V rámci Black Friday (od 25. listopadu) stála tato kniha 249 Kč, což je o 151 % víc, než během první akce, kdy stála 99 Kč (do 30. října).

Zdroj: Hlídač slev

Nicméně v KnihyDobrovsky.cz se na platnost nového zákona připravují a podle marketingového ředitlee Adama Pýchy by měli vše stihnout:

„V průběhu roku 2022 jsme nasadili celou řadu úprav, které výrazně usnadňují orientaci zákazníků v cenách i v akčních slevách. V tom chceme pokračovat, a to i na základě novely zákona. Do konce roku dojde k drobným úpravám recenzí, bude nasazena úprava výpisů produktů, které již nebude obsahovat žádnou informaci o slevě a do detailu produktu bude přidána informace o nejnižší prodejní ceně produktu za posledních 30 dní. Stanovili jsme i nová interní pravidla pro komunikaci slev v rámci marketingových kampaní, aby vše odpovídalo novelizaci zákona,“ říká Pýcha.

Specifickým příkladem jsou slevové kódy. Například Notino.cz pro letošní Black Friday nabízel slevový kód „black“, který na vybraných produktech snížil cenu o 15 až 40 %.

Zdroj: Hlídač slev

Problém je opět chybějící minimální cena před akcí. Podle pokynů k výkladu je nutné ji zobrazit i v případě použití slevových kódů, které jsou obecně dostupné:

Naproti tomu článek 6a směrnice o označování cen se uplatní na ty slevy z ceny, které, ač prezentovány jako přizpůsobené, jsou spotřebitelům ve skutečnosti nabízeny/oznamovány obecně. K takové situaci může dojít, pokud obchodník poskytne „poukázky“ nebo slevové kódy potenciálně všem spotřebitelům, kteří během konkrétních období navštíví kamenný obchod nebo internetový obchod. Příkladem mohou být kampaně jako:

„Dnes 20 % sleva při použití kódu XYZ“ nebo

„Tento víkend 20 % sleva na vše pouze pro členy věrnostního programu“,

kde je kód/věrnostní program přístupný mnoha zákazníkům nebo jejich většině. V těchto případech musí obchodník splnit požadavky článku 6a, tj. zajistit, aby „předchozí“ cena za veškeré dotčené zboží byla jejich nejnižší veřejně dostupnou cenou za posledních 30 dnů (viz oddíl 2.1 o obecných oznámeních slev z ceny).

Dalším specifickým případem, na který jsme během letošního Black Friday narazili na více e-shopech, je uvedení produktu v BF akci bez uvedení jakékoliv slevy, například i na Mall.cz:

Zdroj: Hlídač slev

Produkt není reálně zlevněn, nově už není zobrazována maloobchodní cena, tedy ani žádná „sleva“, nicméně u ceny je zobrazeno „Black Friday – akční cena končí za 3 dny“.

I na toto myslí pokyny k výkladu směrnice:

Článek 6a se použije bez ohledu na to, zda oznámení o snížení ceny uvádí měřitelnou slevu z ceny. Článek 6a se vztahuje rovněž například na oznámení jako „sleva“, „speciální nabídka“ nebo „nabídka Black Friday“, která vytvářejí dojem snížení ceny, a u zboží dotčeného oznámením musí být uvedena „předchozí“ cena (viz oddíl 2.2 o obecných oznámeních o slevě z ceny).

V tomto případě se u Mall.cz podle tiskové mluvčí Pavly Hobíkové jednalo o chybu, která byla promptně opravena (jednalo se o desítky produktů).

Drobné rozdíly v metodikách jednotlivých e-shopů

I u e-shopů, které již poctivě přešly na nová pravidla, se v některých specifických případech přesně neshodneme na aktuální výši slevy.

Jedním z případů je postupné zvyšování slevy v rámci slevové akce. V takovém případě nová pravidla umožňují referovat k minimální ceně před prvním zlevněním. E-shopy k tomu nyní přistupují různě, například Alza.cz pro jistotu přepočítává referenční cenu i při následném zvýšení slevy. Tím byly jejich uváděné slevy dokonce o trošku nižší než námi vypočítané reálné.

CZC.cz například přepočítává minimální cenu každý den vůči období 30 dní zpět, narozdíl od vypočítání minimální ceny při začátku slevové akce. To také přináší rozdíly oproti standardním pravidlům. Nicméně podle vyjádření CZC.cz plánují přejít na standardní výpočet.

Další problémovou oblastí je časová platnost slevy. V rámci Black Friday většina e-shopů správně uváděla přesné časové období slevové akce. Nicméně pokud e-shop udrží slevu i po skončení Black Friday, může podle pokynů k výkladu tuto slevu dále uvádět. Nesmí to být ovšem příliš dlouho, aby se nejednalo o klamavou praktiku:

Směrnice o nekalých obchodních praktikách by se mohla vztahovat na různé klamavé aspekty slev z ceny, například:

nadměrně dlouhá období, během nichž sleva z ceny platí, ve srovnání s obdobím, během kterého je zboží prodáváno za plnou cenu,

inzerce slevy jako například „až 70 % slevy“, když se cena sníží o 70 % pouze u některých položek a u ostatních se sníží o výrazně nižší procento.

Sladění metodik se budeme podrobněji věnovat v příští analýze, kterou plánujeme vydat s nabytím platnosti nového zákona.

My vás varovali! Zdroj: Peníze.cz, Joot.cz Tohle není podvod, který by měl každý poznat hned na první pohled. Není to amatérsky působící web se špatnou češtinou, bez kontaktu na provozovatele, s podezřele nízkými cenami a podobnými varovnými znaky. Proto snadno zmate i průměrného spotřebitele. Na tyhle e-shopy si dejte pozor. Ukážeme jejich triky

Jakub Balada Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem