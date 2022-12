Móda, káva, tetování. Projděte si nové značky, které zamířily do Česka

Do Česka letos zamířilo dvacet nových značek obchodů a služeb. U některých se budete divit, jak tu mohly tak dlouho chybět, třeba jako Chanel, jiné možná znají z výjezdů do ciziny jen šopaholici a šopaholičky.

Český trh je pro mezinárodní značky pořád přitažlivý. „Česko je často prvním místem v regionu střední a východní Evropy, na kterém testují svůj úspěch,“ říká Jan Kotrbáček ze společnosti Cushman & Wakefield, která pronajímá obchodní prostory po celém světě.

Z módních značek, které cílí na obyčejnější lidi, letos přišly do Česka například značky Jott, American Vintage nebo dětská móda Jacadi Paris. A pak je tu Pařížská. „V segmentu luxusní módy je jednoznačně největší událostí červnové otevření obchodů značek Chanel a Balenciaga,“ zmiňuje Jan Janáček z realitně-poradenské společnosti CBRE. Druhou pobočku v České republice, konkrétně v Brně, otevřel také oblíbený řetězec s módou Primark.

Mimo Prahu se letos objevily jen dvě nové značky – německá módní linie QS by s. Oliver v kolínském obchodním centru OC Futurum a rakouská lyžařská značka iFlow v outletovém centru Freeport Hatě u hranic s Rakouskem.

Víc než polovina nových značek podniká mimo módu. První pobočku v Česku otevřelo například Lego, rumunské klenotnictví Teilor, polský prodejce vybavení a doplňků pro domácnost Home&You nebo slovenský prodejce postelí a matrací Materasso. Novinkou jsou také tři kavárny nebo turecké tetovací a piercingové studio Cleopatra Ink.

Nejvíc značek letos přišlo z Francie – celkem čtyři. Dvě jsou ze Slovenska, další země jsou zastoupeny jednou novou značkou. Většinou mířily do Prahy a prodejnu otevíraly buď na hlavních nákupních třídách v centru nebo v obchodních centrech.

Trendem je otvírání prodejen v administrativních budovách. Tuto variantu rády volí značky zaměřené na technologie a design, které u zaměstnanců z těchto budov nacházejí svou cílovou skupinu. A taky je tu dostupnější nájemné.

Z českého trhu značky také odcházely. Během posledních dvou let opustily Česko módní značky Promod, Camaieu nebo Pietro Filipi. O své prodejny v Česku bojovala i značka Celio, která nakonec našla nového partnera pro český a slovenský trh: Tyhle řetězce mizí z Česka. Nepřežily covidové peklo. Letošek byl ale příznivější.

„K žádným zásadním odchodům letos nedošlo, český trh opouštěli spíš menší retaileři, kteří zde měli třeba jen jednu pobočku, říká Jan Kotrbáček z Cushman & Wakefield a vyjmenovává: „Například TGI Fridays, American Eagle, MOA, Leopark nebo Cozy Home…“ Mezi nimi jsou i ti, kteří se do Česka pokoušeli vstoupit loni – a nechytili se.

Otázka ovšem je, kdo vydrží. Inflace je pořád vysoká a nejvíc pořád zdražují ty položky, které jsou pro obchodníky zásadní. Energie. „Pronajímatelé přenášení vyšší ceny za energie a ostatní provozní náklady na nájemce formou navýšení servisních poplatků. Začátkem příštího roku nás budou čekat intenzivní jednání mezi nájemci a pronajímateli ohledně navýšení nájemného o inflaci,“ říká Tomáš Beránek z firmy CZ Retail Advisors, která zprostředkovává pronájem obchodních prostor v centru Prahy i v obchodních centrech.

Že se ceny automaticky zvyšují o inflaci, na to jsou provozovatelé obchodů zvyklí, je to standardní součást jejich smluv s pronajímateli prostor v obchodních centrech i jinde. Jenže byli zvyklí na jinou inflaci. „V letech, kdy byla inflace jedno procento nebo dvě, to nebyl takový problém, příští navýšení by ale mělo být o 15 procent – a to je zásadní,“ říká Beránek.

