Povinná autosedačka pro dítě. Kdy stačí podsedák? Předpisy v Česku a v cizině

Pokud se chystáte s dětmi autem do zahraničí, bez autosedačky se také neobejdete. Podívejte se, jaká jsou pravidla pro přepravu dětí v autě u nejbližších sousedů.

Kdy je v Německu povinná autosedačka?

Německé předpisy vyžadují, aby v autosedačce nebo na podsedáku jezdily děti do 12 let, pokud jsou menší než 150 cm. Kdy je jim alespoň 12 let nebo už jsou vyšší než 150 cm, je použití podsedáku dobrovolné.

Děti do tří let lze přepravovat v autosedačce umístěné jedině na zadních sedadlech. Takzvané vajíčko, tedy sedačka třídy 0+, musí být upevněno proti směru jízdy.

Kdy je v Rakousku povinná autosedačka?

V Rakousku musí v autosedačce nebo na podsedáku cestovat děti do 14 let nebo do 135 centimetrů. Dětský zádržný systém se nicméně doporučuje u všech dětí, které jsou menší 150 cm. Dětské sedačky lze v Rakousku umístit také na sedadle spolujezdce. Pokud je aktivován airbag, musí autosedačka směřovat směrem dopředu.

Kdy je v Polsku povinná autosedačka?

V Polsku je přeprava dětí v autosedačkách povinná pro děti do 12 let a 150 cm. Vpředu může dítě v autosedačce připevněné proti směru jízdy sedět jen v případě, že je deaktivován airbag.

Kdy je na Slovensku povinná autosedačka?

Na Slovensku musíte v autosedačce vozit děti do 150 cm výšky nebo do hmotnosti 36 kg. Děti do 12 let a osoby menší než 150 cm nesmí sedět na předních sedadlech.