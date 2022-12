Levné nákupy v Polsku nekončí. Nulová DPH na potraviny zůstane

Nulová daň z přidané hodnoty (DPH) na základní potraviny, kterou Polsko zavedlo na začátku letošního roku, bude pokračovat až do konce června 2023. Nařízení už podepsala ministryně financí Magdalena Rzeczkowska. V závěru minulého týdne o tom informovala polská vláda.

„Prodlužujeme aplikaci nulové sazby DPH na potraviny. Stejně jako nyní bude sazba platit pro základní potravinářské výrobky, jako je ovoce, zelenina, maso, mléčné výrobky a výrobky z obilovin,“ uvedla Rzeczkowska.

Pokud by k prodloužení nedošlo, daň na základní potraviny by se začátkem roku automaticky zvýšila na pět procent a řada produktů pravděpodobně zdražila. Nyní mají Poláci – ale i Češi, kteří do Polska za levnějšími potravinami jezdí – jistotu, že k tomu minimálně kvůli dani nedojde.

Jak řekl polský premiér Mateusz Morawiecki pro Reuters, opatření má Polsko stát kolem osmi miliard zlotých (zhruba 41,5 miliardy korun). S odkazem na propočty ekonomů dodal, že tento krok patří k těm, které snížily maximální vrchol inflace o tři až čtyři procentní body. Polská inflace by tedy bez zásahů vlády podle polského premiéra byla 21–22 procent, a ne mezi 17 a 18 procenty.

Do Česka míří nové značky Utrácet můžete i doma! Projděte si galerii módních i nemódních značek, které se letos rozhodly zkusit štěstí v Česku a otevřely tu svoje obchody a provozovny. Procházet obchody Popisky fotek a jejich autory najdete uvnitř galerie.

„Protiinflační štít“ Polsko zavedlo v únoru s platností do 31. července 2022. Později prodloužilo platnost opatření do konce roku, a nyní tedy nastavuje další půlrok.

Jeho součástí není jen nulová DPH na základní potravinářské výrobky, ale také na elektřinu a teplo, zemní plyn, některá motorová paliva, hnojiva a zemědělské vstupy. Příští rok se ale bude muset u většiny položek vrátit k vyšším daním. Podle Evropské komise není snížení na nulu v souladu s pravidly. Výjimku Brusel povolil jenom u základních potravin.

„Dokud to bude možné a ze strany Evropské komise nebude odpor, nulové sazby DPH na potraviny zachováme. Budeme se snažit zachovat alespoň tato snížení DPH a všechna ostatní budeme amortizovat jiným mechanismem,“ řekl na tiskové konferenci premiér Mateusz Morawiecki.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem