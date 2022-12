Otevírací doba obchodů o Vánocích, na Silvestra a Nový rok

Zákon zakazuje prodej ve větších obchodech po celý den 25. a 26. prosince a na Nový rok (1. ledna). Na Štědrý den mohou mít řetězce otevřeno maximálně dopoledne.

Billa a Penny nechají své prodejny zavřené i 24. prosince dopoledne, podobně jako některé další řetězce však prodlouží otevírací dobu před svátky. Na Silvestra mají řetězce otevřeno, skončí ale dřív.

Albert

Otevírací doba v Albertech je až do 23. prosince běžná jako v jiné dny. Omezení přijde až na Štědrý den, kdy bude otevřeno pouze do 11:45. O svátcích 25. a 26. prosince je podle zákona zavřeno. Od 27. do 30. prosince platí opět běžná prodejní doba. Na Silvestra můžete ve většině obchodů Albert nakoupit do 18 hodin, výjimky najdete v tabulce. Na Nový rok bude povinně zavřeno.

Zdroj: Albert

Billa

Od 21. do 23. prosince má Billa otevřeno od 7 do 22 hodin. O Vánocích (včetně 24. prosince) budou její prodejny zavřené. Od 27. do 30. prosince má Billa běžnou prodejní dobu. Na Silvestra si v Bille můžete koupit 7 do 17 hodin. Na Nový rok má podle zákona zavřeno.

COOP

V prodejnách COOP se prodejní doba liší podle typu a velikosti prodejny i podle jednotlivých regionů. Zákazníci ale mohou přes Vánoce a na konci roku očekávat podobnou otevírací dobu jako v minulých letech.

Anketa Co udělat se zákazem prodeje? Zrušit! Nechat jenom na Vánoce a Nový rok. Nechat tak, jak je. Rozšířit i na zbývající svátky. Rozšířit i na zbývající svátky a na všechny neděle.

Globus

Prodejny Globus mají 22. a 23. prosince mimořádnou otevírací dobu od 7 do 22 hodin. Na Štědrý den bude otevřeno od 7 do 11:45. Na Silvestra mají všechny hypermarkety Globus otevřeno od 7 do 18 hodin. O svátcích 25. a 26. prosince je podle zákona zavřeno, stejně jako na Nový rok.

Kaufland

Na Štědrý den budou prodejny Kaufland otevřené do 11:45. Na Silvestra v Kauflandu nakoupíte do 18 hodin. O svátcích 25. a 26. prosince je podle zákona zavřeno, stejně jako na Nový rok.

Lidl

Na Štědrý den má Lidl otevřeno od 7:00 do 11:30. Na Silvestra jsou prodejny otevřené od 7 do 17 hodin. O svátcích 25. a 26. prosince je podle zákona zavřeno, stejně jako na Nový rok.

Makro

Makro před svátky (do 23. prosince) prodlouží otevírací dobu do 22 hodin. Na Štědrý den otevře od 8 do 11:30. Prodejní doba na Silvestra bude od 8 do 18 hodin.

Penny

Do pátku 23. prosince mají všechny prodejny Penny otevřeno každý den přinejmenším od 7 do 21 hodin. U prodejen, které běžně zavírají dříve, se tedy otevírací doba prodlouží. U prodejen, kde je běžná otevírací doba do 22 hodin, zůstává i před svátky. Na Štědrý den zůstanou všechny prodejny Penny zavřené. Na Silvestra zavřou už v 17 hodin. O svátcích 25. a 26. prosince je podle zákona zavřeno, stejně jako na Nový rok.

Tesco

V prodejnách Tesco bude na Štědrý den otevřeno do 11:30. Silvestrovský nákup si můžete udělat do 17 hodin. O svátcích 25. a 26. prosince je podle zákona zavřeno, stejně jako na Nový rok.

O kterých svátcích musí být zavřené větší obchody?

1. ledna

Velikonoční pondělí (nejbližší bude 10. dubna 2023)

8. května

28. září

28. října

24. prosince od 12 hodin (dopoledne může být otevřeno)

25. prosince

26. prosince

Kdy mohou obchody prodávat?

Velký pátek (nejbližší je 7. dubna 2023)

1. květen

5. července

6. července

17. listopadu

24. prosince do 12 hodin (odpoledne musí být zavřeno)

Těšíte se na svátky a prázdniny?

Mrkněte i na Peniaze.sk: Prázdniny a svátky na Slovensku

Kam příště? Podívejte se na nová nákupní centra v Česku Prohlédněte si nové nebo čerstvě vylepšené obchodní galerie v naší fotogalerii. Chci je vidět Zdroje a popisky fotek najdete uvnitř galerie.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem