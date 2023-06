Novinky na dovolené u moře. Pozor na zákazy a poplatky

Chorvatsko letos vstoupilo do eurozóny , kunami tam už proto nezaplatíte. Jedinou platnou měnou je teď euro. Podívejte se, kolik si připlatíte a kde nejvíc . Pokud vám kuny zbyly z loňska, přečtěte si, kde je v Chorvatsku vyměnit .

Chorvatsko je od letoška taky součástí schengenského prostoru. Byly zrušeny hraniční kontroly na více než 70 hraničních přechodech, včetně těch se Slovinskem a Maďarskem. Pro Čechy, kteří jedou k moři autem, to znamená méně čekání. Od 26. března skončily také letištní kontroly dokladů při cestování mezi zeměmi Schengenu a Chorvatskem.

Kromě nedělí by se to tedy v létě mělo týkat ještě Dne vítězství v sobotu 5. srpna a svátku Nanebevzetí Panny Marie v úterý 15. srpna.

Na turity, kteří míří do města Krk na stejnojmenném ostrově, čeká od 1. června poplatek za sprchování na městských plážích. Jak uvádí portál Danas.hr , ve městě Krk vyjde půl minuty sprchování na 20 centů (necelých pět korun).

Itálie v posledních letech zavádí nové pravidlo nebo zákaz každý rok. Prakticky všechny souvisí s nadměrným počtem turistů a jejich chováním. Letos přibyla zatím jen jedna, ale stojí za to asi připomenout i ty starší. Ať vás nezaskočí.

Zákaz zdržování platí nejen pro ty, kteří si pořizují selfie. Úřady se tímto způsobem snaží zabránit přelidnění během hlavní sezóny. Jak uvádí server Thrillist , novinka bude platit každý den od rána do 18 hodin až do 15. října.

Poslední a letos zatím jediné opatření platí od dubna a dotkne se turistů, kteří navštíví populární městečko Portofino a budou se chtít vyfotit na některém ze dvou oblíbených míst pro selfie. Za to, že se tam zdrží nepřiměřeně dlouho a budou bránit průchodu nebo průjezdu, můžou dostat pokutu až 275 euro (6500 Kč).

Jak píše LonelyPlanet , mastná pokuta je za koupání ve fontánách a šplh po památkách. Do problémů se můžete dostat, když si sednete nebo lehnete před obchody, historické památky nebo mosty nebo budete jíst v ulicích historických center či v blízkosti památek.

Zdroj: Only Fabrizio / Shutterstock

Zdroj: Only Fabrizio / Shutterstock

Zdroj: Only Fabrizio / Shutterstock

Neodvážejte si z Itálie písek – je to pokládáno za vážný přestupek. Na Sardinii vám za krádež písku hrozí dokonce až šest let vězení.

Na Ibize patří mezi nekuřácké pláže Playa de Santa Eulalia del Río a Playa de Talamanca. Na Menorce se můžete vydat do Binissafúller nebo Platja Gran. Na Mallorce platí zákaz kouření na plážích Sant Joan, Sa Platgeta, Santa Ponsa, Cala Estància, Cala Sant Vicenç a Caló des Moro. Na to, že je pláž nekuřácká, vás upozorní čtyři metry vysoký transparent. Místní zastupitelstvo zatím nezavedlo žádné pokuty. Doufá, že návštěvníci budou nová pravidla dodržovat.

Španělsko

Alicante. P-š-t!

Zdroj: Shutterstock

Pokud letos zamíříte do města Alicante, pozor na nové předpisy o hluku. V roce 2019 město začalo návštěvníkům a zábavním podnikům dávat pokuty za nadměrný hluk od 600 do 30 000 euro. V letošním roce přitvrdilo a turisté můžou dostat pokutu i za to, že mluví příliš nahlas, pouštějí si hudbu na pláži nebo dokonce když dělají hluk nábytkem, který přesouvají na terasách v dobách nočního klidu, uvádí britský deník Mirror.