Pošta chce nabídnout vklady a výběry hotovosti pro klienty všech bank

Na pobočkách České pošty mohou vkládat peníze na účet a vybírat z něj hotovost pouze klienti ČSOB, s kterou má státní podnik exkluzivní partnerství. Na další desetileté období ho prodloužil v roce 2017.

Teď chce pošta nabídnout možnost hotovostních transakcí také ostatním bankám. „Hledáme technologické řešení, abychom byli schopni zprocesovat vklad a výběr z jakéhokoliv účtu jakéhokoliv banky na jakékoliv přepážce české pošty,“ řekl webu Peníze.cz Martin Vránek, ředitel divize finančních služeb České pošty.

Podle něj by šlo vlastně o takový bankomat na přepážce. „Dělali bychom to, co děláme pro ČSOB – tedy že klient přijde a my mu z jeho účtu vybereme peníze. Nebo přinese hotovost a my mu je na účet vložíme,“ vysvětluje Vránek. Už příští rok by se nová služba mohla dostat do pilotního režimu, věří.

„S ČSOB máme podepsanou smlouvu do roku 2027, nicméně v tuto chvíli probíhají jednání, zda nám banka umožní nabídnout stejné služby dál. Jednání jsou na dobré cestě. Banka je k našim plánovaným novým službám vstřícná. Navíc právě ČSOB by nám mohla pomoci s technologickým řešením,“ upřesňuje Vránek.

Sama ČSOB, která je jediným partnerem pošty a na jejích pobočkách nabízí bankovní a pojišťovací služby (dříve i pod značkou Poštovní spořitelna), se k možnému rozšíření služeb státního podniku nechtěla příliš vyjadřovat.

„Momentálně platí, že máme exkluzivitu pro poskytování finančních služeb na České poště, a to včetně hotovostních vkladů a výběrů. S Českou poštou vedeme jednání o další dlouhodobé spolupráci, a bylo by tak předčasné v této fázi komentovat její budoucí podobu,“ říká mluvčí ČSOB Monika Hořínková.

Pošta letos plánuje oslovit všechny banky na trhu, zda by jim pomoc s hotovostí dávala smysl. „Z neoficiálních jednání zájem cítíme,“ avizuje Vránek.

Připomíná, že pošta musí mít po celé republice 2900 poboček, na kterých pracuje s hotovostí. „V rámci poštovní licence musíme splňovat určité kruhy, jak my říkáme, které nám předepisují, v jaké vzdálenosti máme mít pobočky,“ vysvětluje Vránek.

Zdůrazňuje, že práce s hotovostí je velmi drahá a díky spolupráci s poštou by banky mohly optimalizovat své náklady. „My pracovat s hotovostí musíme, tak proč to nenabídnout ostatním?“ ptá se Vránek.

Případnou cenu za takovou „výpomoc“ s hotovostí zatím nechce prozradit. „Nejsem schopen nyní říci nějakou částku. Bude to záviset na technologickém řešení, kdo nám ho nabídne, kolik za něj budeme platit. A také budeme mít náklady s cash managementem. Nyní víme, kolik máme mít peněz na pobočce. V případě nové služby by třeba na menší pobočce vybíralo více klientů, tím pádem bychom s hotovostí museli zase trochu jinak pracovat. Všechno si to musíme spočítat,” vysvětluje Vránek.

Některé banky nápad vítají

Některé banky oslovené webem Peníze.cz nápad České pošty vítají, jiné jsou zatím ve vyjádření zdrženlivé.

Jednou z bank, které o spolupráci s poštou stojí, je Česká spořitelna. „Mohu potvrdit, že s Českou poštou jednáme o možnosti využívání poštovních poboček pro naše klienty, nicméně s ohledem na šíři finančního poradenství, které klienti využívají v husté síti našich takřka čtyř set poboček, jednáme v tuto chvíli pouze o možnosti vkladů a výběrů hotovosti pro naše firemní klienty,“ říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Zájem o spolupráci by měla nová Partners Banka, která na svých pobočkách nemá hotovostní pokladny. „Ano, o tuto službu České pošty máme zájem. Myslíme si, že je logické, aby pošta, která má s logistikou hotovosti největší zkušenosti, mohla tuto službu poskytovat všem klientům všech bank,“ reaguje Marek Ditz, ředitel Partners Banky.

Podle Ditze samozřejmě záleží na konkrétních podmínkách. „Nechceme klienty zpoplatňovat a transakční poplatky bereme na sebe. Proto jsou u nás výběry ze všech bankomatů po celém světě zdarma. Už dnes s poštou spolupracujeme, naši klienti mají možnost využít složenku A ke vkladům hotovosti na svůj účet u naší banky. Při běžném používaní služby poplatky klientům následně vracíme. Jakékoliv zjednodušení a vylepšení této služby uvítáme,“ vysvětluje.

Pomoc s hotovostí by přivítala i Air Bank. „Informace zveřejněné Českou poštou vítáme, do budoucna by to znamenalo další ulehčení života našich klientů,“ říká Michal Kuzmiak z tiskového oddělení. Připomíná nicméně, že klienti Air Bank o bankomaty nemají nouzi. Díky sdílené síti si mohou vybírat hotovost také z bankomatů Monety, Komerční banky a UniCredit Bank za stejných podmínek jako z bankomatů Air Bank. „Bez poplatku si tak vyberou z téměř 2000 bankomatů po celém Česku,“ upřesňuje. Letos by se sdílená síť měla rozšířit také pro vklady.

Spolupráci předem neodmítá ani Fio banka. Pokud pošta s takovou nabídkou přijde, určitě ji vedení banky posoudí, říká mluvčí Jakub Heřmánek. „Pro nás by to mohlo mít výhodu v možné menší manipulaci s hotovostí, případně v nižší možnosti naplnění, ale i vybrání bankomatu. Aktuálně ale v tomto směru nepociťujeme žádné potíže, proto pro nás není stěžejní aktivně hledat partnera pro hotovostní služby. Případná spolupráce by samozřejmě byla také otázkou ceny za takové služby,“ dodává. Fio má v současnosti hotovostní pokladny na všech svých pobočkách a tento stav zatím neplánuje měnit. Kromě toho má 230 bankomatů, z nichž 115 disponuje i vkladovou funkcí.

Jednou z mála bank, která má hotovostní pokladny stále na všech svých pobočkách, je také Creditas. „Zatím nás v tomto směru Česká pošta neoslovila, takže je obtížné reagovat na možnost, u níž neznáme přesné parametry. Využívání hotovosti je a bude pro klienty i banky stále méně výhodné, správa a převozy hotovosti jsou velmi drahá záležitost, proto takovou službu České pošty, pokud vůbec, budeme využívat jen v menší míře,“ říká mluvčí Lucie Brunclíková.

Creditas podle ní dokáže v oblasti hotovosti obsloužit klienty na svých pobočkách. „Současně je ale potřeba dodat, že to není příliš časté. Zejména retailová klientela příliš hotovost nevkládá a k výběrům využívá především bankomaty. Creditas umožňuje vybírat z jakéhokoli bankomatu v ČR i v cizině bez poplatku,“ dodává Brunclíková.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

