Pošta zruší noční provoz na jediné pobočce, která ho nabízela

Česká pošta od 1. května omezí otevírací dobu pobočky v pražské Jindřišské ulici. Ta jako jediná v Česku funguje prakticky nonstop (kromě dvouhodinové přestávky po půlnoci).

Nová otevírací doba bude od pondělí do pátku od 6:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 18:00. V neděli se pobočka zavře úplně.

Podle České pošty lidé tuto pobočku využívají mimo pracovní dny jen málo. „Mezi 22:00 a 6:00 bylo obslouženo minimum klientů. Podobně tomu bylo i během víkendů,“ vysvětluje podnik.

Pošta věří, že změny v otevírací době přinesou klientům výhody. „Provoz pošty se přizpůsobí reálné poptávce po poštovních službách. Zaměstnanci, kteří klienty obsluhovali v nočních hodinách, bude moci poskytovat poštovní služby během nové otevírací doby, čímž se zvýší personální kapacita pobočky,“ slibuje.

Na pobočku v Jindřišské je možné se objednat na čas a podle času rezervace jít přednostně na řadu. Objednat se lidé mohou přes mobilní aplikaci Pošta Online nebo na webu České pošty.

Provoz o víkendech v Praze nabízí například i pobočka na nádvoří Pražského hradu. V sobotu i neděli často fungují také pošty v obchodních centrech, a to i v jiných městech – otevřeno mají zpravidla až do 20 či 21 hodin.

Pavla Adamcová Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také... Další články autora.

Penzijko s finančním bonusem Založte si penzijko Conseq a získejte nejen státní příspěvky a daňovou úsporu, ale i bonus pro věrné klienty. Spočítejte si svůj bonus

Sdílejte článek, než ho smažem