Nejste doma? Balíkovna nabídne boxy do bytovek i rodinných domů

| rubrika: Co se děje | 11. 4. 2024

Balíkovna, divize České pošty, nově umožní doručit balík na adresu bez účasti příjemci. „Nabízíme to několik dnů a očekáváme, že budeme do této oblasti poměrně masivně investovat,“ říká ředitel Balíkovny Lukáš Rampas.

Sdílené boxy si společenství vlastníků domů můžou pořídit za cenu od 80 tisíc korun podle velikosti schránek. Provoz boxu pak vyjde na zhruba 500 korun měsíčně.

K dispozici je aplikace, kterou společenství po dohodě s majiteli bytů nastaví těm, kteří budou chtít službu využívat a zároveň se finančně podílet na nákupu a následném provozu boxu.

Zařízení je napojené i na hlavní dveře, aby umožnilo vstup do objektu i doručovatelům. Nabízí nejen výdej zásilek, ale také jejich odesílání.

„V tuto chvíli probíhá oslovování bytových družstev. Začali jsme také jednání s developery, kteří staví nové domy. Právě od nich vnímáme největší zájem. Považují to za standard bytových domů,“ říká Rampas.

Do boxů teď bude dodávat zásilky pouze Balíkovka, v příští roce je umožní využívat i dalším přepravním společnostem.

Výdejní boxy i k rodinným domům

Zhruba v polovině roku nabídne Balíkovna boxy také pro majitele rodinných domů. Ti si ji budou moci umístit na plot nebo třeba zeď. Podle velikosti budou stát tři až pět tisíc korun.

V případě rodinných domů však nepůjde o „chytré boxy“ jako u bytových domů, z nichž se dá zásilka i odesílat. Privátní schránky nebudou vybavené čtečkou. Sloužit tak mají pouze k vyzvednutí doručeného balíku. Na druhou stranu se u nich nebude platit měsíční paušál.

Majitel boxu v aplikaci potvrdí, že chce balík do schránky doručit. Pro otevírání schránky si zvolí číselný kód, který vloží i do aplikace, aby si ji doručovatel mohl otevřít.

Foto: Česká pošta

Schránka u rodinného domu může sloužit třeba i sousedům. „Lze ji využívat společně. V takovém případě je ale nutné, aby sousedé uváděli jako adresu právě adresu domu, kde je schránka umístěna a ne vlastní adresu. Ale nedomnívám se, že by tyto privátní schránky byly nějak hojně sdílené, přece jenom ta cena je nízká,“ dodává Rampas.

I schránky u rodinných domů budou moci výhledově využívat další přepravní společnosti.

Balíkovna momentálně vyhlašuje na výrobu privátních boxů veřejnou soutěž. Předpokládá, že je nabídne veřejnosti na přelomu druhého a třetího čtvrtletí.

Balíkovna se oddělí od pošty

Balíkovna je samostatnou divizí České pošty. Do roka se ale chystá její transformace na samostatnou akciovou společnost bez vazby na Českou poštu, na poštovní licenci i na státní rozpočet.

„Vytvoříme ekonomicky samostatný subjekt, který bude vedený vedle České pošty. Legislativa musí určit, kdo bude majitel a zakladatel. Může to být jeden resort nebo druhý resort. A pak je relevantní bavit se o tom, jak velký podíl by mě držet stát ve společnosti, která působí na konkurenčním a extrémně vyvinutém trhu,“ říká generální ředitel České pošty Miroslav Štěpán. „Proč by stát měl peníze daňových poplatníků používat na správu a řízení společnosti, která se umí uživit sama pomocí komerčních pravidel?“ dodává řečnickou otázku.

Balíkovna zajišťuje komplexní logistiku balíkových zásilek, což představuje 80 procent objemu její práce. Dále zajišťuje přepravu listovních zásilek pro Českou poštu, a to v objemu zhruba 15 procent. Zbylá procenta patří službě Postkomplet, která se zabývá skladováním a kompletací. K 1. dubnu pracovalo v Balíkovně zhruba 5500 lidí, z toho 5100 v provozu.

