Vyplatí se nakupovat naslepo? Jak fungují nedoručené balíčky a mystery boxy

Myslíte, že by dneska mohl být váš šťastný den? Tak si kupte balíček, který se Amazonu nebo Aliexpressu nepodařilo dodat. Je nerozbalený, nikdo neví, co v něm je. A třeba to bude terno. Nebo taky bezcenný šunt. Co pak?

Co reklama neřekla

| rubrika: Co reklama neřekla | 29. 8. 2023

E-shop Recentia.cz nabízí zboží všeho druhu, přeprodává zejména laciné čínské zboží. Dva produkty ale z nabídky tak trochu vyčnívají a lákají lovce výhodných nabídek a milovníky rizika: ztracené balíky a mystery boxy.

„Zásilky plné překvapení, které vám udělají radost. Už od 290 korun za kus, 50 kusů za 4990 korun,“ láká Recentia v reklamách i na svém webu k nákupu „ztracených balíků“. Údajně jde o zásilky nakoupené od společností typu Amazon nebo eBay, které je nebyly schopny doručit.

Prodejce slibuje, že věci ukryté ve ztracených balíčcích překvapí nápaditostí a rozmanitostí – i když zároveň tvrdí, že sám jejich obsah nezná. Navzdory tomu ale zákazníky (viz galerie dole) láká doslovně na to, že obsah balíčků může mít i několikanásobně vyšší hodnotu, než je jejich pořizovací cena.

Druhým lákadlem jsou mystery boxy. Zákazník si objedná balíček, aniž by věděl, co je uvnitř. V tomto případě ovšem nejde o ztracené zásilky jiných společností, ale o mix zboží, které mu připraví sám e-shop. Recentia nabízí balíčky různých velikostí v cenové relaci od 490 do 4990 korun. Recentia na webu několikrát opakuje, že hodnota zboží přesahuje cenu, kterou zákazník zaplatí.

Rozčarování

Nedoručené balíčky se těší oblibě i ve světě. Není to česká specialita, naopak se ve větším objevují v Česku s několikaletým odstupem. Princip je jednoduchý a k popularitě pomáhají sociální média.

Balíčky od Amazonu, eBay a dalších velkých společností, které si zákazníci nevyzvednou, přepravní společnosti hromadně vydraží v aukci. Kupci si je můžou porozbalovat sami – na Tiktoku najdete řadu videí, ve kterých se někdo prokousává tisícovkou drobných balíčků z Aliexpressu – anebo můžou třeba nerozbalené balíčky prodat dál jako překvapení. Tedy ne vždy a ne všude – třeba v Singapuru to pokládají za hazard a přeprodávání nerozbalených zásilek je tu zakázáno.

Mystery boxy jsou pak plně v režii prodejců, pro které můžou být zajímavým marketingovým nástrojem ke získávání nových zákazníků. Samozřejmě pokud jsou krabice naplněné pro zákazníka zajímavým a hodnotným obsahem.

V případě e-shopu Recentia se ale místo překvapených a spokojených zákazníků množí zákazníci zklamaní. Stěžují si u spotřebitelských organizací i v internetových diskuzích a obviňují společnost, která e-shop Recentia provozuje, z podvodu.

„Za cenu 102 korun to nebylo zboží, ale nějaké skládací ramínko v hodnotě 5 korun, malá injekční stříkačka za maximálně 10 korun. Telefony neberou a peníze nevrátili,“ píše nespokojený zákazník na webu Vašestížnosti.cz, který provozuje spotřebitelské sdružení dTest.

„Dodané balíčky v žádném případě nemají ani tu hodnotu, kterou zaplatíte. Celá kampaň je klamavá reklama. Dokonce ani dárek, který má být v hodnotě 299 korun a zaplatíte za něj 99 korun, nemá hodnotu ani té stovky, kterou do toho vložíte. V žádném případě u nich nic neobjednávat,“ píše další zklamaný zákazník.

Společnost na webu Recentia.cz uvádí, že ztracené balíčky, které nabízí, jsou nedoručené zásilky velkých přepravních společností typu Amazon. Někteří rozčarovaní zákazníci ji ale podezírají z toho, že si to vymyslela. „Je to naprostý podvod. Nakoupí různé blbosti za dolar pytel, vytisknou cedulky, jakože to je z Číny, a hloupí lidé jim naletí,“ spekuluje v diskuzi na Seznamu uživatel František Troler.

Pan Jiří (příjmení neuvádí) ze zákaznického servisu Recentie ovšem trvá na tom, že původ zásilek odpovídá údajům na webu. „Funguje to tak, že dané nedoručené zásilky nakoupíme od dodavatele, který zásilky od přepravců v aukci vykupuje. Následně tyto zásilky prodáváme dále,“ tvrdí Jiří.

Za obsah odpovídá prodejce

Spotřebitelská organizace dTest na společnost, která web Recentia provozuje, eviduje celkem 199 stížností, z toho 29 z letošního roku. „Oproti minulému roku je to značný pokles,“ konstatuje ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Nejčastěji se podle ní opakují problémy se zamítnutou reklamací, neodpovídající hodnotou balíčku a neumožnění odstoupení od smlouvy.

Pro přesnost je třeba dodat, že značná část reklamací a stížností se týká jiného zboží než balíčků s překvapením.

Ačkoliv firma uvádí, že nevyhovující zboží lze vrátit, mnozí zákazníci se setkali s neuznáním reklamace. E-shop jim obvykle tvrdí, že když balíček rozbalili, zboží znehodnotili a znemožnili tak jeho další prodej.

„Objednávku jsem vrátil v zákonné lhůtě 14 dní na adrese společnosti. Záruku mi ale neuznali kvůli rozbalení dvou neprůhledných sáčků, ve kterých se zboží nacházelo. Dle společnosti jsem tímto zboží poškodil a stalo se neprodejné. Tudíž 100 % z ceny dolů. Vráceno na učet pouze 50 korun za přepravu zpět i přesto, že mě přeprava vyšla na 130 korun. Zboží přeci musím vidět, abych zhodnotil, zda je v pořádku,“ stěžuje si u dTestu Michal Kuřil.

„Co se týká neuznané reklamace, je vždy možné její vyřízení rozporovat. V závislosti na důvodu zamítnutí může být vhodným nástrojem využití znaleckého posudku, který v případě, že vyjde ve prospěch spotřebitele, dle našeho názoru spolehlivě prokáže pochybení společnosti při vyřizování reklamace. Následně může spotřebitel od smlouvy odstoupit pro nevyřízení reklamace řádně,“ radí Eduarda Hekšová.

Prodejce se nemůže zbavit ani odpovědnosti za obsah nedoručených balíčků jiných společností. „Ačkoliv prodejce uvádí, že ani on sám neví, co se v nedoručených balíčcích nachází, jsme toho názoru, že za obsah balení zodpovídá, neboť je jeho prodávajícím a odpovědnosti za prodávané zboží se tímto způsobem nelze zbavit,“ říká Hekšová. Spotřebitelům doporučuje, aby se v takových případech trvali na tom, že je prodejce neúměrně zkrátil, a požadovali zrušení smlouvy.

Neúměrné zkrácení Zdroj: Shutterstock „Zaváží-li se strany k vzájemnému plnění a je-li plnění jedné ze stran v hrubém nepoměru k tomu, co poskytla druhá strana, může zkrácená strana požadovat zrušení smlouvy a navrácení všeho do původního stavu, ledaže jí druhá strana doplní, oč byla zkrácena, se zřetelem k ceně obvyklé v době a místě uzavření smlouvy.“ Občanský zákoník, § 1793

To samé platí i pro mystery boxy. „Tyto balíčky se podle velikosti liší v cenovém rozmezí 490 až 4990 korun, přičemž společnost na svých stránkách garantuje, že hodnota balíčku bude vyšší než cena. Zde si spotřebitelé mohou bezesporu na nižší hodnotu balíčku stěžovat a uplatnit reklamaci,“ říká Eduarda Hekšová.

E-shop Recentia provozuje společnost s ručením omezeným Bombex Company, která se ještě do loňského roku jmenovala Rumble stories – pod tím jménem na ni dTest eviduje 94 stížností. Sídlo má v pražské Rybné ulici – v domě, kde stejně jako ona virtuálně sídlí tisícovky dalších společností. Sklad zboží se ovšem nachází v Hranicích na Moravě.

Společnost se čtyřletou historií vlastní podle obchodního rejstříku napůl Michal Frieb a Jiří Hon. Redakce Peníze.cz se provozovatele e-shopu snažila kontaktovat. Po několika dnech nakonec přišel e-mail od pana Jiřího ze zákaznické podpory. Místo odpovědí obsahoval odkaz na hvězdičky od mnoha spokojených ověřených zákazníků na webu Zboží.cz.

My jsme kromě toho zkusili prozkoumat ještě pochvaly dalších spokojených zákazníků přímo z webu Recentia.cz. Samozřejmě jsme nedokázali ověřit, jestli jsou pravé – zato o obrázcích rozbalených mystery boxů, u kterých se ty pochvaly nacházejí, můžeme zodpovědně říct, že byly na světě a na jiných webech dřív, než vznikly stránky Recentia.cz.

