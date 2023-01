Takhle vám vrátí peníze z nákupu. Porovnali jsme cashback portály

Obchodník chce, abyste nakupovali u něj. A odmění za to nejen toho, kdo vás k němu přivede, ale i přímo vás. Díky cashbacku dostanete zpátky procenta z útraty. Jak to funguje, na které portály se zaměřit a jaké jsou jejich bonusy?

Co je to cashback?

Slovo cashback má v Česku dva významy. Jednak je to možnost, jak si při placení kartou v obchodě vybrat obnos v hotovosti. A jednak odměna za nákup – forma slevy, kterou dostanete, když budete (zejména na internetu) nakupovat určitým způsobem. Jen nejde přímo o slevu: při samotném nákupu neplatíte míň, ale část zaplacených peněz se vám pak vrátí na účet.

Věnovat se budeme právě tomu druhému významu slova cashback. Připravili jsme přehled internetových služeb, se kterými můžete dostat peníze zpátky, zmapovali jsme jejich podmínky a připravili užitečné praktické tipy.

Velmi podobně to často funguje taky třeba u kreditních karet: pokud zaplatíte určitou kreditkou v obchodě, se kterým má banka nebo vydavatel karty smlouvu, dostáváte nějaké procento z útraty zpátky. Dnes nabízejí banky také vlastní formu cashbacku i bez kreditky – většinou tomu, kdo používá v mobilu aplikaci dané banky. O tom se krátce zmíníme na závěr. V centru naší pozornosti ale zůstanou takzvané cashbackové portály.

Jak cashback funguje prakticky?

Pokud jste ve světě nakupování s vracením peněz noví, první krok je registrace na některém z cashbackových portálů. Ideálně si při tom zrekapitulujte, v jakých obchodech na internetu nejčastěji nakupujete. Hledáte takový cashbackový portál, který bude mít mezi partnery pokud možno vaše oblíbené obchody, případně jejich rozumné alternativy.

Obchodník musí dostat jasnou zprávu, že to byl právě konkrétní cashbackový portál, který vás přivedl. Jedna možnost je, jít do zvoleného obchodu přímo z odkazu na cashbackovém portálu. Většinou na něm najdete tlačítko s označením „koupit“ nebo „přejít do obchodu“. Obchodníci totiž sledují poslední web, ze kterého jste k nim přišli.

Druhá možnost je pohodlnější a nabízí k ní přístup většina cashbackových portálů. Naistalujete si do internetového prohližeče doplňek od provozovatele cashbacku a po jeho instalaci vám pak na stránkách každého obchodu, se kterým má cashbackový portál dohodu, vyskočí upozornění, že tady je cashback k dispozici. Pokud ho chcete využít, jedním kliknutím budete automaticky znovu přesměrování na stránku e-shopu, tentokrát ale s informací, že nákup zprostředkovává cashbackový portál a že máte nárok na vrácení části útraty.

Pozor, v internetovém prohlížeči musíte mít povolené ukládání cookies – ty obchod informují o tom, odkud přicházíte a kam má vyplatit provizi. Doporučuje se, abyste během nákupu nepřeskakovali na jiné webové stránky, aby nedošlo k přepsání cookies a ke ztrátě cashbacku. A pak už nemusíte dělat nic, nákup dál probíhá jako obvykle. Problémy může při používání cashbacku dělat AdBlock (rozšíření prohlížeče pro blokování reklam). Po každém nákupu si proto zkontrolujte, jestli se načetl do systému u cashbackového portálu.

Proč cashback funguje?

Mechanismus cashbacku je jednoduchý. Obchodník chce, aby lidi nakupovali u něj. A tomu, kdo mu ty lidi do obchodu přivede, dá rád nějakou provizi. Cashbackové portály, které říkají, že když budete v tom a tom obchodě nakupovat s námi, dostanete slevu, jsou právě takoví dohazovači. Obchodník jim dává peníze za to, že díky nim nakupujete u něj, a ne u konkurence, přitom nemusel vydávat peníze na reklamu a marketing (respektive klasický marketing, jinak zprostředkování za provizi patří do odnože marketingu, které se říká affiliate marketing). A o část té odměny se pak cashbackový portál dělí s vámi. Výhodné by to mělo být pro všechny.

Odměna pro nakupujícího bývá většinou v řádu procent z ceny. Cashbackové portály sice většinou lákají na odměnu ve výši desítek procent, ale je to klasická sleva „již od“ nebo „až“, tedy taková, se kterou se s trochou štěstí potkáte jednou dvakrát za život v e-shopu s nitěmi. Ovšem i tak, pokud nakupujete přes web často, můžete s chashbackem ušetřit pár tisícovek ročně.

Jak si vybrat správný cashbackový portál?

Cashbackových portálů je na českém trhu několik. Při výběru toho správného je dobré se orientovat nejen podle výše provize, kterou nabízí svým uživatelům, ale také podle nabídky spolupracujících internetových obchodů, včetně podmínek pro výplatu provizí.

Některé cashbackové portály splupracují i se zahraničními nákupními místy, například s největším online tržištěm Aliexpress nebo zprostředkovatelem ubytování Booking.com. Lákavé jsou také různé nabídky dodatečných bonusů a odměn. Většina cashbackových portálů kromě cashbacku ještě upozorňuje na různé akční slevy případně rozdává slevové kupony.

Co konkrétně nejznámější cashbackové portály nabízejí, se můžete podívat v následujícím přehledu.

Počet partnerských obchodů: 1373

Počet kategorií obchodů: 12

Odměna z ceny zboží: 33 procent

Výplata: od 1 Kč

Potvrzení odměny: 30–70 dní

Vstupní bonus: až 300 Kč

Odměna za přidání rozšíření do prohlížeče: 10 Kč

Bonus za doporučení: 150 Kč za osobu/lze doporučit max. 30 lidí

Počet obchodů: přes 1051

Počet kategorií obchodů: 10

Odměna z ceny zboží: až 25 procent

Výplata: od 1 Kč

Potvrzení odměny: 40–60 dní

Vstupní bonus: až 60 Kč

Odměna za přidání rozšíření do prohlížeče: 10 Kč

Bonus za doporučení: 200 Kč za osobu/ lze doporučit max. 30 lidí

Počet kategorií obchodů: 12

Odměna z ceny zboží: až 50 %

Výplata: od 1 Kč

Potvrzení odměny: 2 až 8 týdnů

Vstupní bonus: 50 Kč za první nákup

Odměna za přidání rozšíření do prohlížeče: 10 Kč

Bonus za doporučení: 200 Kč za osobu/ lze doporučit neomezený počet osob

Počet obchodů: 1051

Počet kategorií obchodů: 16

Odměna z ceny zboží: až 20 procent

Výplata: od 25 Kč

Potvrzení odměny: 1 až 3 měsíce

Vstupní bonus: 50 Kč

Odměna za přidání rozšíření do prohlížeče: 10 Kč

Bonus za doporučení: až 105 Kč

Počet obchodů: více než 500

Počet kategorií obchodů: 12

Odměna z ceny zboží: až 25 %

Výplata: od 1 Kč

Potvrzení odměny: do 2 měsíců

Vstupní bonus: 50 Kč

Odměna za přidání rozšíření do prohlížeče: 20 Kč

Bonus za doporučení: až 200 Kč za osobu/počet neomezený

Počet obchodů: přes 600 obchodů

Počet kategorií obchodů: 8

Odměna z ceny zboží:

Výplata: od 299 Kč

Potvrzení odměny: od 14 až 60 dní

Vstupní bonus: 130 Kč + 150 VIP věrnostních bodů

Odměna za přidání rozšíření do prohlížeče: není

Bonus za doporučení: 350-550 Kč za osobu

Počet obchodů: přes 400

Počet kategorií obchodů: 12

Odměna z ceny zboží: až 20 %

Výplata: od 100 Kč

Odměna za přidání rozšíření do prohlížeče: 25 Kč

Bonus za doporučení: 50 Kč za osobu

Počet obchodů: přes 1000

Počet kategorií obchodů: 17

Existuje cashback bez cashbackového portálu?

Cashbackové programy fungují už spoustu let na kreditních kartách, v posledních letech je ale nabízejí banky i bez kreditek. Jejich používání bývá ale někdy omezeno na ty, kteří používají bankovní aplikaci, výběr obchodů ale zatím nebývá tak bohatý a často jde ne o dlouhodbou splupráci, ale o krátkodobé akce.

Na druhou stranu je tu ale jedna jasná výhoda: peníze zpět nezískáváte jen při nákupech online, ale taky při platbách v obyčejném obchodě. Obchody a slevy v okolí vám bankovní aplikace pomůže vyhledat, když jí dovolíte odečítat z telefonu svou aktuální polohu. Na rozdíl od slevových portálů nabízejí banky často slevy i v supermarketech, kde většina lidí nakupuje mnohem častěji než v internetových obchodech s módou nebo elektronikou. Taky doba, do které vám připíšou odměnu na účet, bývá kratší.

Slevu z nákupu poskytuje například Česká spořitelna uživatelům aplikace George v rámci programu Moneyback, Air Bank má cashback v aplikaci pod záložkou Odměny, Unicredit Bank v programu U-šetřete. Slevové programy těchto bank provozuje český startup Dateio.

Podobné služby nabízí taky Moneta pod názvem bene+, stačí platit platební kartou banky. Když platíte kartou od Raiffeisenbank nebo Equa, máte peníze zpátky z nákupů v obchodech v síti s názvem RB Club. Příbuzný produkt je i ČSOB Premium od ČSOB.

