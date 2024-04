Která sleva je falešná? ČOI má jasno, říká šéf kontroly

Novela o ochraně spotřebitele a s ní spojená nová pravidla pro stanovování slev platí v Česku už rok a čtvrt. Jak této novince prodejci přizpůsobili?

Novela zákona byla z naší strany komunikována se sdružením podnikatelů už v průběhu legislativního procesu, tedy ještě než vešla v platnost. Poskytli jsme jim jasné informace, jak k tomu budeme přistupovat a co po nich budeme požadovat.

Ten úvod, jako každá jiná právní úprava, je vždy o vymezování nějakých hranic a hledání právního výkladu. Daná úprava je převzata z evropského práva a od začátku jsme podnikatelům říkali, že ji budeme vykládat v souladu s pokyny, které k ní vydala Evropská komise.

Prodejce jsme tedy informovali a pak nastala fáze kontroly. Ty začátky byly o hledání cest a rovnání si jednotlivých názorů. A domnívám se, že v současné době se situace začíná usazovat. Požadavky, jak to nastolilo evropské právo, potažmo zákon o ochraně spotřebitele a zároveň náš výklad, jsou z velké části respektovány a tedy požadavek na poskytnutí požadovaných informací skutečně respektován je.

Tedy mluvíte o povinnosti uvádět u slevy nejnižší cenu za posledních 30 dní. Z našeho redakčního srovnání vyplynulo, že tuto podmínku většina řetězců skutečně dodržuje. Co už ale někteří nedělají, je stanovení slevy právě z této částky. A v zákoně to skutečně není explicitně řečeno. Neměla by být tedy tato formulace přesnější?

Ten zákon nemůže výslovně pojmout úplně vše a je třeba ho určitým způsobem vyložit. Jak jsem řekl, my jsme těm subjektům předem stanovili, že toto po nich budeme žádat. My to prostě v souladu s evropským právem vykládáme tak, že pakliže je vypočítána procentuální sleva, musí vycházet z nejnižší ceny za posledních 30 dní.

Michael Maxa Foto: ČOI V České obchodní inspekci začínal v roce 1992 jako inspektor. V současnosti zde působí na pozici zástupce ústředního ředitele a také jako ředitel kontroly. Vystudoval právo na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Je také potřeba doplnit, že některé členské státy k té úpravě mohly přistoupit jinak než my, například mohou být přísnější. My nikoli. Nebráníme tomu, aby tam prodejce uvedl ještě třeba další cenovou informaci. Ta ale nesmí být klamavá. Je třeba to vždy posoudit komplexně jako celek.

Z toho, co říkáte, mi ale vychází, že pravidla tedy nejsou zas tak jednoznačná. A já jako zákazník v obchodě těžko na první dobrou rozpoznám, kdo se mě snaží oklamat. Není v mých silách to během nákupu posuzovat komplexně…

Ty počátky byly krušnější, ale jde o novou právní úpravu. My se ji snažíme vykládat v souladu s evropským právem a když to zjednoduším, tak vymezit nějaké hranice. Ty se neusadí za den, ani za týden či za měsíc.

Ale já sám jako zákazník v obchodech vidím, že většina řetězců to, jak jsme řekli, že to budeme dozorovat, respektují. Pokud pak řekneme: Toto si dovolit nemůžete. A oni odvětí: Ale ano, podle výkladu zákona můžeme, pak je na řadě soud. Jeho rozhodnutí je v dalším výkladu práva stěžejní.

A na soud už v některých případech došlo?

Ty kontroly probíhaly v poměrně velkém objemu, je tam řada materiálů, které se musí teprve zpracovat. Teprve pak je na řadě soud.

Schyluje se k nějakému?

Zatím nemáme informace o tom, že by proti některému našemu rozhodnutí o pokutě za porušení paragrafu 12a zákona o ochraně spotřebitele byla podána žaloba. Ale nelze vyloučit, že takovou žalobu v nejbližších týdnech obdržíme.

Čím tedy řetězce v rámci slev nejčastěji matou zákazníky, co ukázaly kontroly?

Nejčastěji jde o nesplnění rozsahu informací podle paragrafu 12a. Převážně se jednalo o nesprávné výpočty slev. Ty informace neobsahovaly informaci o nejnižší ceně za posledních 30 dnů.

Můžete na základě kontrol říci, zda si řetězce v té novele vytvořily nějaké mezery, díky kterým mohou stanovování slev úspěšně obcházet?

Pokud budou hledat nějaké mezery, tak je na nás, jestli jim dáme výkladem toho práva stopku a na té budeme trvat. A my už jsme jasně své pozice vymezili a trvat na nich budeme. Já neumím říct, co si prodejci vymyslí, ale řada z nich se novele skutečně snažila přizpůsobit. Otázka je, jak to pochopili, ale právě proto jsme se snažili dopředu vysvětlit, jak budeme k úpravě přistupovat.

Který řetězec dostal od začátku platnosti novely za pochybení ve slevách nejvíce pokut?

Co se týče největších řetězců, naše regionální inspektoráty provedly od ledna loňského roku v jejich provozovnách stovky kontrol zaměřených na dodržování ustanovení paragrafu 12a, v jejichž rámci byly zjištěny i další nedostatky. Na základě zjištění dosud šest pokut dostala společnost Lidl Česká republika, pět Kaufland Česká republika, stejně tak Albert Česká republika a Penny Market, tři pokuty Tesco Stores ČR a dvě Billa.

Platí řetězce uložené pokuty bez výhrad?

Ano, co se týče sankcí, tyto kontrolované subjekty své povinnosti ve většině plní.

Říkáte, že pravidla u stanovování slev jsou jasně daná a hodláte je nekompromisně vymáhat. Není pak pětimilionový strop pokuty příliš nízký v porovnání s jejich tržbami, hlavně pro zahraniční řetězce? Máte v plánu zpřísňovat trest, pokud se pochybení bude opakovat?

Limit je nastavený zákonem. Pokud jde ale o novou úpravu, je korektní vůči prodejcům přistupovat poněkud obezřetněji a reagovat na to, zda chybu udělali z neznalosti, nebo schválně. A zda to, co my jim řekneme, jsou ochotni akceptovat a napravit. Takže dle mého ten začátek není o obřích pokutách, to by nedávalo smysl.

Pokud to však někdo respektovat nechce, tedy hodlá jít proti právní úpravě, pak je samozřejmě na místě pokutu zvýšit. Ale to vše se posuzuje v rámci správního řízení.

Je momentálně nějaký řetězec, se kterým byste tato pochybení ve stanovování slev řešili opakovaně?

Naši inspektoři kontrolovali v každém z řetězců stovky jednotlivých provozoven. Jak vyplývá z uvedených zjištění, v uplynulém období jsme u několika kontrolovaných subjektů zjistili nedostatky vícekrát.

Řetězce také s oblibou obarvují své cenovky do výrazné žluté či oranžové, zároveň na nich uvádějí třeba Super cena, Nejlepší cena, Nízká cena, Výhodné a podobně. Nemate toto zákazníka, který si může myslet, že jde o slevu?

Ne, to je něco jiného. Trvale nízká cena nebo nejlepší cena není sleva.

To není. Ale je to matení zákazníka, protože to může právě dojem slevy vzbuzovat?

Pakliže by se prokázalo, že je to matoucí, pak to klamavá praktika může být. Ale to se musí posoudit případ od případu.

