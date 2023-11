Kdo počítá slevy férově a kdo ne. Black Friday poprvé s novými pravidly

Zákon o ochraně spotřebitele od letoška zpřísnil. Kouzlení se slevami by mělo být těžší. Jak to vypadá v praxi, ukazuje nová analýza Hlídače shopů. Zaměřila se na slevy během letošního Black Friday.

Letošní Black Friday mělo být jiné. Poprvé s novými pravidly, která v lednu přinesla novela zákona o ochraně spotřebitele. Nekalé praktiky, na které léta ukazujeme, jsou konečně nezákonné. (Podrobně na Peníze.cz: Triky se slevami musí skončit.)

Kdo se stihl připravit, u koho ještě nacházíme problémy a kdo na nová pravidla úplně kašle a porušuje zákon? Pojďme se podívat na tradiční analýzu Hlídače shopů.

Zaměřili jsme se zejména na povinné uvádění minimální ceny před akcí a její správný výpočet. Dále si ukážeme vynalézavé používaní slevových kuponů a dalších označení „slev“.

Začněme přehledovou tabulkou, ve které je mimo jiné vidět rozdíl mezi průměrnou uváděnou a průměrnou reálnou slevou produktů v nabídce na Black Friday:

Většina sledovaných e-shopů se sladila s novými pravidly a uváděné slevy jsou reálné. Průměrné slevy jsou kolem 20 procent. Kdo uvádí průměrně přes 25 procent, dělá to už jen díky nekalým praktikám a v rozporu s novým zákonem.

Letos jednoznačně nejhůř dopadl Kaufland.cz. Internetové tržiště, kde své zboží nabízejí různí prodejci, spustil letos. Průměrné slevy uváděné v nabídce Black Friday byly 31 procent. Jenže kdyby se počítaly podle nových pravidel, dostaneme se na pět procent.

Špatně dopadla i Pilulka.cz (uváděných 30 % vs reálných 22 %), což je pro nás překvapení, protože loni slevy počítala správně.

U dalších problematických e-shopů jako Okay.cz, Notino.cz nebo TetaDrogerie.cz se nám bohužel nepodařilo z různých důvodů spočítat průměrné slevy, ale jejich praktiky si ukážeme detailněji níže.

Naopak největší české e-shopy, které sledujeme už přes pět let (Alza.cz, Mall.cz a CZC.cz), si dávají záležet a v naprosté většině případů jsou s novými pravidly sladěné. Z dalších monitorovaných e-shopů dopadl velice dobře Megapixel.cz a oproti loňsku také Lidl.cz a KnihyDobrovsky.cz.

Kdo porušuje nový zákon

Na webu Kaufland.cz se obecně u „zlevněných“ produktů vůbec neuvádí minimální cena před akcí a slevy se počítají z „DPC“ (doporučené prodejní ceny). Navíc v nabídce na Black Friday najdeme i produkty reálně ne zlevněné, ale zdražené o víc než 300 procent. Třeba tuto vojenskou síť:

Do 13. listopadu se prodávala za 852,50 koruny a na Black Friday byla v akci za 3489,96 korun se slevou 400 Kč. Pro zajímavost stejný produkt jste mohli na Kaufland.cz koupit během Black Friday od dalších prodejců s cenou pod 1000 Kč, bohužel ten čtyřikrát dražší (jediný „zlevněný“) byl podle e-shopu nejprodávanější:

„Veškerá oznámení, která vytvářejí dojem snížení ceny zboží, musí obsahovat informaci o nejnižší ceně výrobku, za kterou jej prodávající nabízel a prodával v době 30 dnů před poskytnutím slevy (případně od okamžiku, kdy začal výrobek nabízet a prodávat, pokud je výrobek v prodeji méně než 30 dnů). V tomto smyslu musí být tedy sleva z ceny prezentována vždy spolu s uvedením předchozí ceny jako ceny referenční,“ připomíná Jana Malovcová z advokátní kanceláře Mavericks:

„Porušování těchto povinností je přestupkem, za který může Česká obchodní inspekce uložit prodejcům pokutu až pět milionů korun. Za jednání, která dále naplňují znaky nekalé obchodní praktiky, mohou pak být uloženy i citelně větší sankce, a to až do výše čtyř procent celkového ročního obratu prodejce (respektive do 50 milionů korun, není-li informace o ročním obratu dostupná),“ dodává Malovcová.

Další typický příklad nerespektující nová pravidla je tento krém na Pilulka.cz:

Produkt byl zařazen v nabídce Black Friday za 549 korun s uvedenou sedmiprocentní slevou, vypočtenou z přeškrtnuté ceny 599 Kč. Nicméně když se podíváme na historii prodejní ceny produktu, od 18. října do 3. listopadu (tedy v období 30 dní před aktuální slevovou akcí) byl prodáván za 433 Kč. To je minimální cena před akcí, kterou musí prodejce uvést. A oproti té byl produkt během akce na Black Friday o 26 procent zdražen.

Pilulka.cz u produktů v akci Black Friday uvádí různé typy slev („Super cena“, „Pilulka cena“ a podobně), jenže ve víc než 65 procentech případů neuvádí vůbec žádnou referenční cenu (ani minimální cenu před akcí):

„Minimální cena před akcí musí být uvedena u jakéhokoliv oznámení, které u spotřebitele vytváří dojem snížení ceny. Tedy nejen v případech, kdy prodejci v oznámení o snížení ceny uvádí konkrétní měřitelnou slevu, ale také v případech, kdy používají pouze obecná oznámení typu ‚sleva‘, ‚speciální nabídka‘ nebo ‚nabídka Black Friday‘,“ podotýká Jana Malovcová z advokátní kanceláře Mavericks

TetaDrogerie.cz je další z e-shopů, kde jsme našli evidentní porušování nových pravidel. Uvedená minimální prodejní cena před akcí vůbec neodpovídá historii prodejní ceny. Například tento parfém zařazený do nabídky Black Friday byl reálně zlevněn o 20 procent – z 999 Kč na 799 Kč. E-shop ale uváděl daleko větší zlevnění ze 1799 Kč. Za takovou cenu ale produkt letos nabízel jen několik dní, naposledy 2. srpna:

Podobný příklad porušování nových pravidel jsme nalezli na Okay.cz. Například tato mikrovlnná trouba je zařazena do nabídky Black Friday s „dodatečnou slevou“ z 2199 na 2099 korun, informace o minimální ceně před akcí chybí a podle našich dat je produkt reálně zdražen o 15 procent (jelikož minimální cena před akcí je podle historie ceny 1817 Kč):

Každopádně Okay.cz se na nová pravidla pravděpodobně připravoval, jak je vidět z pojmenování proměnných ve zdrojovém kódu:

Další problémové slevy

I u dalších e-shopů jsme narazili na produkty se špatně uvedenou slevou. Spíše než na systematický problém to ale vypadá na nevyladěné systémy.

Problematické produkty jsme nalezli například v nabídce Black Friday na Allegro.cz, které vstoupilo na náš trh tento rok. Například tento mixér zlevněný z 529 na 449 korun:

Když se podíváme na historii ceny na Hlídači shopů, zjistíme, že produkt podle nových pravidel není vůbec zlevněný: minimální cena před akcí je taktéž 449 korun (za tolik ho nabízeli ještě 27. října):

Datart.cz vyšel v celkovém hodnocení reálných slev dobře, u sedmi procent produktů v nabídce na Black Friday ale neuváděl minimální cenu před akcí. Příkladem je tento Gamepad:

Produkt je zařazen v kategorii Black Friday (také na detailu produktu je štítek „Black Friday“), nicméně minimální cena před akcí chybí. Podle našich dat je reálná sleva podle nových pravidel nulová (produkt by těsně před Black Friday v podobné slevové akci).

Elektroworld.cz vyšel ve statistikách taky dobře, ale i u něj jsme v nabídce Black Friday našli produkty, které měly špatně uvedenou minimální cenu před akcí. Například tato řetězová pila:

Produkt je sice zlevněný, ale uvedená minimální cena nereflektuje předchozí říjnové zlevnění, takže uvedená sleva je vyšší než reálná.

Podobné problémy jsme našli na Lekarna.cz. Například tento doplněk stravy byl před Black Friday zdražený na 28 dní. Ještě do 19. října stál 239 Kč, od 20. října do 16. listopadu ho zdražili na 319 Kč, pro Black Friday pak byl „zlevněn“ na 249 korun. Minimální cena před akcí (která se počítá v období minimálně 30 dní) je tedy 239 korun, takže produkt byl na Black Friday reálně zdražen o čtyři procenta.

Zajímavým problémem je zvýšení ceny po zlevnění v rámci stále trvající slevové akce. Například Mironet.cz uvádí minimální cenu před „Blue Friday“ většinou správně s poznámkou „původní cena je nejnižší cena 30 dní před začátkem akce 1. 11. 2023“. Nicméně v některých případech následně produkt v rámci svého Blue Friday po původním zlevnění zdraží a stále uvádí původní minimální cenu před akcí, jako například u tohoto krmiva:

I to je podle Jany Malovcové také v rozporu s novými pravidly: „V této souvislosti myslí novela zákona i na postupné zvyšování slev, při kterém může prodejce uvést nejnižší cenu výrobku v období 30 dnů před prvním poskytnutím slevy. Jakmile však postupné zlevňování přeruší jakýmkoli nárůstem ceny, následná sleva (která již není součástí postupného zlevňování) musí být oznámena vzhledem k referenční ceně za 30 dnů před poskytnutím této nové slevy,“ říká.

AAAauto.cz počítá v případě reálně zlevněných nabídek slevy správně, nicméně u 49 nabídek v akci na Black Friday jsme narazili na případ, kdy je vůz zařazen do nabídky s uvedenou slevou rovnou od začátku prodeje. Například tento vůz se v nabídce objevil 18. listopadu – hned se čtyřprocentní „slevou“:

Cesta oklikou přes kupony

Od začátku platnosti nového zákona se roztrhl pytel se slevovými kupony. Některé e-shopy je používají také během Black Friday, ale nedodržují nová pravidla.

Tak například tento holicí strojek na Lekarna.cz:

Inzerovaná 20procentní sleva z 2379 korun je automaticky odečtena v košíku. Informace o minimální ceně před akcí chybí. Ta je mimochodem 1999 Kč, takže produkt je do aktuální 20% akce prakticky o stejných 20 % zdražen.

„Podle pokynů k výkladu nových pravidel musí být předchozí cena, kterou obchodník uplatňoval po stanovené období před uplatněním slevy z ceny, uvedena v každém oznámení o slevě, tedy například i tam, kde je poskytnutí slevy vázáno na uplatnění slevového kódu, který je k dispozici všem zákazníkům,“ podotýká advokátka Malovcová.

Slevové kupony pro Black Friday využívá také Notino.cz. Například tato maska. Ze začátku s 15procentním kódem, který produkt „zlevnil“ z 212 na 180 korun. Jako minimální cenu ale samotný e-shop uvádí 146 korun. Takže produkt je (i s použitím 15% slevového kuponu) reálně zdražen o 23 procent:

Pro zajímavost: během Black Friday se u masky měnil 15% slevový kupon z „Notino“ na „Black“ – současně se zvýšením ceny z 212 na 222 korun (tedy ze 180 na 189 korun po „slevě“):

Dalším problémem u slevových kuponů na Notino.cz je neuvádění minimální ceny na přehledu produktů v nabídce Black Friday. Zde je vidět pouze plná cena a 15% kupon:

„Má-li být referenční cena uvedena v každém oznámení o slevě, platí to podle našeho názoru jak pro údaje uvedené v detailu daného produktu, tak i pro údaje uvedené v přehledu produktů, které představují první informaci zákazníka o slevě, a mohou tak podstatně ovlivnit jeho chování při nákupu,“ říká advokátka Malovcová.

„Nová pravidla zároveň nebrání prodejcům, aby při oznámení slevy z ceny uváděli i jiné referenční ceny za předpokladu, že jsou takové dodatečné referenční ceny jasně vysvětleny, nezpůsobují záměnu a neodvádějí pozornost spotřebitele od hlavní referenční ceny. Tak třeba obchodník, který poskytuje slevy častěji než jednou za 30 dní, může spotřebitele nad rámec svých povinností informovat i o dalších předchozích cenách, musí to však učinit jasně a srozumitelně, aby spotřebitele nezmátl nebo neuvedl v omyl ohledně toho, jaká je hlavní referenční cena,“ dodává Malovcová.

Dalším problémem u kuponů je jejich zohledňování při výpočtu nejnižší ceny před akcí. Většina e-shopů používá kupony během celého roku, nicméně do výpočtu minimální ceny před aktuální akcí nezohledňují kupony z akce minulé, i když končila v období 30 dní před aktuální akcí.

Co si může prověřit každý

U e-shopů, které monitorujeme stále, můžeme jednoduše ověřit, jestli e-shop správně počítá minimální cenu před akcí. U ostatních bohužel ne. Ale: všechny e-shopy jsou povinné minimální cenu během akce zobrazovat a uváděnou slevu počítat právě z ní. Jestli to dělá, to si každý může snadno ověřit.

Když tedy uvidíte například podobný výpočet slevy z doporučené maloobchodní ceny, je jasné, že e-shop porušuje zákon o ochraně spotřebitele.

A když e-shop minimální cenu před akcí zobrazuje (na příkladu níže drobným textem u ID produktu), slevu musí počítat z ní, nikoliv z libovolné přeškrtnuté ceny (jako v tomto případě).

Bohužel u řady českých e-shopů je tohle pořád běžná praxe. A nejen u českých — tým Hlídače shopů vytvořil pro Evropskou komisi interní nástroj pro kontrolu souladu inzerovaných slev s novými pravidly a výsledky jsou podobné.

Při loňském Black Friday jsme nalezli porušení pravidel u víc než 40 procent ze 176 monitorovaných e-shopů v jedenácti členských zemích. Do monitoringu letošního Black Friday se zapojilo šestnáct členských států, které dohromady kontrolují přes 600 e-shopů. Výsledky budeme znát koncem roku.

