Malé e-shopy nabraly správný kurz. I díky dostupnějším technologiím

„Menší online obchody už mají dnes stejně dobré nástroje jako ty velké,“ říká Samuel Huba, ředitel platformy Shoptet. Co se dostupnosti technologií týče, hra se podle něj vyrovnala. Malé a střední obchody rostou, částečně i na úkor těch velkých.

O Česku se říká, že je rájem e-shopů. Není to přehnané tvrzení?

Vůbec ne. Z pohledu počtu e-shopů na počet obyvatel je Česko bezesporu evropskou špičkou. Působí zde okolo 50 tisíc e-shopů. Zahrnuje to malé a střední firmy, stejně tak větší značky, které expandují. Z našich dat, které zahrnují více než 60 procent e-shopů v Česku, vidíme, že i když covidový boom je za námi, stále vznikají nové. Byť už v pomalejším tempu. Na druhou stranu v rámci celého retailu v tuzemsku se přes e-shopy prodá 15 až 16 procent zboží. Například ve Velké Británii a dalších západních ekonomikách to je okolo 30 procent z celého retailu. Takže stále je tu docela velký prostor pro to, aby e-commerce v Česku ještě rostla.

Projevuje se u nákupů přes internet zhoršená ekonomická situace?

To záleží na tom, jakou optikou se na to podíváte. Jak jsem již zmínil, na naší platformě vidíme data více než 60 procent e-shopů působících v tuzemsku. Co do objemu prodejů to představuje 25 procent, které přes Shoptet „protečou“. Data od velkých hráčů ukazují, že jako celek e-commerce letos klesá. V prvním kvartále trh podle nich zaznamenal pokles 13 procent, ve druhém kvartále osm procent. Současně ale vidíme z našich čísel, že e-shopy, které fungují přes naši platformu, stále rostou. A nejedná se o jednotky procent, ale o dvojciferný meziroční růst směrující k 20 procentům. Řeč je zejména o menších a středně velkých e-shopech.

Čemu takový vývoj přičítáte?

Zdá se, že malí a střední podnikatelé, přestože zde máme krizi a inflaci a přestože e-commerce jako celek klesá, se situaci dokázali přizpůsobit a vytěžit z ní pro sebe maximum. Patrně získávají na trhu podíl na úkor větších hráčů, kteří klesají.

Jak by mohl segment e-commerce uzavřít letošní rok?

Předpokládáme, že pro letošek skončí trh stagnací. Malí a střední e-shopaři porostou. Rok 2024 bude v e-commerce opět růstový.

Co z toho plyne pro e-shopaře, na co by se měli připravit?

Mohli jsme sledovat, že když trh rostl, bylo pro e-shopy lehčí růst společně s ním. Teď když trh jako celek stagnuje, je zde větší citlivost na chyby, vyšší tlak na efektivitu. Jinými slovy, pro e-shopaře je klíčová práce na efektivitě, a to ve všech směrech. V tom, jak pracují se svými zákazníky, jak efektivně se jim je daří získávat. Neméně důležitá je práce s cash flow či optimalizace procesů ve skladě. Podstatné je i to, jak fungují při optimalizaci procesů, které mají vliv na jejich profitabilitu. Nebo na práci s vlastním brandem. Tou lze totiž docílit nižších akvizičních nákladů, tedy nákladů na získávání nových zákazníků.

Vedle e-shopů se v poslední době začínají více prosazovat také marketplaces, tedy online tržiště. Jakou roli vlastně hrají?

Pro firmu je marketplace jedním z prodejních kanálů. Někdo prodává čistě jen přes e-shop, někdo má k tomu i kamenné prodejny. A online tržiště je prostě další kanál, přes který může své zboží prodávat. Každý z těchto kanálů má svoji mechaniku, způsob fungování.

Charakteristika online tržišť sama o sobě předurčuje skupinu e-shopů, proto které jsou vhodné. Ze své podstaty jsou marketplaces levnější. Jejich pravidla určují například také to, jaké musí e-shop držet zásoby. Pro e-shop prodej jejich prostřednictvím znamená rovněž vyšší nároky na cash flow, protože peníze, které zaplatí zákazník na marketplace, se k e-shopu dostanou později. Za každou transakci navíc musí e-shop zaplatit online tržišti provizi. Nejzásadnější je ale fakt, že zákazník, kterého marketplace přinese, je v podstatě „půjčený“ zákazník. Kontakt s ním totiž nemá e-shopař, ale právě marketplace. Takový zákazník se poté nevrací nakupovat na e-shop, ale zase na online tržiště. A to z pohledu budování značky, dlouhodobého vztahu se zákazníkem, nemusí být například pro malé e-shopy nejvhodnější. Ale jsou segmenty, kde to svůj přínos mít může.

Mají digitální tržiště ve světě e-commerce budoucnost?

V našem regionu bych to přirovnal k tomu, co se odehrálo v retailu před 25 roky, když začaly do střední Evropy přicházet obchodní řetězce jako K-Mart či Carrefour a začaly zde otvírat hypermarkety. Něco podobného se odehrává i teď, marketplaces jsou takové „hypermarkety“ ve světě e-commerce. Zákazník může nakoupit široké spektrum produktů na jednom místě. Tím hlavním tahákem je ale cena, kterou online tržiště, stejně jako hypermarkety, stlačují.

Přesto vedle hypermarketů stále fungují tisíce malých obchodů a spousta specializovaných prodejen. A totéž se určitě odehraje i v oblasti e-commerce trhu. Ale nemyslím si, že by u marketplaces přišel nějaký boom, který nastal před desítkami let v některých zemích Evropy, kde jeden marketplace výrazně dominuje e-commerce trhu.

Před několika lety možná ještě platilo, že velcí hráči měli služby a technologie, které jim dávaly směrem ke koncovým zákazníkům výhody. Ať už jde o nákupní zkušenost, či zákaznický servis nebo platební metody. Ale ta hra, ty možnosti a služby se už hodně vyrovnaly. A to mimo jiné i díky technologiím, které dnes i menší hráči na trhu mají k dispozici, díky platformám, jako je Shoptet. Příkladem je naše platební brána. Technologie, na kterých je postavená, jsou stejné a mnohdy lepší, jako používají velcí hráči.

Menší e-shopy tedy mají v současné době stejně dobré nástroje jako velcí hráči?

Nejen to. Řekl bych, že ty výhody se víc překlopily na jejich stranu, a proto rostou. To je podle mě hlavně tím, že ti malí hráči dokážou ve svém segmentu zákazníkům pomoct, poradit či vyřešit problém daleko lépe než ti velcí. A těch menších jsou zde tisíce. Ukazuje se to i v číslech, která vidíme z minulého roku i letos. Menší e-shopy rostou, větší jako celek klesají.

Svět e-commerce se tedy hodně mění. Posouvá se dál i Shoptet?

Od samého začátku. Jsme technologická firma a v našem odvětví je změna, „adoptování“ stále nových a nových technologií něco, co je naším denním chlebem. Když přijde nějaká technologie, která je lepší, musíme s ní začít pracovat také. Protože to samé dělají ostatní firmy, konkurence, ať už ta česká, nebo globální. Jako firma jsme i díky tomu za těch 14 let hodně vyrostli a s námi i naši e-shopaři.

Rozšiřujete také spektrum služeb?

Samozřejmě. Například minulý rok to bylo naše už zmiňované platební řešení Shoptet Pay. Před pár měsíci jsme pak vstoupili i do offline světa se svými vlastními platebními terminály. Shoptet tak není už jen technologická platforma, která podniká v online světě, ale pronikáme také do „fyzična“. Protože i tam jsou naši zákazníci, mají kamenné prodejny, prodávají i v tom fyzickém světě.

Chystáte ještě nějaké novinky?

Momentálně spouštíme novou službu v rámci Shoptet Pay, která dostala název Shoptet Boost. Jde o financování pro malé a střední e-shopy, což je poměrně unikátní služba, protože přístup malých a středních podnikatelů k bankovnímu financování je poměrně omezený. A není tu nikdo, kdo by uměl tento segment obsloužit v rámci e-commerce. Toto financování dovolí malým a středním e-shopařům zrychlit jejich růst, financovat třeba už tuto sezonu Vánoc. A to je něco, co je takovou naší mantrou – pomáhat e-shopařům růst a být úspěšní.

