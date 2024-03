Banky lákají na nové bonusy. Tisíce získáte snadno

Raiffeisenbank: až 3000 Kč pro nové klienty

Nejsnadnější cestu k nejvyššímu bonusu nabízí Raiffeisenbank. Novým klientům, kteří si u ní otevřou jakýkoliv běžný osobní účet, bude posílat 500 korun po dobu šesti měsíců. K získání celkem 3000 korun stačí aspoň třikrát měsíčně zaplatit debetní nebo kreditní kartou.

Akce patří k nejatraktivnějším na trhu v porovnání s bonusy, s nimiž banky přišly v posledních letech – co do výše odměny a podmínek jejího získání. Ani podrobná pravidla neobsahují žádné háčky, které by zájemce nepříjemně překvapily. Základní varianta konta nazvaná Chytrý účet je bez poplatků a bez závazků.

Podmínka minimálně tří plateb kartou za měsíc se dá splnit jednoduše. Počítají se prakticky jakékoliv platby v jakékoliv výši. Může tedy jít o platby u terminálu v prodejně („kamenný obchod“) nebo na internetu.

Pozor jen na to, aby se platby stihly v příslušném kalendářním měsíci také zaúčtovat – tedy aby je banka skutečně odepsala z účtu (nejen zablokovala). Splnění podmínky proto není dobré nechávat až na konec měsíce. Kdo chce předejít tomu, že narazí na pomalejšího obchodníka, měl by raději včas udělat víc plateb u různých obchodníků.

Při splnění podmínek za kalendářní měsíc – aspoň tři zaúčtované platby kartou – pak banka připíše na účet odměnu 500 korun nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Klient může získat maximálně 3000 korun, když podmínku splní v každém ze šesti měsíců za sebou. Měsíc založení účtu se přitom nepočítá, podmínka se hodnotí až od toho následujícího.

Odměnu dostane nový klient, kterému je aspoň 18 let, neměl v posledním půl roce jiný běžný účet v Raiffeisenbank a neúčastnil se předchozí akce „6 x 500 Kč“ v loňském roce.

Komerční banka: 2000 Kč pro nové klienty

Akci na podporu své nové mobilní aplikace KB+ spustila Komerční banka. Podmínkou je sjednání nového účtu právě prostřednictvím této aplikace. Odměna cílí jen na nové klienty, kteří za poslední rok (od 1. března 2023) neměli v Komerční bance žádné bankovní produkty.

Na výběr jsou čtyři běžné účty – takzvané tarify. Tarif Start je bez paušálu a bez poplatků za základní služby (zdarma jsou výběry z bankomatů sdílené sítě KB, Monety, Air Bank a UniCredit; výběry z ostatních bankomatů v Česku přijdou na 39 Kč, v zahraničí na 99 Kč). Vyšší tarify jsou placené a nabízejí například levnější nebo bezplatné výběry z cizích bankomatů a také multiměnový účet.

Odměnu 2000 korun dostane nový klient (starší 18 let), který si do konce května sjedná některý z účtů a aspoň dvakrát během dvou měsíců zaplatí kartou. Na výši platby nezáleží. Může jít o platbu v kamenném obchodě nebo na internetu.

Kdo si založí účet do konce března a během dvou měsíců splní podmínky, dostane bonus do konce června. Při založení účtu v dubnu přijde bonus do konce července, při založení v květnu přijde do konce srpna. Samozřejmě: přinejmenším do data připsání odměny nesmí klient vypovědět smlouvu.

UniCredit: vstupenky do kina, nebo až 4000 Kč s investováním

UniCredit Bank dál nabízí novým klientům až dvanáct lístků do sítě multikin CineStar zdarma. Zájemci musí splnit tři podmínky: založit si do konce června některý z běžných účtů (varianta Start je zdarma bez dalších podmínek), zadat při online založení účtu promo kód CineStar24 a aspoň třikrát měsíčně zaplatit kartou.

Za každý z šesti měsíců, v němž je podmínka tří plateb kartou splněna, dá banka dvě vstupenky na libovolný 2D film ve zmíněné síti kin. Kartou lze zaplatit jakoukoliv částku u terminálů v obchodech nebo na internetu.

Kdo nechce vstupenky do kina, může v UniCredit využít novou akci s finanční odměnou až 4000 korun. Ta se skládá ze dvou částí: odměna za aktivní účet a odměna za pravidelnou investici. Podmínky jsou trochu komplikovanější:

Pro získání odměny za aktivní účet ve výši 1000 korun je nutné aspoň třikrát měsíčně zaplatit kartou v celkové částce minimálně 4000 korun. Tuto podmínku je potřeba plnit přinejmenším po dobu šesti kalendářních měsíců po sobě jdoucích bez přerušení.

Celkem je tedy nutné zaplatit během roku kartou aspoň 24 tisíc korun, a to tak, aby v každém kalendářním měsíci proběhly nejméně tři platby a aby součet plateb v každém měsíci dělal přinejmenším 4000 korun. Počítají se platby u terminálů v obchodech i na internetu – kromě převodů peněz na účty digitálních peněženek (například Revolut).

Pro získání druhé části odměny – ve výši 3000 Kč – je nutné do konce dubna sjednat pravidelné investování prostřednictvím UniCredit Bank, a to nejméně ve výši 1000 korun měsíčně po dobu půl roku (šesti po sobě jdoucích kalendářních měsíců bez přerušení). Na výběr jsou produkty U Invest Plus nebo Rytmus Select. Od bonusu a případného výnosu investic je však potřeba odečíst poplatky podle standardního ceníku společnosti Amundi, která tyto produkty pro UniCredit zajišťuje.

Skip Pay: až 2700 Kč za odložené platby

Lidé, kteří si nově založí ověřený účet Plus u služby Skip Pay, dostanou až 1500 Kč na první nákup v e-shopu CZC.cz. Nabídka nemá žádné další podmínky ani omezení (například nějaká minimální hodnota samotného nákupu). Nákup do výše 1500 Kč je tedy ve výsledku zdarma, nákup nad 1500 Kč bude levnější právě o slevu 1500 Kč.

Při dalším používání karty mohou klienti během jednoho roku získat v součtu dalších 1200 korun: stovku za každý měsíc, v němž přinejmenším pětkrát zaplatí kartou a zároveň jejich celkové platby kartou dosáhnou aspoň 10 tisíc.

Skip Pay patří do skupiny ČSOB a zaměřuje se hlavně na odložené platby. Pro nakupujícího funguje odložená platba podobně jako kreditní karta: když zaplatí dluh do určeného data, jde prakticky o bezúročnou půjčku.

ČSOB: pětistovka za posílání důchodu

Na jednorázovou odměnu 500 korun láká ČSOB klienty od 65 let věku. Stačí, aby si na účet nově nechali posílat důchod. Akce je nejen pro nové klienty (s účtem založeným během března), ale také pro dosavadní klienty (s dříve založeným účtem, pokud na něj zatím nechodil důchod). Odměnu pak dostane ten, komu nejpozději do konce června na účet aspoň jednou nově přijde důchod.

Creditas: soutěž o 100 tisíc a devět dalších výher

Do konce března trvá soutěž Banky Creditas. Hraje se o hlavní cenu 100 tisíc korun a devět dalších hodnotných výher: poukaz na zážitkový pobyt v hodnotě 50 tisíc (2. místo), poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 25 tisíc (3. místo) a poukazy na nákup zboží v Alza.cz v hodnotě 10 tisíc (4. až 10. místo).

Podmínkou účasti v soutěži Creditas je registrovat se na webu banky a zaplatit osobní kartou Creditas alespoň pětkrát měsíčně vždy přinejmenším 500 korun. Každá z pěti plateb za měsíc tedy musí dosáhnout alespoň 500 korun nebo ekvivalent této částky v jiné měně.

Některou z deseti odměn získají jenom vylosovaní výherci – nedosáhne na ně automaticky každý účastník.

