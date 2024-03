Chcete převést účet na někoho jiného, aby mu zůstalo číslo. Kde to jde?

Možnost změnit majitele běžného účtu v rámci banky tak, aby mu zůstalo stejné číslo, nabízejí jen tři banky. Zjišťovali jsme, co je k tomu potřeba.

Je to výjimečná situace, občas ale nastat může – jak ukazují i zkušenosti čtenářů webu Peníze.cz. Běžný klient (nepodnikající fyzická osoba) může mít zájem převést svůj dosavadní účet na nového majitele, typicky v rámci rodiny a samozřejmě v rámci stejné banky.

Příkladem je účet, který používá starší majitel nemovitosti, třeba bytového domu. Nemovitost je součástí rodinného majetku, neslouží primárně k podnikání a nevlastní ji právnická osoba. Na tento samostatný účet chodí všechny pravidelné platby od nájemníků a zároveň z něj odcházejí platby související s vlastnictvím domu, například za energie.

Někteří z majitelů se zajímají, zda je možné při převodu nemovitosti, typicky na potomka, přepsat na něho i tento běžný účet. Tak, aby novému majiteli zůstalo číslo účtu a nemusel si zakládat nový. Jde o situace, kdy budoucí majitel nemovitosti nechce být jen disponentem účtu, respektive dosavadní majitel se od ní chce zcela odstřihnout.

Samozřejmě: nejjednodušší je, když si nový majitel založí zcela nový účet, třeba i v jiné bance. Už řadu let to lze díky internetu velmi snadno a rychle, bez dalších nákladů a poplatků. Na nový účet pak postupně převede všechny pravidelné příchozí i odchozí platby. A pro jistotu nechá nějakou dobu fungovat souběžně oba účty – aby zjistil, co všechno ještě chodí na ten dosavadní, a odesílatele případně znovu informoval o změně. Případný zůstatek na účtu lze mezi příbuznými převést jako dar (ideálně s písemným dokumentem) bez dalších nákladů.

Jenže pro někoho je to komplikace v řádu hodin až desítek hodin, především je pak potřeba se k tomu opakovaně vracet během delší doby. Napadne ho: neexistuje jednodušší, rychlejší řešení, třeba i za poplatek třeba 1000 korun, který bude ve výsledku pořád levnější, protože čas jsou peníze?

Kdo umí převést číslo účtu na nového majitele?

Obecně platí, že přepsat osobní běžný účet na jiného majitele lze. Aby mu zůstalo stejné číslo účtu, včetně kódu banky, tedy části za lomítkem, musí k převodu dojít jen v rámci stejné banky.

Provádění této služby však žádný zákon bankám nenařizuje. Je tak jen na ochotě každé z nich, zda ji případným zájemcům umožní.

V současné době ji klientům zajišťují jen Česká spořitelna, Komerční banka a Creditas.

Jde na běžných účtech ušetřit? Ano! Vyberte si účet s výhodnějšími podmínkami a ušetřete až pár stovek měsíčně. Ať jste podnikatel, soukromá osoba nebo student. Chci ušetřit na poplatcích

„Tuto změnu udělat umíme. Služba je i součástí našich všeobecných obchodních podmínek. Změnu majitele účtu provedeme, když oba přijdou na pobočku,“ říká Lukáš Kropík z tiskového oddělení České spořitelny.

Převodu podle něj můžou bránit některé omezení – například když je majitel účtu v exekuci, insolvenci nebo když je s účtem spojeno nějaké zástavní právo. Z obchodních podmínek mimo jiné vyplývá, že ke změně majitele účtu může dojít po předchozím písemném odsouhlasení žádosti klienta. Banka ji tím pádem nemusí provést.

„Změnu majitele osobního účtu v případě, že si to klient přeje, umožňujeme,“ potvrzuje také Michal Teubner z tiskového oddělení Komerční banky. „Postoupení práv se provádí smluvně na pobočce za přítomnosti postupitele, což je původní majitel účtu, a postupníka, tedy nového majitele účtu,“ upřesňuje.

Obě banky říkají, že tuto službu zajišťují pro klienty bez poplatku. Zájemců o ni příliš není. Spořitelna vyřizuje řádově jednotky takových případů měsíčně. Je nicméně otázkou, jestli za nízkým zájmem nestojí také malá informovanost klientů o této možnosti.

„Více změn majitele účtu děláme v případě dědictví, ale to jiná situace – tam se dědic rozhoduje, zda si chce účet ponechat, nebo ne,“ říká Kropík.

„Postoupení účtu možné je. Pokud je případ odůvodněný, jako ve vámi popsaném případě, lze to udělat. Klient musí doložit relevantní důvod převodu. Celý proces trvá přibližně dva dny,“ říká Ivana Pícková, ředitelka retailového bankovnictví Creditas.

Ve většině bank neuspějete

Ostatní banky změnu majitele osobního účtu v popsaném modelovém příkladu nezajistí.

„Je to to technicky velmi náročné a tento požadavek není mezi klienty častý,“ vysvětluje Michal Kuzmiak z tiskového oddělení Air Bank.

„Požadavků na takovou změnu registrujeme minimum. V tomto případě si nový majitel nemovitosti musí založit vlastní účet na své jméno,“ říká Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky.

Stejně popisují situaci i mluvčí ČSOB, Raiffeisenbank, UniCredit Bank, Monety nebo mBank.

„V jistých případech může být důsledek, že se číslo účtu přenese na jinou osobu, například při dědictví nebo vstoupení/vystoupení ze společného účtu,“ připomíná mluvčí mBank Kristýna Dolejšová.

Vstřícnější jsou banky v případě převodu čísla účtu u firem. I banky, které službu neumožňují u osobních účtů, ji nabízejí u podnikatelských účtů.

„Tato možnost je k dispozici jen v případě firemních účtů a za situace, kdy dojde k odprodeji firmy,“ potvrzuje Tereza Kaiseršotová, mluvčí Raiffeisenbank.

„Pro osobní účty službu nemáme a v segmentu komerčních klientů je požadovaná spíše výjimečně,“ říká Zuzana Filipová, mluvčí Monety.

Olga Skalková O bankách a finančních institucích píše od 90. let. Byla součástí ekonomického týmu Hospodářských novin, psala i na weby iHNed.cz a Aktuálně.cz. Teď píše externě pro Peníze.cz. Ráda tráví čas s rodinou a přáteli, chodí do... Další články autora.

Srovnávat se vyplatí Kalkulátor.cz je srovnávač, který lidem šetří peníze ve světě energií, pojištění a financí. My počítáme, vy šetříte. Porovnat nabídky dodavatelů

Sdílejte článek, než ho smažem