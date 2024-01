Peníze vložíte i bez karty, hlásí třetí banka. Stačí mobil nebo hodinky

Do vkladomatů Monety lze nově vkládat hotovost i bez plastové platební karty. Klientům stačí mobilní telefon nebo chytré hodinky s kartou v digitální podobě.

Takzvané tokenizované karty, které jsou v mobilních zařízeních nahrány ve službách typu Apple Pay, Google Pay nebo Garmin Pay, umožní klientům rovněž zjistit zůstatek na účtu.

„Až dosud byl v rámci bankomatové sítě Monety prostřednictvím mobilních telefonů či hodinek a v nich nahraných platebních karet možný pouze výběr hotovosti. Nyní tuto službu rozšiřujeme také na vklady,“ říká mluvčí Zuzana Filipová.

Pro nově tokenizované karty je vklad do bankomatu dostupný následující den po tokenizaci (nahrání karty do mobilního zařízení, respektive její přidání do virtuální peněženky daného mobilu či chytrých hodinek). Nově zavedená služba neumožňuje vklady hotovosti na cizoměnové a dětské účty, dodává mluvčí.

Moneta Money Bank je teprve třetí, která v Česku bezkontaktní vklady hotovosti umožnila. Bezkontaktní čtečky dosud na svých bankomatech zavedly jen Air Bank a Česká spořitelna, nyní je už mají na všech přístrojích.

Novinka od Monety je zatím dostupná jen pro její klienty. Vkládat hotovost přes bankomat je totiž v Česku zatím obecně možné jen do přístroje banky, u které má klient svůj běžný účet a k ní i kartu. Vedle Air Bank, České spořitelny a Monety fungují vkladomaty také v síti ČSOB, Komerční banky, Raiffeisenbank, Fio a UniCredit – tyto banky však umožňují vklady jen prostřednictvím plastové karty.

Možnost vkládat hotovost prostřednictvím bankomatu by se však měla brzy rozšířit. Sdílená bankomatová síť Monety, Komerční banky, Air Bank a UniCredit během letošního roku umožní vklady hotovosti i klientům dalších zapojených bank – například klient Air Bank bude moct vložit peníze na svůj účet prostřednictvím bankomatu Monety. Sdílená síť zatím nabízí klientům ostatních zapojených bank jen výběr hotovosti.

„Společným cílem je začít podporovat vklady hotovosti ve sdílené síti během letošního prvního čtvrtletí. Jde o technicky dost náročnou záležitost, a proto v tuto chvíli nemůžeme říct přesnější datu spuštění vkladů ve sdílené síti. S ohledem na to nelze ani sdělit, zda sdílená síť bude hned od začátku podporovat i vklady mobilem a chytrými hodinkami, nebo k tomu bude nutná plastová karta,“ říká Zuzana Filipová, mluvčí Moneta Money Bank.

Bez ohledu na to by se dostupnost vkladů hotovosti jen přes mobil nebo hodinky měla brzy zvýšit. Nejblíže k tomu má UniCredit Bank.

„V pilotní fázi nyní máme bezkontaktní NFC čtečky, které umožňují i vkládat hotovost pomocí karty v mobilu, už zhruba na 50 našich vkladomatech,“ říká Petr Plocek, mluvčí UniCredit Bank. „Rádi bychom tuto novinku postupně spustili na všech našich přístrojích,“ dodává.

Komerční banka zatím vklady hotovosti prostřednictvím karet v mobilech a hodinkách neumožňuje, ale pracuje na tom, potvrzuje její mluvčí Šárka Nevoralová.

Zavedení této služby v budoucnu chystá i Fio banka, říká mluvčí Jakub Heřmánek.

Vyjádření dalších dvou provozovatelů vkladomatů – ČSOB a Raiffeisenbank –se zatím nepodařilo získat, do článku ho doplníme.

Vklady hotovosti do vkladomatu využívají nejen menší obchodníci a živnostníci pro uložení denních tržeb, ale oblíbili si je klienti všech kategorií, vyplývá z bankovních dat.

Podle průzkumu společnosti Mastercard chodí jedna čtvrtina Čechů ven jen s kartou v mobilu či v chytrých hodinkách. Při placení už 28 lidí nechce vytáhnout kartu z peněženky a chce platit mobilem. Podobně by rádi využívali nositelnou elektroniku u bankomatů – plastovou kartu jen v případě, že přístroj není vybavený potřebnou technologií nebo se porouchá.

