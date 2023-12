Co chystá vaše banka v roce 2024? Velký přehled novinek

Banky plánují pokračovat v digitalizaci služeb a ještě víc se zaměří na snadnější způsob investování, zejména v mobilních aplikacích. Velkým tématem roku 2024 podle nich bude zesílení obrany klientů před kybernetickými útoky. Nabídku bankovních služeb by měl rozšířit státem podporovaný dlouhodobý investiční produkt (DIP) – novou možnost spoření na stáří s daňovou úlevou chtějí banky spustit co nejdříve.

Revoluční novinkou roku 2023 byly takzvané platby na kontakt: místo čísla bankovního účtu příjemce postačí, když odesílatel zná číslo jeho mobilního telefonu. Inovaci nabízí od poloviny listopadu šest bank: Air Bank, Česká spořitelna, ČSOB, Fio banka, Komerční banka a Raiffeisenbank. V roce 2024 se chtějí přidat Moneta, Creditas, podle České bankovní asociace také UniCredit.

Rok 2024 může z pohledu celého trhu přinést dvě výrazné inovace:

Sdílená síť bankomatů, kterou společně provozují Komerční banka, Moneta, Air Bank a UniCredit, má klientům všech čtyř bank umožnit také vklady hotovosti. Dosud si lidé mohou vkládat hotovost na svůj účet jen u bankomatu banky, u níž mají účet a platební kartu. Novinka by mohla začít fungovat ještě do konce prvního čtvrtletí.

Velké ambice má nové řešení pro bezhotovostní placení v Česku, které přinese Air Bank pod značkou Cvak. Obchodníkům umožní přijímat platby i bez klasického platebního terminálu, a to nezávisle na tom, u které banky mají účet.

V březnu by se veřejnosti měla otevřít nová banka, za kterou stojí finanční skupina Partners. Celkový počet retailových bank v Česku tím sice po delší době stoupne, ale jen na pár měsíců: skupina Creditas by totiž do konce roku 2024 ráda spojila Banku Creditas a Max banku.

V předchozích letech počet bank klesal: V roce 2022 zmizela z trhu Equa, kterou koupila Raiffeisenbank. Nečekaně skončila také Sberbank CZ, když nepřežila run vkladatelů po začátku ruské invaze na Ukrajinu. Letos se z Česka stáhla Hello bank.

Pro co nejlepší představu klientů jsme odpovědi bank – zprostředkované jejich mluvčími – nechali bez krácení a větších redakčních úprav.

Air Bank:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

Naši klienti budou mít už brzy možnost investovat do akcií předních amerických firem pohodlně přímo v mobilní aplikaci My Air. S inovativní investiční službou kompletně v českém jazyce budou klienti schopni provádět investice do akcií na pár kliknutí. V nabídce budou akcie 200 světoznámých amerických firem obchodovaných na trzích NYSE a Nasdaq. Vývoj investice uvidí klienti přehledně v aplikaci My Air společně s dalšími bankovními službami. Klienti tak budou moci snadno spravovat své portfolio.

Začátkem roku bychom rádi představili světově unikátní řešení, které rozšíří možnost bezhotovostního placení v Česku. Uvedeme jej pod zcela novou značkou Cvak. Cílem je zbořit technické a poplatkové bariéry současných na trhu běžně dostupných způsobů přijímání bezhotovostních plateb, které některé obchodníky dosud od tohoto placení odrazují. Proto chceme obchodníkům nabídnout jednoduché a cenově atraktivní platební řešení, které jejich platícím zákazníkům zvýší komfort a ve výsledku bude mít i pozitivní dopady na jejich tržby. Cvak je platební řešení vyvinuté tak, aby s ním mohl zaplatit klient každé banky. Pro využívání Cvaku nebude nutné mít účet u Air Bank. K zaplacení bude stačit chytrý telefon a platební karta.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Věříme, že Cvak bude největší téma celého bankovního trhu. Proto je to naše odpověď i na tuto otázku. Přestože placení a přijímání plateb prostřednictvím Cvaku bude z pohledu zákazníků i obchodníků už od začátku fungovat pro klienty všech bank, Air Bank zapojení ostatních bank do projektu vítá.

Banka Creditas:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

Připravujeme významné novinky v oblasti investic – včetně speciální aplikace, s níž bude investování jednoduché i pro lidi, kteří se ho dosud obávali.

Chceme také zavést možnost platby na kontakt a i nadále budeme průběžně vylepšovat služby online bankovnictví.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Hlavním tématem může být pokles úrokových sazeb, pokud se tak Česká národní banka rozhodne. To by změnilo chování na trhu významně oproti současnému stavu.

Nové produkty budou hodně souviset s tím, zda dojde ke změně legislativy – zejména u státem podporovaných produktů jako jsou stavební spoření, životní pojištění a nově zvažovaný Dlouhodobý investiční produkt (DIP). Pokud změny nastanou, pak pochopitelně trh bude reagovat.

Další zásadní technologické nebo produktové novinky v příštím roce příliš neočekáváme.

Česká spořitelna:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

V roce 2024 se chystáme pokračovat v digitalizaci našich produktů a služeb s cílem propojovat výhody jak fyzického, tak digitálního světa.

Zaměříme se také na vylepšování našich poradenských služeb, které klientům nabídneme v prostředí mobilního bankovnictví George. Právě bankovnictví v mobilu se stalo primárním místem pro komunikaci s bankou a klienti si v něm snadno zakládají a spravují své produkty a služby.

V bankovnictví George přibude nová sekce, která propojí výhody fyzického i digitální poradenství a umožní klientům pečovat o jejich finanční zdraví. Digitální bankovnictví George začne klientům postupně aktivně radit a dávat tipy na lepší hospodaření a stane se jakýmsi průvodcem na cestě k prosperitě a lepšího finančního zdraví.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Jednoznačně budou nadále dominovat témata spojená s digitalizací, využití umělé inteligence a témata týkající se kyberbezpečnosti. Zajímavé bude rovněž sledovat, jak se budou vyvíjet distribuční kanály jednotlivých bank, propojování digitálního a osobního poradenství a samozřejmě vstup nové banky Partners na trh. Po řadě let, kdy počet bankovních poboček klesal, jejich počet vzroste.

ČSOB:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

Všechny naše hlavní priority vycházejí z přímé zpětné vazby našich klientů.

Chceme více propsat naši unikátní šířku nabídky finanční produktů a služeb pod značkou ČSOB zejména těm klientům, kteří nás dnes a denně používají.

Pracujeme také na vylepšení propozice dětského účtu, abychom usnadnili rodičům správu financí jejich ratolestí. Kdo rád cestuje, může se těšit na výhodnou online směnárnu.

Očekáváme, že klientům vznikne potřeba konsolidovat své závazky, a proto chystáme konsolidace plně online.

Zjednodušujeme dostupnost investování v mobilní aplikaci ČSOB Smart a chystáme novinky a inovace u hypoték.

Neustáváme v podpoře kyberbezpečnosti – jak v technických dodávkách, tak i v rámci kampaní jako je například „Volač a klikač okrádají Česko“.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Na tuto otázku banka neodpověděla.

Fio banka:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

Pokud vše půjde dle plánů, chtěli bychom klientům v roce 2024 představit novou verzi investiční aplikace Smartbroker. Její vývoj a testování stále probíhá a s ohledem na komplexnost projektu je zde více proměnných, které mohou uvedení do provozu ovlivnit. Věříme ale, že to dobře dopadne.

Kromě toho se stále věnujeme optimalizaci pobočkové sítě – zejména přesouvání poboček do vhodnějších prostor, dovybavování bezdrátovým připojením pro klienty.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

V roce 2024 se dají čekat dvě zásadní události – jedna z oblasti investic a druhá z oblasti retailových plateb.

Očekává se schválení Dlouhodobého investičního produktu (DIP) a my se určitě budeme chtít postupně také zapojit.

V segmentu placení bylo ohlášeno nové revoluční platební řešení Cvak, které by mělo klientům, ale i obchodníkům zjednodušit a zlevnit celý platební proces. Vždy se snažíme klientům nabízet různé alternativy, a proto i u tohoto projektu se zajímáme o podrobnosti zapojení se.

Komerční banka:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

V roce 2024 představíme v Nové éře bankovnictví nabídku pro podnikatele včetně multiměnového účtu a pomoci s rozjezdem podnikání pro začínající podnikatele. Dále zjednodušenou možnost obchodování s akciemi a ETF.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Z hlediska obecných trendů bude zajímavé sledovat, jak aktivně jednotlivé bankovní skupiny přistoupí k nové legislativě zavádějící službu Dlouhodobý investiční produkt (DIP), která umožní klientům spořit na důchod i mimo aktuální nabídku penzijních společností.

Max banka:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

V první polovině roku 2024 se Max banka chystá na nabídku nového běžného účtu pro klienty z řad fyzických osob Neo v cizích měnách s využitím multiměnové karty. Do konce roku pak na zavedení okamžitých plateb.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Myslíme si, že banky se i v roce 2024 budou muset soustředit na ochranu svých klientů před kyberútoky a většina novinek bude směřovat do této oblasti. Nemusí být pro klienty na první pohled viditelné, o to jsou však důležitější.

mBank:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

V mBank se v roce 2024 chystáme spustit zcela novou propozici pro živnostníky. Zaměříme se zejména na to, abychom podnikatelům umožnili investovat čas a peníze do podnikání, nikoli do banky, a podpořili jejich růst. Jako první krok jsme již tento rok spustili podnikatelský účet navždy zdarma. To znamená bez podmínek a bez časově omezených akcí. Prostě jednoduché a transparentní.

Naše banka je leaderem v oblasti placení kartou, nebo čímkoli jiným. Jako první jsme spustili takzvané virtuální karty nebo například SwatchPay. Tuto svou pozici ještě více upevníme v roce 2024 a představíme další novinky. Výrazná vylepšení čekají také naši mobilní aplikaci, proces půjček nebo pojištění.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Věříme, že již v prvním kvartále příštího roku bude představena další pro trh revoluční novinka, která pomůže bankovnictví posunout významně dál. V tuto chvíli je však ještě brzy sdělovat více informací.

Moneta Money Bank:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

Doufáme, že se pomyslnou novinkou číslo jedna stane rozšíření naší sdílené bankomatové sítě o síť vkladomatů. Službu sdílených bankomatů nabízíme společně s Komerční bankou, Air Bank a UniCredit Bank – v rámci tohoto projektu mohou klienti všech čtyř těchto bank vybírat ze sdílené sítě za stejných podmínek jako u svého „mateřského“ bankomatu. V blízkém horizontu bychom tedy rádi nabídli vkladomaty, které určitě ocení především klienti z řad živnostníků a malých podnikatelů, kterým odpadne náročné cestování s tržbami na nejbližší pobočky.

Právě klientům z řad komerčního segmentu se chceme věnovat i na poli většího rozšiřování nabídky online služeb a produktů. V takzvaném retailovém segmentu, tedy domácnostem a fyzickým osobám, již nyní nabízíme přes 86 % veškerých našich produktů a služeb online. Nyní bychom chtěli to samé umožnit i živnostníkům a malým firmám, kterým bychom tak rádi ulehčili jejich podnikání.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Pakliže odhlédneme od výše zmíněné novinky v podobě sdílené vkladomatové sítě, mohly by se očekávanou novinkou stát platby na kontakt, ke kterým se přidají další banky a významně tak rozšíří pokrytí touto novou platební metodou. My bychom se rádi připojili během prvního čtvrtletí.

Očekávání budí také zcela nová platební metoda platební kartou mimo klasické platební terminály, kterou na začátku prosince představila Air Bank. Obecně se dá říci, že postupnou – ale o to zásadnější změnou – bude nasazování umělé inteligence do bankovních procesů, ať už se jedná o voiceboty v call centrech nebo například personifikovanou nabídku produktů.

Oberbank:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

V příštím roce rozšíříme v rámci nových udržitelných privátních účtů Oberbank be(e) green Konto a be premium Konto (zavedení v létě 2023) související služby o možnost digitalizace debetní karty do mobilního zařízení. V první fázi půjde o Apple Pay. Rovněž chystáme zdokonalení obslužnosti karet v internetovém/mobilním bankovnictví.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Na tuto otázku banka neodpověděla.

Raiffeisenbank:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

V Raiffeisenbank se budeme věnovat zejména dalšímu usnadňování života našich klientů, a to zejména v oblasti digitální obsluhy. Budeme nasazovat desítky drobných i větších vylepšení v mobilním bankovnictví i na webu.

Půjde zejména o velmi častou situaci náhrady mobilního telefonu při koupi nového nebo ztrátě starého. Klienti již nemusí chodit do pobočky a mohou vše pohodlně udělat z domova. Budeme je o tom dále informovat.

Velkou oblastí je také lepší informování klientů o všech možnostech a posilování kvality odpovědí při vyhledávání na webu a v chatovacích nástrojích, mimo jiné pomocí umělé inteligence.

Novinkou bude také možnost spravovat dispoziční práva pro podnikatele a podniky plně digitálně.

Připravujeme též nové účty, samozřejmě s možností plného otevření vzdáleně bez návštěvy pobočky.

Klientům chceme zpřehledňovat jejich finance dalším vylepšováním nástrojů řízení osobních financí různými přehledy a analýzami jejich výdajů a trendů.

Ohromnou oblastí je ochrana proti kyberpodvodům, které se celosvětově rychle šíří. Soustředíme se jak na ochranu „na pozadí“, kde vyhodnocujeme miliony podezřelých signálů a bráníme většině podvodů, aniž by si toho klienti všimli. Ale také pracujeme na vzdělávání klientů, kteří v narůstající míře s pachateli (nevědomky) spolupracují v domnění, že mluví s pracovníkem banky, nebo v domnění, že provádí velmi výhodnou investici.

Čekáme také další nárůst využívání plateb na kontakt. Tato inovace má velkou budoucnost, stejně jako Bankovní identita, kterou klienti mohou využívat na mnohem větším počtu míst, než si uvědomují.

Specialitou bude dotační poradenství a dotované financování na zateplování domů, které budeme poskytovat zejména přes Raiffeisen stavební spořitelnu.

Budeme se také hodně věnovat Dlouhodobému investičnímu produktu (DIP).

Poslední naší velkou inovací, kterou čeká velký růst, je digitalizace investování přes naši speciální appku „Raiffeisen investice“. Přes ni lze kupovat jak investiční fondy, tak jednotlivé akcie nebo ETF. Je to velmi moderní a velmi konkurenceschopná platforma.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Průlomové novinky na trhu nečekáme, spíše půjde o prosazování nedávných novinek u dalších klientů. Jde například o platby na kontakt a využívání Bankovní identity na další – i nebankovní – služby. Za významnější novinku se dá považovat zavedení výše zmíněného DIPu.

Trinity Bank:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

Na tuto otázku banka neodpověděla.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Zásadním tématem retailového bankovnictví příštího roku bude vše, co souvisí se zaváděním Dlouhodobého investičního produktu (DIP), jehož poskytovateli budou moci být právě i banky. V rámci zajištění na stáří tak lidé budou moci s poměrně vysokou mírou individuálnosti investovat do široké palety akcií, dluhopisů, investičních fondů a podobně – a přitom se dočkají daňové úlevy.

UniCredit Bank:

Jakou největší novinku pro klienty v roce 2024 chystá vaše banka? Můžete uvést další konkrétní příklady největších vylepšení stávajících služeb, na které se klienti také mohou těšit?

Začátkem roku 2024 rozšíříme možnost identifikovat se přes službu BankID o přístup ke komerčním firmám, například u pojišťoven či telekomunikačních společností.

V současné době pracujeme na zprovoznění okamžitých plateb.

Mnoho novinek, které připravujeme, nemůžeme vzhledem ke konkurenčnímu prostředí popisovat.



Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

Očekáváme, že bude pokračovat trend udržitelného investování (ESG) a bude se zvyšovat zájem klientů o udržitelná řešení, ať už jde o nízkoenergetické bydlení nebo osobní auta. Což se promítne i do služeb bank.

Partners Banka:

Co vaše banka přinese v roce 2024, kdy se chystá spustit ostrý provoz?

První služby pro veřejnost spustíme v průběhu března 2024.

Přineseme lepší ochranu peněz klientů před kyberšmejdy. Díky tomu, že nepoužíváme internetové bankovnictví a jsme pouze v mobilním telefonu, využíváme k aktivaci aplikace pouze PIN nebo biometrii bez rizikového hesla.

Přineseme také jiný pohled na bankovní produkty, ve kterém bude hrát rodina hlavní slovo tak, jako tomu je v poradenství.

Přineseme rovněž nejmodernější způsoby placení v praktickém hávu, ať půjde o virtuální, nebo o jednorázové virtuální karty.

Přineseme výběr ze všech bankomatů doma i v zahraničí, domácí platby i evropské platby v eurech zdarma.

Očekáváte, že v roce 2024 banky v Česku zavedou nějakou zásadní novinku, jako byly v uplynulých letech okamžité platby, bankovní identita nebo platba na kontakt? Jaké podle vás bude největší téma bankovního trhu v Česku v retailovém bankovnictví?

V roce 2024 půjde o to, o co šlo již v roce letošním: jak ochránit klienty před stále sílící hrozbou online kriminality a zároveň jak klientům pomoci zvýšit své bohatství. Očekáváme, že obsluha financí se z bezpečnostních důvodů přesune z internetu do bankovních aplikací na mobilech a tabletech. Mobilní aplikace zaznamenají rozvoj.

Jak poroste očekávání růstu ekonomik a snižování úrokových sazeb centrálních bank, tak poroste i zájem investování do akciových fondů a akcií.

Klienti budou nadále vyžadovat větší transparentnost, srovnání možností a individualizaci podmínek finančních produktů.

