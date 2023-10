Spořitelna mění ceník. Zdraží i SMS, dá odměnu za George

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 11. 10. 2023

Kdo nepoužívá elektronické bankovnictví, připlatí si ještě víc než dosud. Česká spořitelna od 26. ledna zdraží servisní služby na pobočkách, papírové výpisy a další služby, k nimž klienti mají bezplatnou alternativu v systému George.

Víc než dosud si však připlatí i lidé, kteří sice pracují s internetovým bankovnictvím, ale nepoužívají aplikaci v mobilu alespoň k potvrzování transakcí. Spořitelna totiž zvýší poplatek za jednorázové SMS kódy. Výjimka zůstane – stejně jako u řady dalších služeb – pro klienty od 70 let věku.

Další změny se týkají platebních karet (zaslání PINu, expresního vydání nové karty, méně používaných měn), informačních SMS, hypoték (odhad nemovitosti) nebo starších typů účtů.

„Chceme vám poskytovat co nejkomfortnější a snadno dostupné služby, které budou současně nabízet maximální bezpečí vašim financím. V novém ceníku tedy zvýhodňujeme digitální bankovnictví, protože je pohodlné a bezpečné,“ argumentuje spořitelna.

Hlavním cílem je motivovat klienty k většímu využívání digitálních a bezhotovostních služeb. Kdo od listopadu do ledna nově vyzkouší George, dostane od banky odměnu 500 korun. Používání George bude také podmínkou pro lepší úrok na spořicím účtu.

SMS pro přihlášení a potvrzení

Zaslání potvrzovací SMS pro přihlášení do systému George nebo ověřování jednotlivých plateb (příkazů) zdraží od 26. ledna o korunu. Zatímco dosud je poplatek za každý SMS kód 2,50 Kč, nově to bude 3,50 Kč.

Poplatek za přihlašovací a ověřovací SMS zavedla Česká spořitelna od loňského července. Klientům od 70 let věku ho neúčtuje. Vedle seniorů se poplatku vyhnou také lidé, kteří se ověřují přes mobilní aplikaci George (původně samostatný George klíč). Používání notifikací v mobilu – typicky potvrzování otiskem prstu – je podle bank bezpečnější a mají s ním nižší náklady.

„Přihlašování a potvrzování plateb přes mobilní aplikaci George používá už 2,1 milionu z celkem 2,4 milionu našich primárních bankovních klientů, tedy 88 procent,“ upřesňuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Placené SMS nyní využívá zhruba 300 tisíc klientů spořitelny. Počet těch, kteří místo SMS potvrzují přes George klíč, respektive přes mobilního George, se každý měsíc zvyšuje o jeden až dva tisíce. Předpokládáme, že v důsledku zvýšení ceny bude přechod klientů od SMS k Georgi akcelerovat,“ říká mluvčí.

Spořitelna nicméně připouští, že vždy budou desítky tisíc klientů, kteří z principiálních důvodů nepoužívají chytré mobilní telefony a placené SMS tedy budou využívat bez ohledu na jejich cenu.

Poplatek za „starý způsob ověřování“ (jednorázové SMS kódy) zavedla už před více než deseti lety UniCredit Bank, od letošního listopadu ho výrazně zdraží. V roce 2020 se přidala Raiffeisenbank, loni Česká spořitelna. Od letošního října zavádí podobný poplatek také Moneta, od listopadu ČSOB. Na druhou stranu Raiffeisenbank ho loni zrušila.

Jde na běžných účtech ušetřit? Ano! Vyberte si účet s výhodnějšími podmínkami a ušetřete až pár stovek měsíčně. Ať jste podnikatel, soukromá osoba nebo student. Chci ušetřit na poplatcích

Spořitelna zdraží také informační SMS. Jde o volitelnou službu, která klienta informuje například o zůstatku na účtu, upozorňuje na výběry z bankomatu, platby kartou, neprovedené úhrady a podobně. Kdo si takovou službu objednal, zaplatí od 26. ledna za každou SMS také o korunu víc – tedy 3,50 Kč místo 2,50 Kč. Stejné informace totiž může dostávat zdarma prostřednictvím notifikací v mobilní aplikaci George.

Výjimka zůstává pro klienty od 70 let věku – ti mají informační SMS bez poplatku.

Platby u pokladny na pobočce

Podobně jako konkurence také spořitelna znovu zvýší poplatky za papírové příkazy na pobočkách. Cenu „servisních úkonů s bankéřem“ od 26. ledna sjednotí na 125 Kč. Pro seniory od 70 let věku zůstanou bez poplatku.

Odchozí úhrada zadaná u přepážky tak zdraží z dosavadních 100 Kč na 125 Kč, stejně jako založení trvalého příkazu, souhlas s inkasem, souhlas se SIPO nebo jejich změny. V digitálním bankovnictví George jsou všechny tyto služby zdarma (kromě starších typů účtů, o nichž si napíšeme později).

Zdraží také hotovostní služby u pokladny na pobočce. Výběr hotovosti přijde nově na 125 Kč místo dosavadních 100 Kč, bez poplatku zůstane pro klienty od 70 let věku. Z vkladních knížek je první výběr u pokladny v každém měsíci bez poplatku.

Podobně je to s vklady: když hotovost u pokladny vkládá takzvaná třetí osoba (není majitelem ani disponentem účtu), připlatí si 125 Kč místo dosavadních 100 Kč.

Na každé pobočce je přitom k dispozici bankomat, z něhož jsou výběry bankovek zdarma, a to i mimo provozní dobu pobočky. Zdarma jsou také vklady bankovek před vkladomaty – ty jsou dostupné skoro na každé pobočce, do konce roku už budou na všech.

Příplatek za výběr nebo vklad mincí od 101 kusů každé nominální hodnoty stoupne na pět procent z jejich hodnoty (dosud tři procenta), minimální poplatek je 125 Kč.

„Platby na pobočce pravidelně zadává pouze zhruba 30 tisíc klientů, z nichž většina jsou lidé od 70 let a podání příkazu mají zdarma,“ říká mluvčí Filip Hrubý. Nejstarší klienti neplatí ani za služby telefonního bankéře.

„Digitální bankovnictví George dnes využívá 2,2 milionu z 2,4 milionu našich primárních bankovních klientů. Téměř 1,8 milionu klientů preferuje mobilní bankovnictví,“ dodává mluvčí.

Papírové výpisy

Papírový výpis z účtu od 26. ledna zdraží na 70 Kč z dosavadních 50 Kč, stejně jako třeba výpis pro kreditní karty nebo hypoteční úvěr. Lidé od 70 let věku zaplatí 40 Kč místo dosavadních 30 Kč. Bezplatnou alternativou je elektronický výpis, který si lze v případě potřeby i vytisknout.

„Papírové výpisy k účtu využívá zhruba 600 tisíc z 2,9 milionů klientů s účtem, nicméně 53 procent z nich jsou klienti od 70 let, kteří mají zasílání výpisu zdarma,“ upřesňuje Hrubý. „Reálně se tak zdražení dotkne pouze 280 tisíc klientů, kteří mohou výpisy dostávat zcela zdarma e-mailem nebo v rámci George,“ konstatuje mluvčí.

Starší konta (Osobní účet ČS)

Česká spořitelna v posledních letech nabízí Standard účet a Plus účet, u nichž klient neplatí za elektronické odchozí ani příchozí úhrady. Část klientů má ale pořád historické účty pod názvem Osobní účet ČS nebo Osobní účet ČS II. Následující změny se dotknou také Základního účtu a Účtu v cizí měně.

U těchto účtů platí klienti za každou odchozí platbu v rámci spořitelny (kromě vlastních účtů) pět korun, do jiné banky sedm korun. Od 26. ledna se cena sjednotí na sedmi korunách. Stejně je to s poplatkem za příchozí úhradu – ten se nicméně netýkal Osobního účtu ČS II ani Základního účtu.

„Tyto historické (placené) účty už využívá jen zhruba 10 procent našich klientů, evidujeme jich 290 tisíc,“ upřesňuje mluvčí Filip Hrubý. Většina těchto lidí však podle něj bohužel nepoužívá digitální bankovnictví, jsou v důchodovém věku a příliš nevyužívají elektronickou komunikaci.

„V drtivé většině od nich nemáme souhlas s marketingovým oslovováním. Jen velice těžko se nám proto daří tyto klienty kontaktovat a nabídnout jim migraci na novější účty Plus nebo Standard, které jsou – případně za jednoduchých podmínek mohou být – zcela zdarma,“ říká Hrubý.

Anketa Jak potvrzujete platby v internetovém bankovnictví? jednorázovým SMS kódem mobilní aplikací (klíčem), ale aplikaci pro ovládání účtu jinak nepoužívám mobilní aplikací (klíčem), používám aplikaci i pro ovládání účtu internetové bankovnictví už nepoužívám, jen aplikaci v mobilu internetové ani mobilní bankovnictví vůbec nepoužívám

Dosud se takto daří převádět zhruba tisíc klientů měsíčně. Spořitelna věří, že právě díky komunikaci týkající se změn v ceníku, která nemá marketingový charakter, se podaří tempo přechodu klientů na bezplatné účty zvýšit.

Odměna za George: 500 Kč a zvýhodněný úrok

K používání digitálního bankovnictví George chce spořitelna motivovat také dvěma bonusy.

„Od listopadu 2023 do ledna 2024 odměníme každého klienta, který začne nově využívat digitální bankovnictví George, částkou 500 Kč,“ avizuje mluvčí.

Od listopadu se zároveň změní struktura úročení spořicích účtů:

Na maximum – pět procent ročně do limitu 200 tisíc korun – dosud dosáhne ten, kdo má účet Plus a pravidelně investuje alespoň 300 Kč měsíčně do podílových fondů. Bez investic je základní úroková sazba čtyři procenta.

Nově klesne základní sazba na tři procenta, při využívání George se připočte bonus jedno procento (na celkem 4 %) a při investování další procento (na celkem 5 %). Zatím není jisté, jestli se konkrétní úrokové sazby v nejbližších měsících kvůli vývoji na trhu nezmění – uvedená čísla teď hlavně ilustrují nový způsob úročení.

Zaslání PINu a náhradní karty

Poplatek za zaslání PINu k nové kartě poštou od 26. ledna stoupne na 70 Kč z dosavadních 50 Kč (pro nejstarší klienty na 40 Kč z dosavadních 30 Kč). Opětovné zaslání PINu k dosavadní kartě zdraží na 125 Kč z dosavadních 100 Kč. Bezplatnou alternativou je zobrazení PINu v elektronickém bankovnictví George.

Změna limitu karty na pobočce zdraží na 125 Kč z dosavadních 100 Kč. V Georgi si lze limity měnit zdarma a kdykoliv.

Naopak výrazně levnější bude od 26. ledna expresní vydání a doručení karty v Česku. Zájemci u tuto službu zaplatí 600 Kč místo 3000 Kč.

Kurzy méně používaných měn

Výrazně si připlatí lidé, kteří používají kartu České spořitelny k platbám v méně používaných měnách.

Znáte je? Zdroj: Shutterstock Přesně podle mého gusta – takový bude, doufejme, dnešní kvíz. Zažijete pocit příjemné svěžesti, ale vypravíme se i hluboko do minulosti. S námi to zvládnete! I kvíz můžete mít rádi. Ukažte, jak znáte slogany bank

„V našem kurzovním lístku budeme nadále zobrazovat směnné kurzy pro všechny nejčastěji používané měny. Pro ostatní méně často používané směnné kurzy budeme používat směnný kurz kartové společnosti s příplatkem,“ říká mluvčí Filip Hrubý.

U transakcí v cizí měně, která není uvedena v kurzovním lístku pro kartové transakce, spořitelna dosud používá směnný kurz kartové společnosti (Mastercard, Visa). Od 26. ledna ale k němu začne účtovat ještě příplatek 4,5 % při platbě kartou a 5 % při výběru hotovosti.

Zatím není jasné, jestli a jak se zároveň sníží počet měn v kurzovním lístku spořitelny, který je dosud poměrně rozsáhlý.

Hypotéky

Nový ceník zvyšuje poplatek za „náhradu nákladů spojených s vypracováním odhadu“ u hypotečního úvěru.

U bytové jednotky, nebytového prostoru, samostatného stavebního pozemku nebo garáže stoupne poplatek na 5000 Kč z dosavadních 4400 Kč. U rodinného domu nebo objektu pro individuální rekreaci na 6000 Kč z dosavadních 5400 Kč.

„Za vyhotovení odhadu nemovitých věcí platíme odhadcům. Náklady na odhady v posledních dvou letech rostly. Proto jsme také my upravili ceny tak, aby se přiblížily reálným nákladům. Pro vás ale cena bude i nadále nižší než skutečný náklad,“ vysvětluje spořitelna klientům.

Někoho možná potěší konec poplatku za vystavení duplikátu potvrzení o výši zaplacených úroků z úvěru pro daňové účely. Duplikát na základě požadavku klienta dosud přišel na 200 Kč, nově bude zdarma.

Investice

Jednou z mála změn směrem dolů je snížení poplatků za investování do akcií prostřednictvím George.

Obstarání koupě a prodeje akcií (pokyn přes George) český trh do 25. 1. 2024 od 26. 1. 2024 v objemu menším než 0,5 mil. Kč 0,36 %, min. 90 Kč 0,35%, min. 90 Kč v objemu od 0,5 do 1 mil. Kč 1800 Kč + 0,225 % z částky nad 0,5 mil. 1750 Kč + 0,22 % z částky nad 0,5 mil. v objemu od 1 mil. Kč 2925 Kč + 0,09 % z částky nad 1 mil. 2850 Kč + 0,09 % z částky nad 1 mil. zahraniční trhy do 25. 1. 2024 od 26. 1. 2024 evropské a ostatní trhy v měně EUR: Amsterdam Stock Exchange, Brussels Stock Exchange, Italian Stock Exchange, Madrid Stock Exchange, Paris Stock Exchange, Tradegate Exchange, Vienna Stock Exchange, XETRA Germany 0,54 %, min. 17 EUR 0,4 %, min. 17 EUR Evropské a ostatní trhy v měně EUR: Berlin Stock Exchange, Dusseldorf Stock Exchange, Frankfurt Stock Exchange, Hamburg Stock Exchange, Helsinki Stock Exchange, Munich Stock Exchange, Stuttgart Stock Exchange 0,54 %, min. 17 EUR 0,5 %, min. 17 EUR Velká Británie v měně GBP 0,63 %, min. 17 GBP 0,4 %, min. 17 GBP Velká Británie v měně EUR 0,63 %, min. 17 EUR 0,4 %, min. 17 EUR Velká Británie v měně USD 0,63 %, min. 17 USD 0,4 %, min. 17 USD Švýcarsko v měně CHF 0,54 %, min. 17 CHF 0,5 %, min. 17 CHF Švýcarsko v měně EUR 0,54 %, min. 17 EUR 0,5 %, min. 17 EUR Švýcarsko v měně USD 0,54 %, min. 17 USD 0,5 %, min. 17 USD USA 0,45 %, min. 15 USD 0,35 %, min. 15 USD Polsko 0,54 %, min. 100 PLN 0,5 %, min. 100 PLN Japonsko 0,54 %, min. 3350 JPY 0,5 %, min. 3350 JPY

Na druhou stranu zdraží obstarání nákupu či prodeje dluhopisů. Minimální objem obchodu sice klesne z milionu na 100 tisíc, klienti si ale připlatí i při obchodování ve vyšších objemech.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem