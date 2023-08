Třetí největší banka ruší papírové příkazy na pobočce

Komerční banka od začátku příštího roku přestane přijímat papírové platební příkazy. Oznámení o chystané změně začala zveřejňovat na pobočkách.

„Od 1. ledna 2024 dojde k rušení sběrných boxů a přepážek, u kterých bylo možné platbu pomocí papírového příkazu zadat,“ potvrdila webu Peníze.cz mluvčí Komerční banky Šárka Nevoralová.

Příkaz k úhradě v papírové podobě v současnosti využívá přibližně 24 tisíc klientů Komerční banky a jejich počet se neustále snižuje. Za formulář předaný na pobočce vybírá banka poplatek 100 korun.

„Hlavním důvodem rušení papírových příkazů je snaha o digitalizaci bankovních procesů. Jsme digitální bankou, která podporuje elektronický způsob zadávání plateb, a naším cílem je edukovat a pomáhat našim klientům přejít výhradně na online zadávání plateb,“ říká Nevoralová.

Komerční banka nedávno ohlásila „vstup do nové éry bankovnictví“, což podle mluvčí přináší „celou řadu změn, včetně technologických inovací stávajících procesů, které podporují i naše ambice ve směřování k udržitelnější budoucnosti“.

Od odstranění papírových platebních formulářů si Komerční banka slibuje úsporu přes 600 tisíc listů papíru ročně.

Ve výjimečných případech bude klientům k dispozici nová služba Platba s asistencí. „Zadání platby na pobočce umožníme jen opravdu v naléhavých případech,“ říká Nevoralová, aniž by je blíže upřesnila. Za takovou transakci pak klient zaplatí poplatek – stejně jako dosud za podání papírového příkazu.

Komerční banka je třetí na trhu podle počtu klientů i objemu spravovaných peněz. Pro úplné zrušení papírových platebních příkazů se rozhodla jako první z trojice největších bank, do které patří ještě Česká spořitelna a ČSOB.

Zdroj: Komerční banka

Dosud největší bankou, která papírové platební formuláře zrušila, byla před třemi lety Raiffeisenbank. Od září roku 2020 lze platby zadávat jen elektronicky. Vysvětlila to nízkým zájmem klientů. Kdo nechce nebo nemůže využít přímé bankovnictví, může sice zadat platbu na pobočce, ale stejně se nevyhne internetbankingu – klientovi s ním pomůže obsluha. Podobné řešení teď zřejmě – ve výjimečných případech – chystá i Komerční banka.

Papírové tiskopisy k zadání platby v současnosti přijímají také Česká spořitelna, ČSOB, Moneta, UniCredit, Creditas, Max banka či Trinity. Zrušit se je zatím nechystají, reagovali jejich zástupci na dotazy webu Peníze.cz.

„V tuto chvíli o zrušení této možnosti neuvažujeme,“ říká mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. „Věříme, že tato služba má pro část klientů na pobočkách stále své místo, i když počet lidí, kteří zadávají platby prostřednictvím přepážky, kontinuálně klesá. Drtivá většina našich klientů vyžívá naše internetové a mobilní bankovnictví George,“ dodává.

Podle mluvčího České spořitelny využívají papírové formuláře nejčastěji klienti nad 70 let, kterým spořitelna neúčtuje stokorunový poplatek za podání na pobočce. „Další typičtí klienti, kteří platby zadávají tímto způsobem, jsou ti, kteří z různých důvodů nechtějí využívat naše bankovnictví George nebo nemají zájem vlastnit platební kartu,“ říká Hrubý. Kolik papírových příkazů spořitelna v současnosti přijímá, neupřesnil.

Sběrné boxy pro zadávání papírových platebních příkazů Česká spořitelna už v minulosti zrušila. „Tento způsob byl nahrazen bezpečnější možností, a to zadávat platby prostřednictvím bankomatů a platbomatů,“ připomíná mluvčí.

Podobně to vidí v ČSOB. „Zrušené papírových příkazů na pobočce ČSOB či na pobočce České pošty v tuto chvíli neplánujeme,“ konstatuje mluvčí Patrik Madle. „V porovnání s platbami, které probíhají přes elektronické kanály, je počet papírových platebních příkazů už velmi nízký,“ říká. Službu podle něj využívají klienti všech segmentů, jejich počet mluvčí neuveřejnil. Už před dvěma lety ČSOB nicméně zrušila sběrné boxy na pobočkách.

Papírové formuláře dál přijímá také Moneta. „Službu rušit nechystáme, i když v celkovém počtu všech platebních příkazů je to jen do 0,25 procenta. Jedná se o klienty, kteří nemají elektronické bankovnictví, nebo o ty, chtějí mít jistotu provedení platby. Jsou to spíše starší klienti,“ konstatuje mluvčí Zuzana Filipová.

Podobně se vyjádřila mluvčí Banky Creditas Lucie Brunclíková. „Podání papírového příkazu na pobočce využívají například lidé, kteří chtějí uskutečnit platbu velké částky, například při koupi nemovitosti, nebo lidé, kteří nechtějí využívat elektronické bankovnictví,“ říká.

V UniCredit Bank podávají papírové platební příkazy už jen jednotky klientů týdně na pobočce, tuto možnost ale banka v současnosti neplánuje zrušit.

Podle mluvčího Trinity Bank, která se hodně zaměřuje na osobní obsluhu klientů, jde o dosud poptávanou službu. „Pro některé klienty je stále velmi komfortní, zároveň i tradiční a v neposlední řadě i bezpečná. Službu využívají klienti bez rozdílu věku, vzdělání, stejně tak je poptávána ve všech našich pobočkách,“ říká mluvčí David Jirušek.

Banky se dlouhodobě snaží motivovat klienty k přechodu na elektronickou obsluhu účtu i postupným zvyšováním poplatků za služby na pobočkách. Argumentují i úsporou času: při elektronickém zadání klient ušetří čas za cestu na pobočku a za vyplňování tištěného formuláře. V elektronickém bankovnictví jsou platby čím dál rychlejší, ve většině bank už jsou standardem okamžité převody. Levnější je to nejen pro klienty (obvykle bez poplatku), ale také pro samotné banky.

Už dříve s papírovými formuláři skoncovala menší Equa bank, kterou se loni stala součástí Raiffeisenbank. Některé mladší banky jako Fio, Air Bank či mBank papírové příkazy na pobočkách vůbec nezavedly. Pokud některý klient Fio nebo Air Bank nemá elektronické bankovnictví, může zadat platbu na pobočce, kde mu u počítače nebo tabletu asistuje bankéř.

Elektronické bankovnictví používají už víc než dvě třetiny (71 %) obyvatel Česka starších 16 let, ukázal zatím poslední velký průzkum Českého statistického úřadu z roku 2022. Mezi lidmi, kteří aspoň jednou za zkoumané čtvrtletí vůbec k něčemu využili internet, jich použilo elektronické bankovnictví 84 %. Jeho používání klesá s rostoucím věkem: zatímco mezi lidmi od 25 do 44 let se k němu loni hlásilo kolem 93 procent obyvatel, mezi lidmi od 65 do 74 let věku je to jen 42,4 % a mezi lidmi od 75 let dokonce jen 14,4 %.

Celkově v Česku aspoň občas používá internet (bez ohledu na bankovnictví) 85 procent lidí starších 16 let. Naopak 15 procent obyvatel internet vůbec nepoužívá – jde převážně o lidi v důchodovém či předdůchodovém věku.

