Češi ztrácí trpělivost s cash only. Většina jde s kartou jinam

27. 7. 2023

Lidé stále méně tolerují obchodníky, kteří vyžadují pouze hotovost („cash only“). Ukázal to průzkum, který si u agentury Ipsos nechala udělat KB SmartPay, provozovatel platebních terminálů ze skupiny Komerční banky. Agentura se loni v prosinci a letos v červenci ptala 550 uživatelů internetu napříč společenskými skupinami.

Pokud prodejce nepřijímá platební karty a kupující u sebe nemá dostatečnou hotovost, v 57 procentech zákazník odchází a jde ke konkurenci. Loni v prosinci by to udělalo jen 48 procent zákazníků, uvedli v průzkumu.

Klesá také ochota lidí při odmítnutí platby kartou vyhledat nejbližší bankomat. Dnes by to udělalo už jen 40 procent lidí, na konci loňského roku to bylo ještě 52 procent.

Pětina dotázaných uvedla, že u sebe hotovost už běžně vůbec nemá. Lidé, kteří hotovost běžně nosí, mají u sebe nejčastěji jen pár stokorun: rozmezí od 300 až 800 korun zmínilo v průzkumu 48 procent lidí. Od 800 do 2000 korun mělo loni u sebe 30 procent respondentů, letos jen 28 procent. Naopak o dva procentní body na 20 procent stoupl počet těch, kteří disponují hotovostí menší než 300 korun.

Dvě třetiny (67 procent) respondentů platí téměř ve všech případech kartou, mobilem, nebo chytrými hodinkami. Je to stejné množství jako na konci loňského roku. O tři procentní body (na 30 procent) stoupl letos počet lidí, kteří platí bezhotovostně alespoň občas. Výhradně hotově platí jen tři procenta zákazníků, v prosinci to bylo pět procent.

Jedničkou v bezhotovostních platbách zůstává klasická platební karta. Jako nejčastější způsob úhrady ho uvádí 64 procent lidí z těch, kteří běžně nepoužívají hotovost.

Stále víc se prosazuje placení chytrým mobilem. Tento způsob úhrady uvádí jako nejčastější 32 procent lidí, ještě v prosinci jich bylo o 10 procentních bodů méně. „Hlavně mezi mladou generací vítězí filozofie, že telefon mám u sebe pořád, tak proč riskovat, že kartu ztratím,“ říká Jitka Palatová, generální ředitelka KB SmartPay.

Platbu chytrými hodinkami preferují čtyři procenta lidí z těch, kteří dávají přednost bezhotovostní úhradě. Je to stejný podíl jako loni v prosinci.

Společnost KB SmartPay provozuje v Česku více než 50 tisíc platebních terminálů a platebních bran. Má přes 25 tisíc zákazníků, podle Palatové se zaměřuje hlavně na menší obchodníky.

Poplatky za akceptaci karet nejsou v rozšiřování tohoto způsobu placení brzdou, říká Palatová. „Náklady obchodníka na jednu transakci kartou v Česku odhadujeme v průměru jedno procento z platby,“ upřesňuje. Podle KB SmartPay se celkový poplatek pro obchodníka v Česku obecně pohybuje nejčastěji mezi 0,5 až 2 % v závislosti na velikosti tržeb. Velké obchodní řetězce tak vzhledem k četnosti transakcí odvádějí z každé transakce nejnižší poplatky.

Zájem o terminály roste

Největšími hráči na trhu platebních terminálů jsou ČSOB a společnost Global Payments, která spolupracuje s Českou spořitelnou. Podle jejich představitelů zájemců o terminály přibývá.

Podle ČSOB poptávka ze strany obchodníků roste, a to zřejmě proto, že to po nich zákazníci vyžadují. „Tento trend platí také pro obchodníky v oblasti gastronomie, u kterých evidujeme rostoucí zájem o platební terminály. Co se týče konkrétních čísel, ty nesdělujeme, ale náš tržní podíl na celkovém objemu transakcí na terminálech činí zhruba 42 procent,“ říká Pavla Kuklová z tiskového oddělení ČSOB.

Také Global Payments v současnosti pozoruje rostoucí zájem obchodníků. „Nejpopulárnější je naše aplikace GP tom pro přijímání karetních plateb mobilním telefonem – za posledního půl roku jejich počet vzrostl o 31 procent na 6901. Počet klasických terminálů vzrostl za stejné období o sedm procent na 64 531. Poplatky jsou individuální, záleží na objemu plateb, čím vyšší objem peněz, tím je cena nižší,“ říká mluvčí Ondřej Holoubek.

Významný podíl na trhu má také UniCredit Bank. Ta podle mluvčího Petra Plocka v současné době zajišťuje akceptaci karet na téměř 23 tisících terminálech, což je meziročně o čtyři procenta víc. „V případě poplatků pro obchodníky se pohybujeme dlouhodobě pod dvěma procenty,“ upřesňuje.

Také další společnosti hlásí obdobný růst. „Aktuálně u nás mají klienti sjednáno celkem 1724 platebních terminálů. Poplatky stanovujeme vždy individuálně pro každého obchodníka, v závislosti na jeho předpokládaných obratech. Pro provozovatele terminálu je důležité, že platí jednotnou sazbu pro regulované i neregulované karty, tedy podnikatelské a zahraniční a může si tedy jednoduše spočítat, kolik u nás bude platit na poplatcích, pokud má nějaký odhad předpokládaných transakcí,“ říká například Jakub Heřmánek, mluvčí Fio banky.

Terminál na zkoušku zdarma

Větší rozšíření bezhotovostních plateb je cílem iniciativy Česko platí kartou, kterou od roku 2020 společně organizují stát, profesní sdružení, mezinárodní karetní asociace Visa a Mastercard a provozovatelé platebních terminálů.

Obchodník, který v posledních 12 měsících nepřijímal platební karty, může v rámci získat platební terminál, nebo platební bránu, na půl roku zdarma. U KB SmartPay až na rok. Pokud je jeho měsíční obrat do 50 tisíc korun, nehradí ani žádné transakční poplatky. Nad tuto hranici je výše poplatku podle standardních podmínek poskytovatele terminálu. Akce trvá do března 2024.

„Do současné doby zdarma platební terminál získalo celkem 38 808 obchodníků. Zdarma platební bránu využilo nebo využívá 3618 podnikatelů,“ říká Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

Celkový počet platebních terminálů v Česku vzrostl v prvním čtvrtletí letošního roku meziročně o téměř 14 tisíc na 306 508, vyplývá ze statistik Sdružení pro bankovní karty. Oproti prosinci 2022 jich však mírně ubylo: o 685 kusů.

V rozšiřování platebních terminálů Česko zaostává za sousedními zeměmi. Podle Petra Poláka z českého zastoupení společnosti Visa připadá v České republice na tisíc obyvatel 28,9 terminálů, zatímco na Slovensku je to 31,1, v Polsku 32,1 a v Maďarsku 32,2.

