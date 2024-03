Komerční banka vystrašila klienty. Špatně zaúčtovala platby kartou

Klientům Komerční banky se v elektronickém bankovnictví ukazoval chybný údaj o platbě kartou ze středy 13. března, případně byly platby bez popisu.

„Není nad to si ráno projet účet a vidět tři podezřelé platby do Švýcarska. Nakonec to byla chyba na straně KB a prý to řeší, ale ufff. Takový budíček jsem dlouho neměl,“ napsal jeden z klientů banky na síti X.

Klient Ivo Havránek na Facebooku upřesnil, že platby měly popisek ukazující na platbu ve švýcarském supermarketu: Migros-Supermarkt - Bubendorf - CH.

Banka chybu oznámila ve čtvrtek zprávou v elektronickém bankovnictví: „Z technických důvodů se u transakcí platební kartou zaúčtovaných 13. 3. 2024 může zobrazovat chybný nebo chybějící popis. Tyto transakce také mohou duplicitně snižovat použitelný zůstatek na vašem účtu. Na opravě usilovně pracujeme. Děkujeme za pochopení.“

„Nešlo v žádném případě o ohrožení finančních prostředků klientů nebo zaúčtování prostředků na jiný účet. Jednalo se o technickou chybu. Pokud klient provedl platbu kartou, spárovala se s chybným popisem. Z toho důvodu v aplikaci byl vidět nesprávný popis obchodníka. Příčinu kolegové odhalili a intenzivně pracují na nápravě. Stejně tak na opatření, aby se situace nestala znovu,“ napsala banka na sociálních sítích.

Před týdnem, v úterý 5. března, řešila Komerční banka jiný problém: velkou část dne jí nefungovalo internetové a mobilní bankovnictví, nedostupný byl i její web. K účti se klienti dostali až večer.

