ČSOB změní ceník a chystá nové odměny za věrnost

25. 3. 2024

Československá obchodní banka (ČSOB) od poloviny letošního roku změní sazebník poplatků a obchodní podmínky. Hlavním cílem je motivovat klienty k ovládání účtu přes internet, což je pro banku levnější než osobní obsluha na pobočkách nebo práce s hotovostí.

„Věříme, že budoucnost bankovnictví je online. Proto se chceme soustředit na další zlepšování elektronického bankovnictví, ve kterém vyřešíte vše rychle a bezpečně na pár kliknutí,“ vysvětluje ČSOB na svém webu, kde na chystané změny upozornila.

ČSOB od 1. července 2024 zdraží papírové výpisy, výběry hotovosti na pobočce, odchozí platby zadané na pobočce, zřízení a změnu trvalého příkazu na pobočce – včetně poboček České pošty, s kterou ČSOB spolupracuje pod značkou Poštovní spořitelna.

Zdražení se může dotknout i klientů, kteří už svůj účet ovládají elektronicky. Netýká se však základních služeb a běžných situací.

ČSOB zvýší poplatek za expresní vydání platební karty nebo vklad hotovosti na účet třetí osobou na pobočce. Od července stoupne úrok u kreditní karty Standard při nesplacení v bezúročném období, zdraží měsíční paušál a také převod peněz z kreditní karty na běžný účet. Ještě více než dosud se prodraží předčasný výběr z termínovaného vkladu. Zdraží také starší typy běžných účtů.

Klienti ve věku nad 65 let budou nadále mít většinu služeb za zvýhodněnou cenu, případně zdarma.

ČSOB letos zavede nový věrnostní program, který už spustila mateřská KBC v Belgii a zřejmě nahradí dosavadní Svět odměn. Za využívání produktů skupiny ČSOB a případně i různých partnerů budou klienti dostávat „digitální mince“ nazvané Kate Coiny, které pak mohou využít na různé slevy a odměny.

Banka zatím zveřejnila hlavní chystané změny, kompletní přehled bude k dispozici s potřebným dvouměsíčním předstihem nejpozději od 1. května.

Papírové výpisy

ČSOB od července výrazně zdraží papírové výpisy z běžného účtu, spořicího účtu nebo termínovaného vkladu. Zájemci nově zaplatí 100 Kč měsíčně – dosud je to 55 Kč u běžného a spořicího účtu, u termínovaného vkladu dokonce zdarma.

Bezplatnou alternativou je stažení výpisu v elektronickém bankovnictví nebo si jeho zasílání e-mailem, připomíná banka.

Klienti ve věku nad 65 let budou mít tištěné výpisy za zvýhodněnou cenu 65 Kč.

Výběry hotovosti na poště

Poplatek za výběr hotovosti na pobočce stoupne na 150 Kč z dosavadních 100 Kč.

Lidé s běžnými účty Plus konto a Poštovní účet budou mít i nadále jeden výběr měsíčně na poštách zdarma. Každý další výběr však nově přijde na 50 Kč místo dosavadních 40 Kč.

Kdo má nastavené zvýhodnění pro klienty ve věku nad 65 let nebo pro osoby se zdravotním postižením, může si jednou měsíčně nechat bezplatně donést hotovost domů – maximálně do částky 20 000 Kč.

Výběry z vlastních bankomatů skupiny ČSOB zůstávají bez poplatku.

Odchozí platby na pobočce a poště

Poplatek za odchozí platbu zadanou na pobočce stoupne na 150 Kč z dosavadních 125 Kč.

Odchozí platba zadaná kartou na poště zdraží na 50 Kč ze současných 35 Kč.

Se zvýhodněním pro seniory nebo pro osoby se zdravotním postižením jsou oba typy odchozích plateb zdarma. Výjimkou jsou Osobní účty poskytované do 1. května 2017, u kterých jsou odchozí platby zpoplatněny. Tento starší typ účtu si lze změnit na novější.

A samozřejmě: v elektronickém bankovnictví se za převody neplatí.

Zřízení a změna trvalého příkazu na pobočce

Poplatek za zřízení nebo změnu trvalého příkazu na pobočce zdraží na 150 Kč z dosavadních 125 Kč. Zdarma ho mají klienti nad 65 let nebo se zdravotním postižením, pokud mají nastavené příslušné zvýhodnění a nepoužívají starší Osobní účet.

Změna limitu karty telefonicky nebo na pobočce

Poplatek za změnu týdenního limitu karty telefonicky nebo na pobočce stoupne na 100 Kč ze současných 50 Kč. Nově bude účtován také u Premium konta.

Klientům ve věku nad 65 let – a také do 18 let – pak banka poplatek vrátí, dosavadní pravidla se tedy nezmění.

Expresní vydání karty

Novou plastovou kartu banka doručí standardně do 10 pracovních dnů. Kdo ji chce mít doma už za tři dny, může si připlatit za expresní vydání. Tento příplatek od července stoupne na 1500 Kč, v současnosti je 1000 Kč.

Banka připomíná, že nová karta je k dispozici téměř okamžitě v mobilní aplikaci ČSOB Smart. A pokud jde o plastovou kartu, banka ji pak ve většině případů pošle rovnou na doručovací adresu klienta, tedy už ne primárně na pobočku.

Vklad hotovosti na účet třetí osobou na pobočce

Poplatek za vklad hotovosti na cizí účet v ČSOB na pobočce zdraží na 300 Kč z dosavadních 250 Kč.

Bezplatnou alternativou je použití některého z vkladomatů ČSOB.

Starší typy účtů

ČSOB zdraží některé služby u starších nebo nestandardních účtů. Klienti z nich mohou přejít na Plus konto nebo Poštovní účet, kde jsou tyto transakce bezplatné.

Změny u Základního a Běžného devizového účtu: Trvalé příkazy, inkasa, odchozí platby zadané elektronicky a okamžité platby budou nově za šest korun. Za trvalý příkaz nebo inkaso pro splátku úvěru se nadále nic neplatí.

Změny u Osobního účtu: Poplatek za okamžitou platbu stoupne na šest korun, zdraží tedy o korunu.

Kreditní karta Standard

Úrok na kreditní kartě Standard se zvýší na 22,9 % p.a. z 19,9 % Ke slovu pochopitelně přijde až po uplynutí bezúročného období.

Převod peněz z kreditní karty na běžný účet v ČSOB bude stát o 50 Kč víc – vyjde tak nově na 200 Kč.

Měsíční paušál za kreditní kartu stoupne na dvojnásobek: nově 60 Kč místo 30 Kč. Tak jako dosud ho banka nebude účtovat klientům, kteří kreditkou zaplatí aspoň 3000 Kč měsíčně.

Předčasný výběr

ČSOB zvýší sankci za předčasný výběr z termínovaného vkladu na dobu určitou. Od července si strhne 2 % z vybírané částky, nejméně však 200 Kč. Dosud je poplatek 1 % z vybírané částky, nejméně 50 Kč.

Zpřísnění se dotkne nejen nových, ale i stávajících smluv.

Zahraniční platby a platby v cizích měnách

SEPA úhrada a ostatní úhrady v eurech v rámci Evropské unie a Evropského hospodářského prostoru zůstávají zdarma při zadání přes internetové bankovnictví v rámci Plus konta, Poštovního účtu nebo Premium konta. U ostatních účtů stoupne poplatek o korunu na šest korun. Vyřízení platby na pobočce zdraží o 25 Kč na 150 Kč.

Další změna se týká odchozí platby a trvalého příkazu do zahraničí v korunách i cizí měně nebo do tuzemska v cizí měně: Poplatek za zadání platby přes internetové bankovnictví se od července zvýší o korunu na šest korun. Vyřízení platby na pobočce vyjde nově na 150 Kč. Stejné ceny budou nově platit i pro odchozí platbu v korunách z cizoměnového nebo korunového účtu na cizoměnový.

Zdraží také výběr hotovosti na pobočce v korunách nebo cizí měně z účtu vedeného v jiné měně. K poplatku ve výši 1 % z vybírané částky banka nově přičte jednorázový poplatek 150 Kč, dosud je 100 Kč.

Příchozí platba ze zahraničí v korunách i cizí měně nebo z tuzemska v cizí měně – z příkazu klienta ČSOB v Česku a Slovensku – zdraží na šest korun z dosavadních pěti.

Ohlášení výběru v cizí měně

Výběr hotovosti v cizí měně bude potřeba pobočce ohlásit předem – a to i v případě, že klient chce vybírat částku nižší, než je limit dané pobočky.

Kate Coiny – nový věrnostní program

„Letos plánujeme představit Kate Coiny. Ty jsou součástí chystaného věrnostního programu, který vás bude odměňovat za využívání našich služeb. Kate Coiny jsou digitální „mince“, vlastně takové věrnostní body, díky kterým budete moci získávat odměny,“ píše ČSOB v zatím stručném oznámení na svém webu.

„Jen pro upřesnění raději zmíníme, že Kate Coiny nejsou kryptoměna ani elektronické peníze dle zákonné definice,“ dodává banka.

Foto: KBC

V ČSOB už několik let funguje program Svět odměn, kdy klienti – s výjimkou Premium konta – automaticky sbírají body při platbě kartou. U partnerů projektu přibývají body rychleji. Body pak lze vyměnit za slevy u partnerů, za dárky od banky nebo za zvýhodněné (bezplatné) produkty ČSOB.

Vlastník ČSOB – skupina KBC – loni v domovské Belgii spustila digitální Kate Coiny. V praxi jde stále o sbírání bodů, a to jak za využívání služeb skupiny KBC (vedle banky jde třeba o pojišťovnu nebo penzijní společnost), tak za nákupy u partnerů projektu (například Amazon, Foodmaker, Omnia Travel nebo bruselské letiště). Nasbírané „mince“ pak lze vyměnit za různé slevy, výhody a odměny jak u bankovní skupiny, tak u obchodních partnerů.

Kate je virtuální asistentka dostupná v elektronickém bankovnictví KBC (včetně ČSOB). V Česku funguje od podzimu 2020, v dubnu 2021 se stala součástí elektronického bankovnictví.

Infolinka ČSOB

ČSOB ukončila provoz bezplatné infolinky se všeobecnými informacemi 800 300 300. Změnila číslo infolinky na 495 300 300, hovory jsou nově účtovány podle tarifu volajícího jako volání na pevnou linku.

Bezplatnou alternativou je kliknout v elektronickém bankovnictví na tlačítko „Zavolejte mi“ v sekci Kontakty, případně totéž říct virtuální asistentce Kate.

