Největší banky v Česku. Nové žebříčky podle klientů a peněz

Největší počet klientů má finanční skupina České spořitelny – ke konci loňského roku celkem 4,546 milionu. Jen s mírným odstupem následuje skupina ČSOB, která měla o 240 tisíc klientů méně než spořitelna.

Podle objemu spravovaných peněz je pořadí dvou největších finančních skupin opačné: žebříček vede ČSOB s bilanční sumou 1,869 bilionu korun, druhá je Česká spořitelna s 1,798 bilionu.

Trojkou na trhu v počtu klientů i v bilanční sumě zůstává skupina Komerční banky – koncem loňského roku obsluhovala 2,199 milionu klientů a její bilanční dosáhla 1,516 bilionu korun.

První místo podle čistého zisku (18,8 miliardy korun) patří skupině České spořitelny, která je součástí rakouské skupiny Erste Bank. Druhá je Komerční banka (15,6 miliardy korun), kterou ovládá francouzská Société Générale. Třetí (15,4 miliardy korun) skončila ČSOB, jejímž majitelem belgická KBC. Pořadí podle zisku je stejné jako před rokem.

V našem přehledu se zaměřujeme na banky, které zajišťují služby běžným klientům a nesoustředí se jen na korporátní, institucionální či nejbohatší klienty. Chybí v něm proto například J&T Banka, PPF banka nebo pobočky zahraničních bank jako třeba ING Bank či Citibank.

Porovnání komplikuje, že některé banky zveřejňují výsledky jen za celou finanční skupinu zahrnující jejich dceřiné společnosti, jako například stavební spořitelnu, penzijní, pojišťovací či investiční společnost. Další zveřejňují jen výsledky dohromady za Česko a Slovensko. A například mBank, která tu formálně působí pouze jako organizační složka mateřské společnosti z Polska, výsledky za Česko – kromě počtu klientů – vůbec neuvádějí. Část menších bank ještě výsledek za celý loňský rok nezveřejnila.

Jaké jsou největší banky podle počtu klientů?

Více než jedním milionem klientů se už může chlubit sedm bank: Česká spořitelna, ČSOB, Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, Fio a Air Bank.

Pořadí podle počtu klientů banka počet klientů (ke konci roku 2023, není-li uvedeno jinak) Česká spořitelna 4,546 milionu včetně dceřiných společností. Samostatné číslo za banku neuvedla, nicméně ČS vede 3,2 milionu osobních účtů a má 2,9 mil. aktivních klientů, což jsou podle její definice klienti s alespoň jednou příchozí nebo odchozí transakcí, platbou či výběrem z bankomatu v posledních třech měsících. ČSOB 4,309 milionu za celou skupinu, z toho samotná banka má 2,77 milionu. Meziroční nárůst aktivních klientů, kteří si na svůj běžný účet pošlou aspoň jednou měsíčně peníze, byl 58 tisíc. Celkové číslo aktivních klientů neuvádí. Komerční banka 2,199 milionu za celou skupinu, z toho samotná banka má 1,664 milionu. Raiffeisenbank 1,95 milionu společně za banku a stavební spořitelnu. Samotná banka 1,6 milionu. Moneta 1,6 milionu společně za banku a stavební spořitelnu. Samotná stavební spořitelna má zhruba 400 tisíc. Fio banka 1,374 milionu společně za Česko a Slovensko (slovenská Fio má 200 tisíc). Air Bank 1,24 milionu klientů má samotná banka. Celá skupina, která zahrnuje i Home Credit v Česku a na Slovensku, měla podle zatím posledních zveřejněných výsledků ke konci 1. pololetí 1,32 milionu. UniCredit Téměř 900 tisíc klientů souhrnně za Česko a Slovensko. mBank 790 tisíc. Creditas Ke konci třetího čtvrtletí měla 200 tisíc, ke konci roku zatím nezveřejnila. Trinity Bank 139 tisíc. Max banka Téměř 90 tisíc. Oberbank Ke konci roku 2022 měla 18 tisíc klientů, novější číslo zatím nezveřejnila. Zdroj: informace z bank a zdroje webu Peníze.cz

Počet klientů tří největších skupin v roce 2023 klesl. Skupině České spořitelny ubyly dva tisíce klientů, ČSOB 31 tisíc a Komerční bance zhruba pět tisíc. Ještě předloni se dvěma z těchto skupin dařilo počet klientů významně navýšit (ČSOB o 115 tisíc, ČS o 55 tisíc).

Podle spořitelny meziroční úbytek klientů souvisí hlavně s úmrtím klientů – každoročně jde asi o 30 tisíc klientů. Zájem o její bankovní služby loni naopak vzrostl.

„Na konci roku 2023 jsme vedli 3,2 milionu osobních účtů, což je asi o 100 tisíc víc než předloni. Meziročně nám o sto tisíc narostl i počet našich aktivních bankovních klientů – máme jich už 2,9 milionu,“ říká Filip Hrubý, mluvčí České spořitelny.

Podobný trend potvrzuje i ČSOB. „Počet aktivních klientů naší banky meziročně vzrostl o 58 tisíc,“ říká mluvčí Michaela Průchová. Samotná banka ČSOB koncem loňského roku obsluhovala téměř 2,8 milionu lidí, počet aktivních klientů se rozhodla zatím nezveřejňovat.

Také celkový počet klientů samotné Komerční banky loni rostl: meziročně o 13 tisíc na 1,664 milionu.

Častým impulsem k otevírání účtu v ostatních bankách byla výhodnější nabídka na spoření nebo přímo finanční benefit pro nové klienty. I díky tomu stále více lidí využívá víc než jednu banku. Tomuto trendu nahrály také aplikace bank, které umožňují založit si další účet jen na pár kliknutí.

Nejvíce klientů loni získala skupina Raiffeisenbank. Samotné bance narostl počet klientů o 200 tisíc na 1,6 milionu, má jich už skoro tolik jako KB. Celá skupina Raiffeisenbank, která zahrnuje i stavební spořitelnu, loni zvýšila počet klientů o 150 tisíc na 1,95 milionu.

Rychle loni přibývali klienti také Air Bank (o 170 tisíc) a Fio bance (o 109 tisíc).

Podle mluvčí Air Bank Jany Pokorné počet klientů této banky v prosinci 2023 dosáhl 1,24 milionu. Celá skupina Air Bank, jejíž součástí je také český a slovenský Home Credit, zatím počet klientů nezveřejnila. „Podle čísel za první pololetí 2023 měla naše skupina 1,32 milionu klientů,“ říká Pokorná.

Fio banka měla na konci loňského roku 1,374 milionu klientů. Číslo zahrnuje dohromady českou i slovenskou Fio banku. Počet klientů v Česku sice neupřesnila, na začátku letošního roku se nicméně pochlubila, že na Slovensku už má 200 tisíc klientů.

O přibližně 100 tisíc víc – na 1,6 milionu – loni zvýšila počet klientů skupina Moneta Money Bank. Samotná stavební spořitelna má podle její mluvčí Zuzany Filipové zhruba 400 tisíc klientů. Samotná banka Moneta tak má přinejmenším 1,2 milionu klientů.

Podle mluvčího UniCredit Bank Petra Plocka počet klientů této skupiny dosáhl ke konci prosince 900 tisíc, což je zhruba o 20 tisíc víc než před rokem. UniCredit však zveřejňuje jen souhrnný počet klientů v Česku a na Slovensku.

mBank měla koncem roku téměř 790 tisíců klientů (meziročně asi o 40 tisíc víc).

Banka Creditas podle zatím posledních zveřejněných čísel ke konci září měla 200 tisíc klientů (o 24 tisíc víc než ke konci roku 2022).

Trinity Bank loni zvýšila počet klientů na téměř 139 tisíc (meziročně o 33 tisíc).

Max banka obsluhovala koncem prosince téměř 60 tisíc klientů (meziročně o 31 tisíc víc).

Česká pobočka Oberbank zatím aktuální počet klientů neposkytla. Na konci roku 2022 jich měla 18 tisíc, informovala její mluvčí Monika Heiserová.

V kterých bankách je nejvíc peněz?

Bilanční suma tuzemských bank – objem spravovaných peněz – dosáhla ke konci prosince rekordních 9,937 bilionu korun. V meziročním srovnání je o 11,1 procenta vyšší, ukazuje statistika ČNB.

Největší banky podle bilanční sumy banka bilanční suma (ke konci roku 2023, není-li uvedeno jinak) ČSOB 1869 mld. Kč, jde o konsolidovanou sumu za celou skupinu Česká spořitelna 1798 mld. Kč, jde o konsolidovanou sumu za celou skupinu Komerční banka 1516 mld. Kč, jde o konsolidovanou sumu za celou skupinu UniCredit Bank Zatím nezveřejnila. Ke konci 3. čtvrtletí byla v Česku a na Slovensku dohromady 1085 mld. Kč. Raiffeisenbank 677 mld. Kč, jde o konsolidovanou sumu za celou skupinu Moneta 458 mld. Kč, jde o konsolidovanou sumu za celou skupinu Fio banka 266,9 mld. Kč za Česko a Slovensko dohromady Air Bank Zatím nezveřejnila. Bilanční suma celé skupiny, která zahrnuje i Home Credit v Česku a na Slovensku, byla ke konci 1. pololetí zhruba 153 mld. Kč. Creditas Zatím nezveřejnila. Ke konci 3. čtvtletí 2023 činila 121 mld. Kč. Trinity Bank 85,9 mld. Kč. Oberbank Zatím nezveřejnila. Ke konci roku 2022 činila 59,6 mld. Kč. Max banka 60 mld. Kč mBank samostatné číslo za Česko nezveřejňuje Zdroj: informace z bank a zdroje webu Peníze.cz

Skupina ČSOB meziročně navýšila svá aktiva o 3,5 % na 1,869 bilionu korun. Bilanční suma České spořitelny loni stoupla o 9,2 % na 1,798 bilionu. Podle mluvčího Filipa Hrubého to bylo ovlivněno akvizicí úvěrových klientů Sberbank a Hello bank, ale vliv měl i růst spotřebitelských úvěrů. Nejvíc z velké trojky bank – o 16,2 % – loni zvedla svá aktiva Komerční banka (na 1,516 bilionu).

Raiffeisenbank měla ke konci roku bilanční sumu 677 miliard korun (meziroční růst o 12,6 %), Moneta 458 miliard (růst o 18,2 %), Fio banka 267 miliard (růst o 16,2 %) a Trinity Bank 85,9 miliardy (růst o 34 %).

Česká národní banka rozděluje banky podle velikosti bilanční sumy na tři kategorie. Velké banky mají bilanční sumu větší než deset procent celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru. Střední banky jsou ty s bilanční sumou dvě až deset procent celkového objemu bilanční sumy bankovního sektoru. Malé banky mají bilanční sumu menší než dvě procenta.

Potřebná hranice pro přestup do kategorie velké banky by ke konci loňského roku odpovídala bilanční sumě kolem zhruba 994 miliardy korun. Pro zařazení do kategorie střední banky pak byla potřeba bilanční suma 198 miliard korun.

Které banky měly v roce 2023 největší zisk?

Přes útlum ekonomiky se loni celkově bankám dařilo. Zatím neauditovaný zisk všech bank, které působí v Česku, dosáhl (podle předběžné statistiky ČNB) 101,735 miliardy korun. To je zhruba o tři čtvrtě miliardy víc než v dosud rekordním roce 2022.

„Statistka naznačuje, že loni došlo k určitému přerozdělení zisku v bankovním sektoru. Loňský pokles zisku v největších bankách vykompenzovaly menší banky,“ říká Tomáš Pfeiler, analytik společnosti Cyrrus.

„Velké banky kvůli rostoucí konkurenci menších hráčů musely také přijít s atraktivnějším úročením vkladů, což vedlo ke snížení jejich úrokových marží,“ vysvětluje analytik.

Takzvaná windfall tax – daň z mimořádných zisků – podle něj tento proces urychlila. „Velké banky zjednodušeně řečeno poslaly peníze raději klientům, aby si je v konkurenci menších bank udržely, “ tvrdí Pfeiler.

Loňská situace, kdy základní sazba ČNB byla až do prosince na sedmi procentech, nahrála i obchodnímu modelu menších bank. „Ty mají ve své bilanci menší podíl úvěrů a mohou tak ukládat větší podíl přebytečné likvidity než velké banky. Menší banky navíc i loni přicházely s výhodnějším úročením vkladů a získaly tím víc klientů. I to jim napomohlo zvýšit si příjmy z ukládání depozit v ČNB,“ dodává Pfeiler.

Statistika ČNB zahrnuje předběžné výsledky všech bank, které na českém trhu působí – včetně bank a poboček zahraničních bank, které se na běžné klienty nezaměřují, nebo které svůj zisk v Česku zisku nezveřejňují. Není z ní jasné, jak velkým dílem se na loňském rekordním zisku bankovního sektoru tato část bank podílela.

Z šesti největších skupin podle velikosti bilanční sumy – ČSOB, ČS, KB, UniCredit, Raiffeisenbank a Moneta – se dokázaly poklesu zisku vyhnout jen dvě: ČSOB a Moneta.

Největší banky podle čistého zisku banka konsolidovaný neauditovaný čistý zisk za rok 2023, není-li uvedeno jinak Česká spořitelna 18,8 mld. Kč Komerční banka 15,6 mld. Kč ČSOB 15,4 mld. Kč UniCredit Bank 10,3 mld. Kč za Česko a Slovensko dohromady Fio banka 6,4 mld. Kč za Česko a Slovensko dohromady Raiffeisenbank 5,5 mld. Kč Moneta 5,2 mld. Kč Air Bank zatím nezveřejnila, za 1. pololetí byl 1,244 mld. Kč Creditas zatím nezveřejnila, za tři čtvrtletí byl 897 mil. Kč Trinity Bank 801 mil. Kč před zdaněním Oberbank zatím nezveřejnila, za rok 2022 byl 431 mil. Kč Max banka zatím nezveřejnila, za tři čtvrtletí byl 230 mil. Kč mBank samostatné číslo za Česko nezveřejňuje Zdroj: informace z bank a zdroje webu Peníze.cz

Čistý zisk skupiny České spořitelny klesl loni o 7,7 % na 18,6 miliardy korun, přesto se znovu umístila na prvním místě našeho žebříčku. Druhé místo náleží skupině Komerční banky, která zaznamenala meziroční propad zisku o 11,4 % na 15,6 miliardy korun. Třetí je skupina ČSOB – zvýšila zisk o šest procent na 15,4 miliardy.

Čtvrtou bankou podle vykázaného zisku je česká a slovenská UniCredit Bank – loni vydělala 10,3 miliardy korun, což je meziroční nárůst o 23 procent. Zisk za Česko samostatně nezveřejňuje, ale i tak se dá předpokládat, že většina pochází z Česka, kde UniCredit těží i z tradičních aktivit v podnikatelském sektoru.

Skokanem loňského žebříčku je Fio banka – její čistý zisk vzrostl meziročně téměř o 48,8 % na 6,4 miliardy korun. Tím podle výše zisku skončila na páté příčce a nechala za sebou skupinu Raiffeisenbank i Monetu. Raiffeisenbank loni čistý zisk klesl o 27 % na 5,5 miliardy korun, Monetě nepatrně vzrostl o 0,3 % na 5,2 miliardy.

Trinity Bank skončila loňský rok se ziskem 801 milionů, což je obdobně jako předloni. Max banka loni vydělala přes 230 milionů, zatímco předloni měla ztrátu bezmála 200 milionů.

Ostatní banky své celoroční zisky zatím neoznámily. Skupina Air Bank zveřejnila výsledek za první pololetí ve výši 1,244 miliardy korun, což je meziroční pokles o 28 procent. Creditas měla za tři čtvrtletí zisk 897 milionů, což je meziroční pokles o 45 procent.

Podle Ivo Měšťánka, mluvčího Creditas, předloňský zisk významně navýšila akvizice Max banky (dříve Expobank CZ). „Kdyby se porovnával pouze provozní zisk z běžných činnosti, Creditas by vykázala za loňský rok zhruba dvojnásobný růst čistého zisku,“ říká.

