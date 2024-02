Banky rozdají tisíce, startují nové akce pro klienty

Co se děje

Raiffeisenbank odstartovala soutěž, která má podpořit zájem o takzvané platby na kontakt. Sto vylosovaných výherců získá 1000 korun.

Do akce se můžou zapojit stávající i noví klienti Raiffeisenbank. Základní podmínkou je přihlásit se do soutěže prostřednictvím mobilního bankovnictví, a to během února. Registrační tlačítko najdou v bankovní aplikaci v sekci Nabídky.

Druhou podmínkou je zaregistrovat své telefonní číslo pro příjem plateb na kontakt. „Soutěže se mohou účastnit i klienti, kteří měli platby na kontakt registrované již před spuštěním soutěže,“ potvrzuje mluvčí Tereza Kaiseršotová. Tito klienti se však – stejně jako ostatní – musí do soutěže registrovat v mobilním bankovnictví.

Třetí a poslední podmínkou je odeslat v průběhu února alespoň jednu platbu na kontakt.

V polovině března Raiffeisenbank vylosuje sto výherců, kterým na účet připíše tisíc korun. Výherci budou informováni prostřednictvím SMS.

Soutěž má také Creditas, potrvá do 31. března. Hraje se o hlavní cenu 100 tisíc korun a devět dalších hodnotných výher: poukaz na zážitkový pobyt v hodnotě 50 tisíc (2. místo), poukaz na nákup sportovního vybavení v hodnotě 25 tisíc (3. místo) a poukazy na nákup zboží v Alza.cz v hodnotě 10 tisíc (4. až 10. místo).

Podmínkou účasti v soutěži Creditas je registrovat se na webu banky a zaplatit osobní kartou Creditas alespoň pětkrát měsíčně vždy přinejmenším 500 korun (každá z pěti plateb za měsíc tedy musí dosáhnout alespoň 500 korun nebo ekvivalent této částky v jiné měně).

V některých bankách pokračují také akce pro nové klienty, kteří při splnění podmínek dosáhnou automaticky na bonus:

Raiffeisenbank pokračuje v loňské akci, novým klientům s běžným účtem nabízí až 3000 korun. Stačí aspoň třikrát měsíčně zaplatit debetní či kreditní kartou – za každý ze šesti měsíců jim banka pošle 500 korun.

Až 2500 korun nabízí služba Skip Pay, za kterou stojí ČSOB. Lidé, kteří si založí ověřený účet Plus u Skip Pay, dostanou roční dálniční známku v hodnotě 1500 korun. Při dalším používání karty mohou během jednoho roku získat v součtu dalších 1200 korun: stovku za každý měsíc, v němž přinejmenším pětkrát zaplatí kartou a zároveň jejich celkové platby kartou dosáhnou aspoň 10 tisíc.

Samotná ČSOB odmění nové klienty, kteří si do konce února sjednají běžný účet Plus Konto. Dostanou až 1500 korun, když se po aktivaci účtu aspoň jednou přihlásí do mobilní aplikace ČSOB Smart a ve třech po sobě jdoucích měsících zaplatí aspoň pětkrát kartou (za každý měsíc, v němž zaplatí aspoň pětkrát, dostanou 500 korun).

Noví klienti ČSOB zároveň získají pojištění ztráty nebo krádeže karty a pojištění internetových rizik na jeden rok zdarma, pokud si je sjednají přes aplikaci.

ČSOB také obnovila loňskou speciální akci pro důchodce. Když si u ní sjednají nový účet a nechají si na něj posílat důchod, dostanou 1000 korun. Když aspoň pětkrát zaplatí kartou, a to nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k otevření účtu, získají navíc 500 korun.

UniCredit Bank dál nabízí novým klientům až dvanáct lístků do sítě multikin CineStar zdarma. Akce má skončit v polovině roku. Zájemci musí splnit dvě podmínky: zadat při online založení účtu promo kód CineStar24 a aspoň třikrát měsíčně zaplatit kartou. Za každý z šesti měsíců, v němž je podmínka tří plateb kartou splněna, dá banka dvě vstupenky na libovolný 2D film ve zmíněné síti kin.

