ČSOB zdražuje. Zavádí i poplatek za ověřovací SMS

Československá obchodní banka (ČSOB) od letošního 1. listopadu zavede poplatek za SMS pro potvrzení platby zadané v internetovém bankovnictví. Chce tím důrazněji motivovat klienty, kteří ještě nepřešli k bezplatnému ověřování přes mobilní aplikaci Smart klíč.

Autorizace odchozí úhrady jednorázovým SMS klíčem a vstupním heslem přijde od listopadu na 2,50 Kč, dosud byla bez poplatku. Výjimku dostanou klienti od 65 let věku a překvapivě i klienti mladší 18 let – pro obě skupiny zůstanou potvrzovací SMS zdarma.

ČSOB zdraží také zaslání informační SMS – typicky o pohybu na účtu. Cena služba je zatím dvě koruny za každou zprávu, od listopadu stoupne na 2,50 Kč. Informační zpráva prostřednictvím e-mailu zůstane zdarma, stejně jako notifikace v mobilní aplikaci.

Další změny od listopadu

Základní služby i vedení běžného účtu Plus konto (nebo Poštovního účtu) zůstávají zdarma a bez podmínek, dosavadní podmínky se nemění. ČSOB – podobně jako ostatní banky – dál zdražuje hlavně papírové dokumenty nebo transakce zadané na pobočkách.

Výrazně si připlatí lidé, kteří chtějí poslat PIN k platební kartě poštou. Poplatek stoupne na 150 Kč z dosavadních 90 Kč, týká se nového i opakovaného vydání PIN v tištěné formě. I tady mají klienti bezplatnou variantu: zobrazit si PIN v elektronickém bankovnictví.

Cena za měsíční výpis z účtu zaslaný klasickou poštou stoupne od listopadu na 55 Kč z dosavadních 45 Kč, elektronický výpis samozřejmě zůstává bez poplatku.

Odchozí úhrada na pobočce České pošty zadaná papírovým dokladem přijde nově na 90 Kč místo 80 Kč. Shodně zdraží také zřízení trvalého příkazu nebo svolení k inkasu (včetně SIPO) na pobočce České pošty, stejně jako jejich změny. Platební příkazy zadané kartou na poště u Osobního účtu zdraží z osmi na 35 korun.

Vklad hotovosti na účet provedený třetí osobou (která není majitelem ani disponentem daného účtu) zdraží na 250 Kč z dřívějších 175 Kč.

Dotaz na zůstatek prostřednictvím cizího bankomatu zdraží o pět korun na 35 korun (kromě Premium Konta a Premium karty). Dotaz v bankomatech ČSOB zůstává pro klienty zdarma.

Další změna se týká bankovní úschovy v souvislosti s úhradou kupní ceny, typicky za nemovitost. Poplatek zůstává 0,1 % z hodnoty transakce, jeho minimální výše ale stoupne na 13 000 Kč z dosavadních 7500 Kč.

Ze sazebníku od listopadu vypadne zmínka o poplatku (32 dolarů) za vstup do letištního salonku v síti LoungeKey, pokud ho klient nemá zdarma. Co přesně zrušení tohoto bodu znamená, zjišťujeme a doplníme.

Poplatek za SMS jako silnější motivace

Banky preferují aplikace v chytrém mobilu, protože splňují požadavky na silnější ověření podle unijní směrnice PSD2 a mohou být uživatelsky příjemnější. Do notifikace v aplikaci se také vejde víc informací o tom, co klient potvrzuje. Bankám tím navíc odpadají náklady na posílání potvrzujících SMS.

Od poloviny loňského roku zavedla poplatek 2,50 Kč za jednorázovou SMS Česká spořitelna, největší banka podle počtu klientů. Výjimku mají jen klienti od 70 let věku. Poplatek se týká nejen autorizace platebních příkazů, ale také přihlášení do internetového bankovnictví nebo ověření online plateb kartou. Potvrzení přes mobilní aplikaci George klíč zůstává zdarma.

Moneta Money Bank od letošního října zpoplatní SMS potřebné k potvrzení plateb nebo k přihlášení do internetového bankovnictví. Každé zaslání takzvaného mobilního klíče nově přijde na pět korun, dosud je bez poplatku. Výjimku dostanou klienti nad 65 let.

UniCredit Bank účtuje speciální poplatek 200 Kč jak za úvodní nastavení „starého“ ověření, tak 1,50 Kč za každou SMS. Stejně jako v jiných bankách můžou klienti bezplatně potvrzovat transakce přes mobilní aplikaci (Smart klíč).

Urychlit přechod klientů na mobilní RB Klíč se od září 2020 snažila Raiffeisenbank. Za každý měsíc, v němž se uživatel přihlásí na účet a zároveň na něm provede nějakou operaci prostřednictvím jednorázové SMS, začala účtovat paušální poplatek 19 korun. Po dvou letech ho ale zrušila. Připustila, že zbývající klienty preferující SMS už nepřesvědčil ani poplatek.

Bankovní aplikace fungují jen na takzvaných chytrých telefonech. Ty podle loňského průzkumu Českého statistického úřadu používá 81 % obyvatel, zatímco tlačítkový telefon 19 %. Podíl těch tlačítkových prudce roste s věkem. Ve skupině od 55 do 64 let má tlačítkový telefon 20 % lidí, ve skupině od 65 do 74 let je to už 47 % a ve skupině od 75 let dokonce 72 %.

